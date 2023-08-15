Слуцкий о словах Дзюбы журналисту: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань контент Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий поддержал Артема Дзюбу в скандальной ситуации с журналистом.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно.

В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…

Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (тогда к Дзюбе подошел журналист и задал вопрос, в ответ на который форвард «Локо» заявил, что «не разговаривает с прессой» – Sports.ru). Это же длинная цепочка.

Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ.

Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», – сказал Слуцкий.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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16 комментариев

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Ничего Смешного
Викторыч, а что в Голландии было бы за оскорбление человека?
+24
-3
+21
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Как дела на заводе
Ну да, Дзюба на съёмки вашего шоу спешил , чтоб шутки про генетали травить))
+21
-5
+16
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евГений
Ответ Ярик01
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Не плачь, любитель государственного сапога
+13
-3
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Фут.Боль
Я не знал, что эти глупые вопросы задавал всегда один и тот же человек.Журналистом назвать язык не поворачивается. Тогда реакция Дзюбы обьяснима.
+7
0
+7
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Ola BP
Когда свадьба Слуцкого и Дзюбы?
+13
-8
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Водяра
У бегемота крыша поехала. Жаль мужика.
+8
-3
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Филипп Нагорный
Фиксируем Леонида Викторовича:

Назвать человека 19-летним дебилом, который выполнял свою работу и с которым ты лично никак не взаимодействовал — это нормально.

Оправдывать хамскую реакцию на обычный вопрос (даже если он кому-то кажется плохим, он все равно остаётся максимально корректным) — тоже ок.

Задать вопрос О ВЕЛИКОМУ ДЗЮБЕ о голах, об отношении
к высказыванию не самых последних людей — это плохо.

Вот такие люди получают у нас награды всякие. Понятно))
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Никита Никулин
Долгое совместное нахождение с Дзюбой в одном помещении видимо сильно сказывается на интеллекте
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Злобный Конь
Но вернёмся к высказыванию Шалимова. Он прав?
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Дмитрий Новиков
Ответ Ola BP
Когда свадьба Слуцкого и Дзюбы?
в среду
+1
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Spaten
Если человек разочек оступился, так его всю жизнь долбать будут!!
0
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Фут.Боль
Ответ Как дела на заводе
Ну да, Дзюба на съёмки вашего шоу спешил , чтоб шутки про генетали травить))
Правильно будет Гене дали же.
+1
-1
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