Ротенберг дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства после матча с «Авангардом». На СКА наложен денежный штраф
Роман Ротенберг дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства.
Главный тренер СКА не будет находиться на скамейке команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем».
«По окончании матча СКА – «Авангард» главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ.
В соответствии с п. 39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», – говорится на сайте лиги.
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