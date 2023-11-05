Панарин набрал 1+1 с «Миннесотой» – 11-я подряд игра с очками со старта сезона. Это 2-й результат в истории «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Миннесота Дмитрий Квартальнов Евгений Малкин НХЛ Артемий Панарин Даррен Тюркотт Род Жильбер Хоккей

Артемий Панарин набрал очки в 11 подряд играх со старта сезона.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой» (4:5 Б). 

В активе 32-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 11 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Йеспером Браттом из «Нью-Джерси». 

Артемий – 3-й игрок в истории «Рейнджерс», набиравший очки в 11+ играх подряд со старта сезона. Рекордом владеет Род Жильбер (1972/73, 14 игр). Россиянин делит 2-е место с Дарреном Тюркоттом (1990/91, 11). 

Российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/93, «Бостон», 14 игр). 

Панарин догнал Евгения Малкина (2014/15, «Питтсбург») и Никиту Кучерова (2017/18, «Тампа»). 

2 комментария

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Свидетель со стороны жениха
Тёма, так держать!
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SAS0001
Еще 4 игры с очками и оба рекорда будут биты)
0
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