Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил

Тренер «Вулвс» Гари О’Нил заявил, что в ворота «МЮ» должны были назначить пенальти.

На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, который завершился победой « » со счетом 1:0, вратарь неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего и попав руками ему по голове. Онана не смог сыграть в мяч в этом эпизоде.

ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.

« (один из руководителей судейского корпуса АПЛ – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти. Отдам ему справедливость, он извинился. Я провел с ним много времени сегодня, чтобы понять новые трактовки, пытаясь при этом не получить первую желтую в карьере. С этим я не справился.

Но спасибо Джону: он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию.

Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой», – сказал О’Нил.

BBC добавляет, что Мосс подошел к тренеру «Вулверхэмптона» между его интервью и пресс-конференцией. Кроме того, с О’Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.

Скриншот: кадр из трансляции

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