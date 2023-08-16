«Марсель» вылетел из отбора ЛЧ, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и проиграв «Панатинаикосу» в серии 11-метровых. Вратарь, вышедший под нее, не отбил ни одного удара

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Панатинаикос высшая лига Греция Пьер-Эмерик Обамеянг Рубен Бланко Пау Лопес Маттео Гендузи Фотис Иоаннидис Футбол

«Марсель» не сыграет в Лиге чемпионов из-за поражения от «Панатинаикоса».

Команда Марселино Гарсии Тораля проиграла первый матч 3-го отборочного раунда со счетом 0:1, а во втором вела благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга до 9-й добавленной ко второму тайму минуты, когда пенальти за игру Маттео Гендузи рукой реализовал Фотис Иоаннидис.

В дополнительное время голов не было, и перед серией одиннадцатиметровых у «Марселя» произошла замена вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.

Гендузи стал единственным, кто не забил с точки, что и привело к вылету французского клуба в квалификацию Лиги Европы.

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33 комментария

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arspurs9
Гендузи реально человек мем
Именно его ведь рука отобрала у Марселя выход в основное время. Именно его передача попала в офсайд перед голом в допах. Именно он не забил пенку.
Если мне не изменяет, в смешном вылете от шпор на 95-й минуте в ЛЧ именно он и обрезался)
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S. A.
И ведь Францию кто-то до сих пор топ-лигой считает. Третий год подряд её клубы не проходят квалификацию, вылетая от команд из Украины, Нидерландов и Греции. Прям топ-лига, сильнее некуда.
+19
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Алексей Елистратов
Ответ S. A.
И ведь Францию кто-то до сих пор топ-лигой считает. Третий год подряд её клубы не проходят квалификацию, вылетая от команд из Украины, Нидерландов и Греции. Прям топ-лига, сильнее некуда.
Да ладно вам, давайте уже напрямую говорить, что есть только 1 суперлига - это Англия. Все остальные лиги максимум имеют 2 клуба, а то и один. Стоимости составов несопоставимы. Франция отдает игроков прям с конвейера. Если бы был лимит на легионеров, никакой Англии в топ-5 лиг не было бы. Так что вопрос не к лиге Франции, им тяжело удерживать игроков.
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Overkiller
Ответ S. A.
И ведь Францию кто-то до сих пор топ-лигой считает. Третий год подряд её клубы не проходят квалификацию, вылетая от команд из Украины, Нидерландов и Греции. Прям топ-лига, сильнее некуда.
Там Мбаппе только единственная причина ещё хоть как то сохранять понятие "топ-5". По факту (ИМХО) уже явно существует только топ-4.
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Николай Васильков
Ответ arspurs9
Гендузи реально человек мем Именно его ведь рука отобрала у Марселя выход в основное время. Именно его передача попала в офсайд перед голом в допах. Именно он не забил пенку. Если мне не изменяет, в смешном вылете от шпор на 95-й минуте в ЛЧ именно он и обрезался)
Французский Магуайр
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Динозавр которому платит Озил
Мужики ,ну вы такой приятный экспресс отправили в небытие ,ну зачем )
А по делу ,Марсель был лучше ,пенальти в конце дурной ,гол отменили ну совсем дурной .
Греков в лч хорошо повозят ,вопросов нет
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LaffyTaffy
Гендузи - это символ лузерства.
Где только чел не играл, везде клуб был неудачен.

Я бы на месте тренеров и менеджеров никогда его не подписывал)) его уровень это Аяччо
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mArty-.-
Ну вообще Гендузи не промахивался, это вратарь выручил. А вот кипер Марселя, который вышел только под пенальти ни одного не потащил)
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Ярый член
результат не отражает матч,Марсель не слезал с ворот греков,последние отскочили
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NNNeuf
Ответ LaffyTaffy
Португалия
По стоимости Лига 1 значительно превосходит португальцев .
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Franky_Grazzi
Ответ S. A.
И ведь Францию кто-то до сих пор топ-лигой считает. Третий год подряд её клубы не проходят квалификацию, вылетая от команд из Украины, Нидерландов и Греции. Прям топ-лига, сильнее некуда.
так ее считают исключительно по результатам в еврокубках. И там за эти годы не только ПСЖ далеко проходил

а факапы у всех случаются
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Unai2019
Ответ LaffyTaffy
Португалия
Если в официальный рейтинг глянуть, то вообще-то Нидерланды
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LaffyTaffy
Ответ NNNeuf
По стоимости Лига 1 значительно превосходит португальцев .
только из-за ПСЖ
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Гуннер в команде, беда результатам
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S. A.
Ответ Overkiller
Там Мбаппе только единственная причина ещё хоть как то сохранять понятие "топ-5". По факту (ИМХО) уже явно существует только топ-4.
Не Мбаппе, а весь ПСЖ. Всё-таки, 2-3 клуб мира по деньгам
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NNNeuf
Ответ LaffyTaffy
только из-за ПСЖ
Даже если вычесть ПСЖ из стоимости всей Лиги 1 всё равно разрыв между лигами значительный за счет середняков .
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Bunyod Turgunov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Freund
Ответ che kaif
Снова ПСЖ в одиночку тащить . Лион бы спокойно прошел греков
У Лиона прошлый сезон был так себе, да и в новом розыгрыше Лиги 1 уже успел уступить Страсбуру. С чего бы это он спокойно прошёл греков?
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сам ГазПром
Ответ Slavnov
Какая лига топ 5 сейчас?
Нет топ-5, есть те кто уходит в отрыв. Пока великолепная 4-ка. Кто отвалится, посмотрим.
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Overkiller
Ответ Slavnov
Какая лига топ 5 сейчас?
Речь не о том кто именно конкретно пятый, речь о разнице между лигами. И она увеличивается. Я говорю об устойчивой смене устоявшегося понятия "топ-5" на актуальное "топ-4".
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Freund
А за прошедшие 9 лет после серии имени Крула на ЧМ-14 у кого-нибудь вообще прокатывал такой фокус?

Сарри в Челси, когда он Кепу со скандалом убирал с поля, это не помогло, например. А других случаев с ходу не вспомню.
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che kaif
Снова ПСЖ в одиночку тащить . Лион бы спокойно прошел греков
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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St.7
Это фиаско,бро😲
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