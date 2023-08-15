Главред «РБ Спорт» консультируется с юристами после того, как Слуцкий назвал сотрудника сайта «19-летним дебилом»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров высказался о словах Леонида Слуцкого.

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» поддержал нападающего « » в конфликте с журналистом.

Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Слуцкий сказал об этом: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Запросил беседу с по итогам ночного эфира, в котором позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы.

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Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», – написал Бодров.

Журавель о Слуцком: «В Голландии за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста он заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде»

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