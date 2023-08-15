Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил

Теги Манчестер Юнайтед Гари О′Нил премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Говард Уэбб Джонатан Мосс Саймон Хупер видеоповторы Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Тренер «Вулвс» Гари О’Нил заявил, что в ворота «МЮ» должны были назначить пенальти.

На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, который завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, вратарь Андре Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Сашу Калайджича и попав руками ему по голове. Онана не смог сыграть в мяч в этом эпизоде.

ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.

«Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса АПЛ – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти. Отдам ему справедливость, он извинился. Я провел с ним много времени сегодня, чтобы понять новые трактовки, пытаясь при этом не получить первую желтую в карьере. С этим я не справился.

Но спасибо Джону: он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию.

Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой», – сказал О’Нил.

BBC добавляет, что Мосс подошел к тренеру «Вулверхэмптона» между его интервью и пресс-конференцией. Кроме того, с О’Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.

Скриншот: кадр из трансляции

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96 комментариев

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FINT\REDONDO
7Хаг искал старые конспекты САФа, но нашел только записную книжку с номерами судей
+131
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Mr-Vadim
Я вот всегда не понимал смысла в извинениях судей после матча. Это по сути как -"после драки кулаками не машут". Я не болельщик этих команд, но матч смотрел, и гости (на мой взгляд) не заслужили проигрыша (для меня было приятным сюрпризом их игра), и пенальти мог бы дать шанс на ничью.
А теперь, им наверняка стало легче осознавать, что пенальти все же должны были поставить?
+59
-7
+52
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МЮ можно бить пенальти и после финального свистка, а волкам нет.
+55
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Фарид Харисов
Ответ Mr-Vadim
Я вот всегда не понимал смысла в извинениях судей после матча. Это по сути как -"после драки кулаками не машут". Я не болельщик этих команд, но матч смотрел, и гости (на мой взгляд) не заслужили проигрыша (для меня было приятным сюрпризом их игра), и пенальти мог бы дать шанс на ничью. А теперь, им наверняка стало легче осознавать, что пенальти все же должны были поставить?
Ну смотри: у судейского корпуса есть 3 варианта:

1) Сказать, что всё правильно, до последнего защищать себя и пытаться сделать из невиновного клуба дураков, да и свою репутацию в глазах людей подмочить.

2) Промолчать. Но тогда опять же, не будет какой-то уверенности у клуба, что судейский корпус осознал свою ошибку, да и фанаты лиги не оценят.

