«Спартак» – один из главных претендентов на защитника «Хетафе» Альдерете. Отступные – 16 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Хетафе Ла Лига возможные трансферы Альмерия Омар Альдерете деньги Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете.

Как утверждает журналистка COPE Гемма Сантос, московский клуб и «Альмерия» входят в число основных претендентов на 26-летнего футболиста.

«Хетафе» работает над продажей парагвайца, в контракте которого предусмотрены отступные в размере 16 млн евро.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Альдерете провел 25 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cmorblr
16 млн рублей и по рукам 🤝
+52
-3
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ Один живой
Однозначно нужен. Без усиления защиты никак. Сколько можно уже ждать?
так тоже самое будет,хоть кого бери,тут дело в команде,во что она играет и как,каррера приходил,до него спартак так же,много пропускал,потом поменял структуру игры и масса побед по 1-0,хотя защитники все те же были
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ cmorblr
16 млн рублей и по рукам 🤝
И Маслова в красивой упаковке впридачу
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
Однозначно нужен. Без усиления защиты никак. Сколько можно уже ждать?
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Пикачу82
При номинальной стоимости в 4 миллиона отдавать 16? Ну если денег как у дурака махорки....
При какой стоимости? Номинальной? Это кто ее установил? Испанский Центробанк что ли?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ VolchoK
а трое парагвайцев в команде - это законно? ))
Базовый клуб сборной. Парагвай25
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самойлов
Пока Промес , Бангонда , Медина , не будут отрабатывать в обороне никакой защитник не поможет!!!)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VolchoK
а трое парагвайцев в команде - это законно? ))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Уж лучше Бабич за 5 млн., чем Альдерете за 16 млн.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Никита Самарин
Уж лучше Бабич за 5 млн., чем Альдерете за 16 млн.
Наверное ты прав. Не зная ни того ни другого, трудно конечно же однозначного что-то утверждать. Но и определять уровень футболиста по ценнику тоже не дело. Остаётся надеяться на профессионализм компетентных людей, отвечающих за эти трансферы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Ответ Slavnov
так тоже самое будет,хоть кого бери,тут дело в команде,во что она играет и как,каррера приходил,до него спартак так же,много пропускал,потом поменял структуру игры и масса побед по 1-0,хотя защитники все те же были
А мы постоянно не довольны, Старков, слишком скучный футбол, сейчас слишком весёлый, это конечно нормально , но пусть Абаскаль строит , то что хочет, по мне так этот сезон, ещё у него есть , если будем вторыми, то следующий решающий, да и в этом пока не стоит списывать команду из чемпионской гонки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Серегин
в фифа 2021 очень неплохо котировался и с хорошим потенциалом развития. Как в реальности - бог его знает)))
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Сериал - "Спартак и центральный защитник " в самом разгаре.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Проценко
Парагвайцев мы любим)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ошлапов
Надо 2-х защитников, раз пошла такая игра и Максименко.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svm199
"Культурные", ваш выход )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikola Poppop31
Бред, никто за него 16 млн не даст, максимум 6-8 млн с учётом наценки за трансфер в Россию
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Slavnov
так тоже самое будет,хоть кого бери,тут дело в команде,во что она играет и как,каррера приходил,до него спартак так же,много пропускал,потом поменял структуру игры и масса побед по 1-0,хотя защитники все те же были
Тоже постоянно вспоминаю те счета. Сейчас играют ярко, но слишком авантюрно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramon Mercader
Альдерете - левша. Джикия отправляется на свалку истории?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatov65@mail.ru
Забавный ценник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Александр Быкович
Блин где обещанный топ????Че за дичь??То есть Альмерия нам продаёт Бабича и берёт вот этого заща?То есть нам неликвид,а себе нормального защитника?Ребят,нас опять кидают???
Абаскаль, Эшуорт, где обещанный топ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Неужели настолько никто не хочет ехать в рпл? можно же взять одного цз нормального, и уж точно не из Альмерии. может, конечно, заиграет, но хотелось бы надёжного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Цена слишком большая. Защитник нужен, но стоят ли такие траты того? За кота в мешке. Может уровень и хороши йу него, но как заиграет в итоге, не ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DoDidDone
А почему не 26 млн.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nekrasof
Ответ Иван Иванов
И Маслова в красивой упаковке впридачу
Ну а сколько можно быть вечно молодым, вечно перспективными, вечно гадить на поле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий