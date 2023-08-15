Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт. Хавбек завтра летит в Испанию на медосмотр
Арсен Захарян завершает переход в «Реал Сосьедад» из «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», футболист и клуб согласовали условия личного контракта. Ранее сообщалось, что у сторон были расхождения по сроку контракта.
Завтра, 16 августа, полузащитник отправится в Испанию, его рейс приземлится в Сан-Себастьяне вечером. В этот же день Захарян пройдет медосмотр, после которого станет игроком «Сосьедада».
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В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.
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У тебя всё впереди, будем ждать красивой игры и результатов! Болеем за тебя!!!
Трансфер весьма примечательный, а по нынешним временам - тем более.
Удачного медосмотра.