Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил
Тренер «Вулвс» Гари О’Нил заявил, что в ворота «МЮ» должны были назначить пенальти.
На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, который завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, вратарь Андре Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Сашу Калайджича и попав руками ему по голове. Онана не смог сыграть в мяч в этом эпизоде.
ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.
«Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса АПЛ – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти. Отдам ему справедливость, он извинился. Я провел с ним много времени сегодня, чтобы понять новые трактовки, пытаясь при этом не получить первую желтую в карьере. С этим я не справился.
Но спасибо Джону: он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию.
Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой», – сказал О’Нил.
BBC добавляет, что Мосс подошел к тренеру «Вулверхэмптона» между его интервью и пресс-конференцией. Кроме того, с О’Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.
Скриншот: кадр из трансляции
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А теперь, им наверняка стало легче осознавать, что пенальти все же должны были поставить?
1) Сказать, что всё правильно, до последнего защищать себя и пытаться сделать из невиновного клуба дураков, да и свою репутацию в глазах людей подмочить.
2) Промолчать. Но тогда опять же, не будет какой-то уверенности у клуба, что судейский корпус осознал свою ошибку, да и фанаты лиги не оценят.
3) Извиниться за прокол: вещь бесполезная, но по сути базовая, основа этики. Очки уже не вернуть, но всем будет немного легче, когда человек признал свою ошибку. И клуб будет понимать, что они не просто поднявшие шум из ничего дураки, а то, что они правы.
Судьи всегда косячили и везде, дело не конкретно в МЮ
Тен Хаг
10 (ten) Хаг
я думал, мы в такую игру играем))