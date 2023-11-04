«Амур» и «Адмирал» разыграют между собой Кубок Икры. Клубы с Дальнего Востока проведут 6 матчей в этом сезоне

«Амур» и «Адмирал» разыграют между собой Кубок Икры.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ дальневосточные клубы сыграют между собой 6 раз.

19, 21 и 28 ноября команды сыграют в Хабаровске, а 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке.

«На самые принципиальные встречи сезона « » и « » выйдут в специальной форме, а по итогам всех шести встреч разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Владивостока.

Изображение: телеграм-канал «Адмирала».