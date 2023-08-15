Главред «РБ Спорт» консультируется с юристами после того, как Слуцкий назвал сотрудника сайта «19-летним дебилом»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Нобель Арустамян Футбол

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров высказался о словах Леонида Слуцкого.

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в конфликте с журналистом.

Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Слуцкий сказал об этом: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы.

Консультируемся с юристами. Собираем мнения.

Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», – написал Бодров.

Журавель о Слуцком: «В Голландии за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста он заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде»

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58 комментариев

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Сикарио
Вот умора будет, если юристы, проконсультировавшись между собой, вынесут вердикт: "Действительно, 19-летний дебил."
+114
-10
+104
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Vladvenk
Для объективности нужно еще и с врачами.
+47
-3
+44
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Three Days Grace
Пусть проконсультируется со специалистом, дебил ли этот "журналист")
+26
-7
+19
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2vdhrvmmzf
Откуда вообще этот РБ Спорт вылез? Куча сомнительных инсайдов, заказные статьи про сверхдоходы Зенита, недожурналисты с кучей провокаций
+24
-5
+19
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Тиджани Бабангида
Увы,но Слуцкий все больше отдаляется от футбола и становится скандальной медиа-персоной. Следующий шаг - участие в шоу Малахова на ТВ
+31
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+15
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Ivas715
Ответ Тиджани Бабангида
Увы,но Слуцкий все больше отдаляется от футбола и становится скандальной медиа-персоной. Следующий шаг - участие в шоу Малахова на ТВ
Среди коллег и многих болельщиков он по прежнему значимая фигура. От того, что РБ Спорт решил пободаться со Слуцким и Дзюбой последним двум не особо горячо и холодно. А вот отказы от вью от других спортсменов могут пойти точно.
+16
-2
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tolobas
РБ спорт решил хайпануть на дебиле. И, я не понял, про ложь в отношении "журналиста". Что он дебил или в том, что задаёт идиотские вопросы
+12
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Ivas715
Ну понятно, будут максимально хайповать на этой теме. Какая вот цель у РБ Спорт? Отвернуть от себя остальных спортсменов? ну объективно же Слуцкий и Дзюба это не последние люди в рос футболе, особенно в кругу коллег. Это же многие видят, не только болельщики и журналисты. Ну добьется РБ Спорт судов всяких, даже выиграют их, а дальше то что?). Дзюба со Слуцким после этого их любить начнут и на парковках интервью раздавать?).
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Роман
Ответ Сикарио
Вот умора будет, если юристы, проконсультировавшись между собой, вынесут вердикт: "Действительно, 19-летний дебил."
Слуцкий и Дзюба очень в грубо и вульгарной форме сказали о том, чего журналюх заслуживал (судя по его предыстории прошлых "интервью")
+10
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+7
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Aleksandr Danilov
Юрист РБ Спорта: Слуцкий, ну так нельзя б** с журналистами общаться
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Eugene88
Сборище разводил на ставки решили, что они журналисты. Набрали безработных бегать искать инфоповоды и теперь возмущаются из-за отсутствия уважения
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Serzhique
Кому интересно - его фото

https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fbookmaker-ratings.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fphoto_2021-10-29-15.16.20.png&lr=213&pos=4&rpt=simage&text=виталий%20бородин%20журналист%20спортивный%20

Что это за журналист такой из средней школы?
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Андрей Лоел
А разве Слуцкий не прав?
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mootoo
а 19-летний дебил сделает выводы насчет своего поведения?
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fussballer
Скоро из детского сада набирать будут журналистов.
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NevzorLexa
а что он в возрасте этого дебила ошибся? за это конечно перед дебилом можно извиниться
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Groznyi2024
Панкова? А, хотя одн подрос)
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velosipedin
Ответ 2vdhrvmmzf
Откуда вообще этот РБ Спорт вылез? Куча сомнительных инсайдов, заказные статьи про сверхдоходы Зенита, недожурналисты с кучей провокаций
РБ - это "рейтинг букмекеров". дальше думаю понятно
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Влад161
Ответ Groznyi2024
Когда Слуцкий был близко к футболу? Если только когда стоял в раме
ты под чем ? 😂🙊🤦🏻‍♂️ничего что он был главным тренером нескольких клубов ? не говоря уже про трофеи.
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ZarvuR2020
Рад, что Лёня это сделал. Теперь журналисты не будут пихать читателям "крутого тренера, потому что он медийный пример для подражания".
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Vladvenk
Ответ uralets46
Начнут вести себя культурно. Вы же хотели как в Европе )
Дзюба, судя по некоторым видео, уже давно в Европе. И Азмуна туда протащил.
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uralets46
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Ага , сейчас это кликбейт , желтизна рулит в спорте, к сожалению
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Максим Тарасов
Ответ Ivas715
Среди коллег и многих болельщиков он по прежнему значимая фигура. От того, что РБ Спорт решил пободаться со Слуцким и Дзюбой последним двум не особо горячо и холодно. А вот отказы от вью от других спортсменов могут пойти точно.
Тут еще вопрос, кто решил - это Дзюба решил угрозами покозырять, а Слуцкий поддержал
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Alexander Tryapyshko
Не уж то он 20тилетний дебил?
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6tspey7tb5
Ответ Vladvenk
Для объективности нужно еще и с врачами.
Для суда нужно будет справка) так как дебилизм это диагноз ))))
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