«Марсель» вылетел из отбора ЛЧ, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и проиграв «Панатинаикосу» в серии 11-метровых. Вратарь, вышедший под нее, не отбил ни одного удара
«Марсель» не сыграет в Лиге чемпионов из-за поражения от «Панатинаикоса».
Команда Марселино Гарсии Тораля проиграла первый матч 3-го отборочного раунда со счетом 0:1, а во втором вела благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга до 9-й добавленной ко второму тайму минуты, когда пенальти за игру Маттео Гендузи рукой реализовал Фотис Иоаннидис.
В дополнительное время голов не было, и перед серией одиннадцатиметровых у «Марселя» произошла замена вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.
Гендузи стал единственным, кто не забил с точки, что и привело к вылету французского клуба в квалификацию Лиги Европы.
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Именно его ведь рука отобрала у Марселя выход в основное время. Именно его передача попала в офсайд перед голом в допах. Именно он не забил пенку.
Если мне не изменяет, в смешном вылете от шпор на 95-й минуте в ЛЧ именно он и обрезался)
А по делу ,Марсель был лучше ,пенальти в конце дурной ,гол отменили ну совсем дурной .
Греков в лч хорошо повозят ,вопросов нет
Где только чел не играл, везде клуб был неудачен.
Я бы на месте тренеров и менеджеров никогда его не подписывал)) его уровень это Аяччо
а факапы у всех случаются
Сарри в Челси, когда он Кепу со скандалом убирал с поля, это не помогло, например. А других случаев с ходу не вспомню.