«Спартак» – один из главных претендентов на защитника «Хетафе» Альдерете. Отступные – 16 млн евро
«Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете.
Как утверждает журналистка COPE Гемма Сантос, московский клуб и «Альмерия» входят в число основных претендентов на 26-летнего футболиста.
«Хетафе» работает над продажей парагвайца, в контракте которого предусмотрены отступные в размере 16 млн евро.
В Ла Лиге в прошлом сезоне Альдерете провел 25 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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