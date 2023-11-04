Ротенберг дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства после матча с «Авангардом». На СКА наложен денежный штраф

Теги Авангард СКА Витязь дисквалификации судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства.

Главный тренер СКА не будет находиться на скамейке команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем».

«По окончании матча СКА – «Авангард» главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ.

В соответствии с п. 39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», – говорится на сайте лиги. 

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

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86 комментариев

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Makarosh
Вы че нелюди? У него же теперь будет шрам на всю жизнь
+70
-1
+69
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Александр Литвинов
Это плохая новость для "Витязя"
+39
0
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ЧакЧак
значит победят
+38
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Нурзаман Хасанов
А ,если б попали этой дисквой по виску,то он умер бы...
+27
0
+27
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А.С.Пушкин
Я болельщик СКА.прошу минимум 10 матчей дисквалификации.
+16
0
+16
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mijgan87
а можно не на один, пожалуйста
уберите его вообще навсегда
+13
0
+13
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свободу попугаю
Ответ А.С.Пушкин
Я болельщик СКА.прошу минимум 10 матчей дисквалификации.
если болельщик ска, то должен просить пожизненной )
+10
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Wokulski
Не повезло Витязю... В следующем матче у СКА отличные шансы теперь
+8
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Mbest77
Надо грузить квартиру на победу СКА)
Без гениальных советов со скамейки команда обречена на унизительную победу в матче.
+8
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Machine Head
Годная новость. «За неоднократное нарушение трудовой дисциплины Каземир Алмазов дисквалифицирован. Тигры остаются у нас» . «Если кто -то из нас , т.е. я хотел сказать из вас , не войдет в клетку к тиграм , то звери сожрут весь годовой бюджет». «Алмазов - это публика , афиша, касса» . Бггг .
+9
-2
+7
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Тюменский медвежонок
Аллилуйя! Теперь можно ставить "хату" на победу СКА
+6
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Сергей Галынский
У СКА появился шанс выиграть
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Владимир
Рубец
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свободу попугаю
Беспредел. Рома, сочиняй второе письмо, мы все подпишем
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Прутков
Ответ pizzatcarizza
Лишнее давление на людей и токсичность создает
Токсичность - это когда не по делу бы всех гнобил, он же по конкретной ситуации высказался. Штрафовать тогда всех за любые мнения
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Howard Norfolk
Послушал интервью Ротенберга, он реально двух слов связать не может,
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Джон Псина
Ответ mijgan87
а можно не на один, пожалуйста уберите его вообще навсегда
об этом вся Россия мечтает
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учись упорно
Наконец-то у СКА появится шанс на победу
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ЭлектроВеник
мало
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DimaNN
Против Витязь, первый раз в сезоне, у СКА хотя бы появится тренер, пока мажор будет отбывать дискву))
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spartakgorky
Болельщики СКА явно не одобряют, почему так мало дали...
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aigul76
Доп#####ся🤭😆
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путин вовка
Витязь, подавайте жалобу!! СКА явно помогли!
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Mi4eL
смело КХЛ. молодцы
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Юрий Перцев
А можно до конца сезона?! Пожалуйста 🙏
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