Журавель о Слуцком: «В Голландии за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста он заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде»

Тимур Журавель высказался о Леониде Слуцком, назвавшем журналиста «дебилом».

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» поддержал нападающего « » в конфликте с журналистом.

Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Слуцкий сказал об этом: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение (говоря о ситуации, Слуцкий сказал: «Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно», – Sports.ru). Перед матчем « » и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить.

P.S. Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал комментатор «Матч ТВ».

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