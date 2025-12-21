«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне

«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге больше очков, чем «Реал».

«Барселона» провела 2025 год более успешно, чем «Реал».

Команда Ханси Флика в первой половине года одержала 16 побед в чемпионате Испании , дважды сыграла вничью и потерпела 1 поражение. В текущем сезоне у нее 15 побед, ничья и 2 поражения. Таким образом, за 2025-й каталонцы набрали 96 очков.

«Блауграна» выиграла Ла Лигу в сезоне-2024/25 и лидирует в текущем розыгрыше.

«Реал» за 2025-й набрал на 10 очков меньше, «Вильярреал » – на 21, «Атлетико» – на 24.

«Барселона» завершает 2025-й на 1-м месте в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – 4 очка, от «Атлетико» – 9