Неймар перешел в «Аль-Хилаль», первая отставка сезона РПЛ, де Брюйне выбыл до конца года, Месси забил в 6-й игре подряд, споры о фразе Слуцкого про «19-летнего дебила» и другие новости

1. Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ». Бразилец только в виде зарплаты получит 300 млн долларов за два года, а всего может заработать 400 млн. За все трансферы в карьере Неймара заплатили 400 млн евро – это рекорд.

2. Есть первая отставка сезона Мир РПЛ. Сергей Ташуев уволен из «Ахмата» после 5 поражений в 6 играх. Грозненцы уже обратились к Станиславу Черчесову, но тот отказал.

3. Фарерская сказка в Лиге чемпионов закончилась: «КИ Клаксвик» вылетел в 3-м отборочном раунде от «Мольде». Но команда все равно гарантировала себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций, а до этого поборется за выход в группу Лиги Европы.

«Марсель» вылетел, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и проиграв «Панатинаикосу» в серии 11-метровых. Вратарь Бланко, вышедший под нее, не отбил ни одного удара. Остальные результаты квалификации ЛЧ – здесь.

4. «Интер Майами» Лионеля Месси разгромил «Филадельфию» (4:1) в полуфинале Кубка лиг. Аргентинец продлил голевую серию до 6 матчей, он забивает во всех играх за новый клуб (всего 9 голов). С Лео на поле клуб одержал 6 побед в 6 играх, забив 21 мяч.

5. Слова Леонида Слуцкого, назвавшего журналиста «РБ» «19-летним дебилом» после скандала с Артемом Дзюбой, вызвали большой резонанс. Главный редактор издания консультируется с юристами, Тимур Журавель задается вопросом, что было бы со Слуцким за такие слова в Нидерландах, а Константин Генич критикует журналиста. Сам конфликт Дзюбы и корреспондента рассмотрит КДК РФС, оба вызваны на заседание.

6. Трансферные новости. Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт, хавбек в среду летит в Испанию на медосмотр. «Спартак» – один из главных претендентов на защитника «Хетафе» Альдерете, его отступные – 16 млн евро. Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался, защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ». Ромео Лавиа переходит в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов. Контракт – по схеме «7+1», зарплата выше, чем давал «Ливерпуль». «Челси» активировал отступные Олисе в 35 млн фунтов, хавбек «Кристал Пэлас» согласен на трансфер. Бенхамин Гарре хочет уйти из «Крыльев Советов», сообщил агент: «Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала». Карпин стал бы тренером «Спартака» в случае прихода Хачатурянца, экс-глава РПЛ согласовал отставку Абаскаля с «Лукойлом», сообщил Андрей Панков.

7. Кевин де Брюйне выбыл на срок от 3 до 4 месяцев. Хавбека «Манчестер Сити» могут прооперировать.

8. Экс-врач сборной Великобритании Ричард Фриман дисквалифицирован на 4 года за допинг-нарушения.

9. «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Факелом»: неназначенный пенальти на 43-й минуте и неудаление Альшина за удар в кадык Клаудиньо.

10. Руководители судей АПЛ признали, что «Вулверхэмптон» должен был бить пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» на 97-й минуте, и извинились. Арбитры, не поставившие пенальти в ворота «МЮ», отстранены.

11. В первых партиях 1/4 финала Кубка мира по шахматам Карлсен победил Гукеша, Каруана сыграл вничью с Домингесом. У женщин в первых партиях полуфинала Горячкина обыграла Тань Чжунъи, Анна Музычук сыграла вничью с Салимовой.

12. АПЛ может ограничить амортизацию трансферов по примеру УЕФА из-за «Челси», который соблюдает правила за счет контрактов на 7-8 лет.

13. Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся».

14. Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами на юниорском ЧМ по борьбе.

15. У Артемия Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте, он оштрафован на 40 тысяч рублей. Хоккеист «Рейнджерс» любит охотиться в Новгородской области.

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