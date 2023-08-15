Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт. Хавбек завтра летит в Испанию на медосмотр

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян завершает переход в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», футболист и клуб согласовали условия личного контракта. Ранее сообщалось, что у сторон были расхождения по сроку контракта.

Завтра, 16 августа, полузащитник отправится в Испанию, его рейс приземлится в Сан-Себастьяне вечером. В этот же день Захарян пройдет медосмотр, после которого станет игроком «Сосьедада».

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В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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19 комментариев

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Артём Косичкин
удачи, Заха!
+17
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KORADO
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ АРСЕН И УДАЧИ!!!
У тебя всё впереди, будем ждать красивой игры и результатов! Болеем за тебя!!!
+12
-1
+11
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Бродяга-симпатяга
Ну удачи
+9
-1
+8
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Алексей Ильин
Уже настолько нагнали, что переживаю за этот переход больше чем за себя
+7
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Владимир Тищенко
Удачи,Заха тебе в Испании!!!
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Андрей Балабаев
Круто! Да ещё и в ЛЧ играть будет
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ApXuMaHqPuT
Из одного бело-голубого клуба в другой - Арсений хранит верность клубным цветам✊
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Максим Козлов
Присоединяюсь к пожеланием ребят: удачи, Арсен! Надеюсь, все сложится хорошо!
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D-oh!
Круто, удачного медосмотра и ждем официального объявления
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Глеб Римский
Ну наконец-то! Дай Бог без происшествий))
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eeeccc88@mail.ru
удачи Арсенчик…. Сосьедад неплохой клуб для евро старта, теперь только на поле все доказывать!
+2
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Mohnatiy
Давайте пока не особо шуметь, чтобы не сглазить.
Трансфер весьма примечательный, а по нынешним временам - тем более.
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Արթ Արթ
Я думал что сегодня он уже должен мед осмотр пройти
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verhowen
Удачи и здоровья Арсен!!!
Удачного медосмотра.
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krokodilych
Ну наконец-то! Удачи, Арсен!
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Vaksinator
уррраааааа!
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Иван Рыбаков
Дай бог, чтобы у этой длинной эпопеи с Европой был хороший конец.
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