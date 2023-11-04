Роман Ротенберг дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства.

Главный тренер не будет находиться на скамейке команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « ».

«По окончании матча СКА – « » главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ.

В соответствии с п. 39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды налагается одноматчевая дисквалификация», – говорится на сайте лиги.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА