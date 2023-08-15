Главред «РБ Спорт» консультируется с юристами после того, как Слуцкий назвал сотрудника сайта «19-летним дебилом»
Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров высказался о словах Леонида Слуцкого.
Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в конфликте с журналистом.
Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
Слуцкий сказал об этом: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».
«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы.
Консультируемся с юристами. Собираем мнения.
Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», – написал Бодров.
Журавель о Слуцком: «В Голландии за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста он заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fbookmaker-ratings.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fphoto_2021-10-29-15.16.20.png&lr=213&pos=4&rpt=simage&text=виталий%20бородин%20журналист%20спортивный%20
Что это за журналист такой из средней школы?