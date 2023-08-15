Журавель о Слуцком: «В Голландии за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста он заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель высказался о Леониде Слуцком, назвавшем журналиста «дебилом».

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в конфликте с журналистом.

Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Слуцкий сказал об этом: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение (говоря о ситуации, Слуцкий сказал: «Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно», – Sports.ru). Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить. 

P.S. Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал комментатор «Матч ТВ».

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57 комментариев

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Поникший Руй
В Нидерландах журавель не комментировал бы даже в пабах
+51
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Pok_Toholo
Как же эти журналюшки страстно защищают друг друга
+38
-4
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Трент Резнор
Сейчас Уткин скажет своё мнение и Журавель уползёт, шипя под камни.
+29
-1
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quasififa
Журавель - одна из самых гнилых и неприятных личностей среди паноптикума МатчТВ. На это создание даже смотреть дискомфортно, не то что слушать.
+17
-1
+16
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Demedieu
Журавель все больше раздражает. В последнее время делает хайп на обсуждении поступков или слов других людей и хочет всем показать, что он оплот справедливости и чести. Этакий третейский судья
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freeman123
Ну если этот 19-летний реально такой, что ж поделать, только констатировать факт.
+9
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Клирик
А где там нашли журналиста?))
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Артем Гладских
защищают друг друга , все понятно. и Я скажу. журналист сильно доставал дзюбу , что ему оставалось делать? Дзюба и слуцкий всё правильно сказали.
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Alina_77
Ответ Alexey Alexeev
Почему Слуцкий превратился в откровенного клоуна ?
Даже не в клоуна, а в похабное, лицемерное быдло,разочарование полнейшее...
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Ответ Поникший Руй
В Нидерландах журавель не комментировал бы даже в пабах
и точно не бегал бы по стадионам со своим Челленджем за счёт компании
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Alexey Alexeev
Почему Слуцкий превратился в откровенного клоуна ?
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Василий Монксик
Журавель такой же мерзкий очкастый надоеда как и этот недожурналист.
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Felp
Но это было за стадионом и "журналист" буквально его преследовал. Журавель попутал
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Surviving
Ответ Артем Гладских
Европа
Нету такой страны.
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ЦСКА1960
Конечно, тут на лицо эйджизм и оскорбление альтернативно развитых персон.
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Pok_Toholo
"Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости"

Журавель, ты хоть внимательно прочел бы что ЛВС говорил - Дзюба не был в заявке на матч, он был там зрителем и с семьёй вовращался к автомобилю. Действия журналюги что это, как не попытка влезть в частную жизнь?
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Александр Васильев
Ответ Клирик
А где там нашли журналиста?))
а теперь любой, снимающий на телефон и пристающий с дурацкими вопросами - это уже журналист!))
закончились профессионалы, остались второсортные комментаторы и мальчики-папараццы
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Василий Монксик
Ответ quasififa
Журавель - одна из самых гнилых и неприятных личностей среди паноптикума МатчТВ. На это создание даже смотреть дискомфортно, не то что слушать.
Плюсователь сломается ,хочется подписаться под каждым словом и поставить сразу миллион плюсов.
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Aleksey Yashin
"Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы"

Просто не знали что перед ними Журавель
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Surviving
Голландия это где?
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Artem Ka
Тренер, он назвал меня черным уродом! Это расизм!
Но ты черный. И ты урод (с)
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Рома Политов
Слуцкий конечно очень некрасиво и глупо высказался, но все же не надо из Европы какую то утопию строить. Там точно также оскорбляют друг друга
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Roman Araslanov
Битва жабы и гадюки
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Pasha0403
что журавель, что слуцкий, что дзюба - сплошные ничтожества.
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xamer 9
Как же хочется, чтобы футбол очистился от таких негативных самовлюбленных засранцев, Как Журавель. Вася Уткин в бытность главредом выкормил этих троллей, теперь они только и делают, что на чужих слухах пиарятся и как падальщики клюют через свои медиа-инструменты.
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