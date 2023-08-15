«Спартак» – один из главных претендентов на защитника «Хетафе» Альдерете. Отступные – 16 млн евро

«Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете.

Как утверждает журналистка COPE Гемма Сантос, московский клуб и « » входят в число основных претендентов на 26-летнего футболиста.

« » работает над продажей парагвайца, в контракте которого предусмотрены отступные в размере 16 млн евро.

В Ла Лиге в прошлом сезоне провел 25 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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