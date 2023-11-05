Панарин набрал 1+1 с «Миннесотой» – 11-я подряд игра с очками со старта сезона. Это 2-й результат в истории «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ

Артемий Панарин набрал очки в 11 подряд играх со старта сезона.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой» (4:5 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 11 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Йеспером Браттом из «Нью-Джерси».

– 3-й игрок в истории « », набиравший очки в 11+ играх подряд со старта сезона. Рекордом владеет Род Жильбер (1972/73, 14 игр). Россиянин делит 2-е место с Дарреном Тюркоттом (1990/91, 11).

Российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает (1992/93, «Бостон», 14 игр).

Панарин догнал (2014/15, «Питтсбург») и Никиту Кучерова (2017/18, «Тампа»).