Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости

1. Международный олимпийский комитет объяснил, что разница между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине связана с нарушением олимпийского перемирия. Ранее МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

2. Гол Гладышева на 93-й минуте принес «Динамо» победу над «Пари НН» в Фонбет Кубке России (2:1), ЦСКА с дублем Чалова обыграл «Оренбург» (3:1), а «Ростов» победил «Урал» (2:1). Таким образом, ЦСКА выиграл группу А, а «Динамо» опередило «Краснодар» и заняло второе место в группе D.

3. КХЛ. СКА пропустил 5 шайб от «Авангарда», «Спартак» уступил ЦСКА, «Салават» победил «Ак Барс». «Салават Юлаев», таким образом, выиграл 2 из 3 матчей у казанцев в сезоне КХЛ, а СКА проиграл 3-й матч подряд, команд Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр.

Роман Ротенберг возмутился отсутствием удаления за фол на Бардакове, который получил 32 минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение, и выдал яркую тираду по поводу драки Зинченко и Вербы.

4. 3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ.

5. «Реал» и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро.

6. Александр Головин признан игроком месяца в «Монако» второй раз подряд. Хавбек набрал 91% голосов в октябре.

7. НХЛ. «Айлендерс» засушили «Вашингтон» (3:0), Варламов сделал 2-й шатаут в сезоне и 40-й в карьере, Овечкин схватил «минус 3». «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (2:1), Панарин набрал очки в 10-м матче подряд со старта сезона. «Коламбус» справился с «Тампой» (4:2), Марченко вышел из запаса и сразу же забил – с передачи Воронкова. «Миннесота» проиграла «Нью-Джерси», несмотря на 3-й гол Капризова в сезоне. «Ванкувер» разгромил «Сан-Хосе» (10:1), Михеев и Кузьменко забросили по шайбе. Все результаты дня – здесь.

8. Лео Месси не выиграл приз лучшему новичку МЛС. Форвард «Атланты» Якумакис получил награду.

9. Игроки «Реала» уверены в приходе Килиана Мбаппе летом, руководство – нет. «ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, но это будет очень сложно.

10. НБА. 38 очков и 10 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Финикс», «Филадельфия» обыграла «Торонто» и другие результаты.

11. На теннисном турнире в Париже Карен Хачанов победил Романа Сафиуллина в третьем круге, Андрей Рублев прошел Ботика ван де Зандшульпа, Новак Джокович одержал 15-ю победу подряд, выбив Тэллона Грикспора.

12. Некоторые игроки «МЮ» начали сомневаться в Эрике тен Хаге и подозревают его в фаворитизме. Часть футболистов недовольна партнерами. При этом в клубе есть и недовольные обращением тен Хага с Санчо и Магуайром. Часть игроков считает, что тренер ведет себя слишком жестко. Пишут, что сменить тен Хага в «МЮ» могут Зинедин Зидан или тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

13. «Ювентус» отказался от борьбы за 581 млн евро – во столько оценивали ущерб от «кальчополи». Туринцы пытались взыскать сумму с FIGC и «Интера» с 2011 года.

14. Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1».

15. Сеть клиник Криштиану Роналду и Джорджины Родригес по пересадке волос проверят на уклонение от НДС в Испании. Налоговая считает их услуги эстетическими, а не медицинскими.

Цитаты дня.

Константин Зырянов: «Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой. Тогда и еврокубки придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях»

«Спартак» – это как «Барса» в Испании: по стилю, философии. Главный соперник, вызывает наибольшую реакцию». Калешин о красно-белых

Лавров о заявлении МОК: «Возмутительно. Стыдно. Все, что отвечает интересам западных стран, олимпийский комитет активно поддерживает»

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

Вероника Степанова: «Дети и подростки будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, последний iPhone и PlayStation 6»

Александр Попов: «Соглашаться на выступления в нейтральном статусе не нужно ни в коем случае. На СВО ребята бьются за триколор, за нас с вами»

«Галицкий – великий человек в масштабах России. Видел, что говорил Тиньков, но что он делает для людей?» Воспитанник «Краснодара» Литвинов о бизнесменах

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!