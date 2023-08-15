Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался. Защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр деньги Футбол

Трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» сорвался.

Как пишет The Guardian, лондонский клуб устал ждать момента, когда защитник согласует с «Манчестер Юнайтед» условия перехода. Существует вероятность, что сделка все-таки состоится, но на данный момент она отменена.

«Вест Хэм» разочаровался из-за задержки трансфера Магуайра и изучал альтернативные варианты усиления центра обороны на рынке.

Ранее Харри согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом», который договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. После этого лондонцы ждали, пока Магуайр договорится с «МЮ» о денежной компенсации, связанной со снижением заплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «МЮ» около 7 млн фунтов.

Экс-капитан «МЮ» не вышел на поле во вчерашнем матче 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Полную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь

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81 комментарий

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Sv1ft
Отменяйте грузчиков.
+142
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Streetbor
привозы Маги стоят куда больше, чем эти 7млн. Они ещё пожалеют бгг
+102
-8
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D-oh!
Харри как чехословацкий сервант из 80-х в квартире. Кто-то занес, а потом хрен избавишься, даже спустя десятки лет
+74
-1
+73
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JBa
Ответ Streetbor
привозы Маги стоят куда больше, чем эти 7млн. Они ещё пожалеют бгг
шутка годичной давности.

на банке он безвреден если что
+34
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munkz
Ответ Streetbor
привозы Маги стоят куда больше, чем эти 7млн. Они ещё пожалеют бгг
Да просто замаринуют на лавке, делов то
+25
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Sergey Kuznetsov
достойный приемник тактики Азара, Погба, Бейла, Умтити
"отрабатываем контракт на банке"
+25
-3
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Старик Стариканов
Легенда,предан клубу
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Любезный Коссутий
купил же ОЛе его на нашу голову, теперь палкой не выгонишь. надеюсь, присядет на банку плотно, и будет последним выбором, даже после Эванса.
+14
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JBa
Ответ Руслан
Комментарий удален модератором
уоу, у вас какие-то личные тёрки?
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munkz
Ответ 2vdhrvmmzf
Зарплату то платить придётся
Новость читаем? Он и требует по сути чтобы ему остаток зарплаты платили. За свою принципиальность посидит на лавке и пролетит мимо сборной.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
дорогие нынче холодильники
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Акира_1
Он остаётся!
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JBa
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
русский язык и здравый смысл покинули чат
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Великий Додда
Харри угрожает МЮ тем что останется
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2vdhrvmmzf
Ответ munkz
Да просто замаринуют на лавке, делов то
Зарплату то платить придётся
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Роман Бурлаков
Ответ D-oh!
Харри как чехословацкий сервант из 80-х в квартире. Кто-то занес, а потом хрен избавишься, даже спустя десятки лет
Кажется это была Югославская стенка?
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mj23.net
Ничего так Харри компенсацию хотел. Это его готовая зп! По контракту осталось два года. Это не компенсация, а бонус получается) Он же не за хлеб в ВХЮ играть собирался.
После такого должен намертво присесть. И вылетит со сборной.
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Ярослав Мирный
Ответ munkz
Новость читаем? Он и требует по сути чтобы ему остаток зарплаты платили. За свою принципиальность посидит на лавке и пролетит мимо сборной.
Он просит компинсировать разницу в зп, да и какой смысл мю маринрвать его на банке, когда можно получить с Харри 30 млн
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Абай Ахметкалиев
Ответ munkz
Новость читаем? Он и требует по сути чтобы ему остаток зарплаты платили. За свою принципиальность посидит на лавке и пролетит мимо сборной.
ну так заплатите эти 7 лямов и получите 30 от ВХЮ, разве нет? Теперь же придется терпеть недовольное лицо Харри на скамейке, платить ему зп и не получить деньги за его трансфер.
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Ocelot
новый сезон для МЮ уже начался неудачно)
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Sergey Kuznetsov
Ответ Сергей Галынский
Вы про Самарского Бейла?
нет, валлийского
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Aristokrat_13
"Настоящий" капитан
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CCCP{{BOOM}}
19 клубов АпЛ вздохнули с облегчением..
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Cearvm
Ну и что, что 7 миллионов? Пусть бы 23 получили, он же бесплатно уйдет.
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Steppenwolf
Так вроде бы Юнайтед ему 6 давали, а если он молоткам так нужен, то один могли бы добавить.)
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