«Марсель» вылетел из отбора ЛЧ, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и проиграв «Панатинаикосу» в серии 11-метровых. Вратарь, вышедший под нее, не отбил ни одного удара

«Марсель» не сыграет в Лиге чемпионов из-за поражения от «Панатинаикоса».

Команда Марселино Гарсии Тораля проиграла первый матч 3-го отборочного раунда со счетом 0:1, а во втором вела благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга до 9-й добавленной ко второму тайму минуты, когда пенальти за игру рукой реализовал .

В дополнительное время голов не было, и перед серией одиннадцатиметровых у «Марселя» произошла замена вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.

Гендузи стал единственным, кто не забил с точки, что и привело к вылету французского клуба в квалификацию Лиги Европы.

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