«Амур» и «Адмирал» разыграют между собой Кубок Икры. Клубы с Дальнего Востока проведут 6 матчей в этом сезоне

Теги Амур КХЛ Адмирал Хоккей

«Амур» и «Адмирал» разыграют между собой Кубок Икры.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ дальневосточные клубы сыграют между собой 6 раз. 

19, 21 и 28 ноября команды сыграют в Хабаровске, а 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке. 

«На самые принципиальные встречи сезона «Адмирал» и «Амур» выйдут в специальной форме, а по итогам всех шести встреч разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Владивостока. 

Изображение: телеграм-канал «Адмирала».

18 комментариев

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mgmqmdwpg7
Отличное предложение! Амур вперед!
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гилберт
Так себе название. А приз за серию дерби дожден быть обязательно. Какой нибудь Дальневосточный или Тихоокеанский кубок. И так должно быть у всех дерби и райвалри. Похожая история есть в регби, где ведущие страны разыгрывают между собой какой то конкретный кубок.
+3
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+3
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pavelrytov@icloud.com
Кунь Лунь что не пригласили?
+6
-3
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Раменки за Динамо
Почему не кубок Лосося и Тунца?
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-1
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Прутков
Название кубка - пушка!
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внучок Бэйхайма
Кто там придумал лого дерби, Антипин? Не знаю поэтому могу ошибаться, но скорее всего на него не похоже. Хотя вроде все по его заветам. НО - «Дальневосточное» вообще не читается. Что- то в стиле Запорожца, но тем простительно а тут боль для глаз
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Михаил Барвинский
Ответ pavelrytov@icloud.com
Я в Омске живу🤦‍♂️
да мне вообще по... где ты живёшь.... причём тут вообще это!?
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тон
2 тыщи за полкило...кетовая...
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Roman Schmidt
Ну а почему- бы и нет?оригинально,молодчики.Думаю для болельщиков лишний повод улыбнуться)
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Знатный стахановец
Ух, ты! Креативненько! Оригинальный кубок! 👍
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alex023
За победу всей команде (и тренерам, персоналу) по икре?
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Весс
икра заморская?
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Заборостроитель
Дерби такое, вот такое и еще вот такое.
Но плей-офф мы будем играть перекрестный🤣
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Михаил Барвинский
ну как раз все рядом по географии, так и играйте там свой чемп Кубок икры 😝😝😝
Я в Омске живу🤦‍♂️
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Михаил Барвинский
Ответ pavelrytov@icloud.com
Я в Омске живу🤦‍♂️
я писал дальнему Востоку, а не тебе, просто согласен с тобой, что Куньлунь надо было взять тоже....
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гилберт
Ответ pavelrytov@icloud.com
Кунь Лунь что не пригласили?
Далековато.
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внучок Бэйхайма
Ответ гилберт
Так себе название. А приз за серию дерби дожден быть обязательно. Какой нибудь Дальневосточный или Тихоокеанский кубок. И так должно быть у всех дерби и райвалри. Похожая история есть в регби, где ведущие страны разыгрывают между собой какой то конкретный кубок.
Ага. Икряной кубок даже как- то по живее звучит. Кубок икры. Ящик водки.
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