«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге больше очков, чем «Реал».
«Барселона» провела 2025 год более успешно, чем «Реал».
Команда Ханси Флика в первой половине года одержала 16 побед в чемпионате Испании, дважды сыграла вничью и потерпела 1 поражение. В текущем сезоне у нее 15 побед, ничья и 2 поражения. Таким образом, за 2025-й каталонцы набрали 96 очков.
«Блауграна» выиграла Ла Лигу в сезоне-2024/25 и лидирует в текущем розыгрыше.
«Реал» за 2025-й набрал на 10 очков меньше, «Вильярреал» – на 21, «Атлетико» – на 24.
«Барселона» завершает 2025-й на 1-м месте в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – 4 очка, от «Атлетико» – 9
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
