Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался. Защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ»

Трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» сорвался.

Как пишет The Guardian, лондонский клуб устал ждать момента, когда защитник согласует с «Манчестер Юнайтед» условия перехода. Существует вероятность, что сделка все-таки состоится, но на данный момент она отменена.

«Вест Хэм» разочаровался из-за задержки трансфера и изучал альтернативные варианты усиления центра обороны на рынке.

Ранее Харри согласовал условия личного контракта с « », который договорился с « » о трансфере игрока за 30 миллионов евро. После этого лондонцы ждали, пока Магуайр договорится с «МЮ» о денежной компенсации, связанной со снижением заплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «МЮ» около 7 млн фунтов.

Экс-капитан «МЮ» не вышел на поле во вчерашнем матче 1-го тура против «Вулверхэмптона». Полную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.

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