3) Извиниться за прокол: вещь бесполезная, но по сути базовая, основа этики. Очки уже не вернуть, но всем будет немного легче, когда человек признал свою ошибку. И клуб будет понимать, что они не просто поднявшие шум из ничего дураки, а то, что они правы.
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Sergey Kuznetsov
извините, наш косяк, следующий раз тоже извинимся, сорри, необессудьте
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XavIniesta2008-2015
А могли бы не извиняться. Испанские коллеги косячат каждый матч и не краснеют, у них всё хорошо
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Vatikan
Кабинетные игры
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DolJun
Ответ Нурбол Жумаскалиев
сафа же лет 10 нет уже, а судьи до сих пор выплаты получают
как нет? а на трибунах старого трафорда тогда кого показывают?
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trav
Дело дедушки Ферги живёт - маню не может судья поможет. С другой стороны кто-то инвестируют в футболистов, а маню всегда инвестировал в более надежные ресурсы
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иц а мэн
Ответ FINT\REDONDO
7Хаг искал старые конспекты САФа, но нашел только записную книжку с номерами судей
это всё ладно, где пенка за фол милитао?
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Трент 66
Пригородная мафия во всей красе, в их пользу даже на следующий день назначили.
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Ivas715
Ответ trav
Дело дедушки Ферги живёт - маню не может судья поможет. С другой стороны кто-то инвестируют в футболистов, а маню всегда инвестировал в более надежные ресурсы
Так инвестирует, что сколько уже не могут АПЛ выиграть, напомни?
Судьи всегда косячили и везде, дело не конкретно в МЮ
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Хан Сахан
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10 ещё не получал)
не не, я про его имя
Тен Хаг
10 (ten) Хаг
я думал, мы в такую игру играем))
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BARCA_10
Ответ <~Inter~>
На чемпионате мира Аргентине дали пенальти в похожем эпизоде, когда вратарь в попытке сыграть мяч просто влетел в игрока соперника. Как судьи могут одни и те же моменты трактовать по разному спустя полгода
когда Месси не забил Щесному?) хз до сих пор считаю, что это был не пенальти, Войцех вряд ли видел кого то когда летел за мячом
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Самозанятый
Ответ BARCA_10
когда Месси не забил Щесному?) хз до сих пор считаю, что это был не пенальти, Войцех вряд ли видел кого то когда летел за мячом
Там можно спорить, но вот довод про "не видел" точно не работает в случае определения нарушения.
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Любезный Коссутий
Ответ Аморалинни
Это что получается: великий Онана, который великолепен на выходах (в отличие от этого вашего Де Хеа) по сути привез пенку? Будут ли фанаты 7Хага вспоминать ему этот привоз, как вспоминали любую маленькую ошибку Давида? Или любовь к лысому затмевает разум?))
Де Хея вообще не выходит
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Апач
Ответ Фарид Харисов
Ну смотри: у судейского корпуса есть 3 варианта: 1) Сказать, что всё правильно, до последнего защищать себя и пытаться сделать из невиновного клуба дураков, да и свою репутацию в глазах людей подмочить. 2) Промолчать. Но тогда опять же, не будет какой-то уверенности у клуба, что судейский корпус осознал свою ошибку, да и фанаты лиги не оценят. 3) Извиниться за прокол: вещь бесполезная, но по сути базовая, основа этики. Очки уже не вернуть, но всем будет немного легче, когда человек признал свою ошибку. И клуб будет понимать, что они не просто поднявшие шум из ничего дураки, а то, что они правы.
Есть четвертый вариант. Признав ошибку - отстранить судью ее совершившего. Только тогда будет результат .
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Igor Pivovarov
Ответ Mr-Vadim
Я вот всегда не понимал смысла в извинениях судей после матча. Это по сути как -"после драки кулаками не машут". Я не болельщик этих команд, но матч смотрел, и гости (на мой взгляд) не заслужили проигрыша (для меня было приятным сюрпризом их игра), и пенальти мог бы дать шанс на ничью. А теперь, им наверняка стало легче осознавать, что пенальти все же должны были поставить?
А я всегда понимал смысл в публичных извинениях.
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Alek88
такие интересные, тогда утешительное 1 очко в адрес Вулвз будьте добры
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BORODA
Ответ Ман Сити
Когда уже начнут разбираться с кабинетом маню? Когда уже лишат прошлых трофеев за времена Уэбба? Так нет они продолжают мешков и сейчас тащить каждый матч.
Сразу после разбора с арабским жульем из shiti,с их липовыми спонсорами и fair play махинациями.
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Александр Калачев
Ответ Аморалинни
Это что получается: великий Онана, который великолепен на выходах (в отличие от этого вашего Де Хеа) по сути привез пенку? Будут ли фанаты 7Хага вспоминать ему этот привоз, как вспоминали любую маленькую ошибку Давида? Или любовь к лысому затмевает разум?))
Онана отлично играл весь матча, да ошибся в конце, но пенальти не поставлен, 3 очка в кармане, всем пофиг на ошибку
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Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
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<~Inter~>
Ответ BARCA_10
когда Месси не забил Щесному?) хз до сих пор считаю, что это был не пенальти, Войцех вряд ли видел кого то когда летел за мячом
типа если сделать подкат и отвернуться, то можно не считать фолом?
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jem777
Извинились и все???
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ DolJun
в данном случае извиниться без выводов - это все равно что промолчать или сказать что все правильно. слепошарые уже который год поощряют подобное, судья на вар, что принял это решение, даже к окулисту направление не получит, а волки могут в шип вылететь. после каждого такого случая инфошум должен быть максимальный, чтобы они не думали сколько времени накидывать к таймам, а пытались реформировать систему судейства, вводили какие-то рейтинги судей, заставляли их давать прессухи и так далее. а то доходит до того, что я, как условный обыватель, и так со своего дивана разбираюсь в футболе на довольно среднем уровне, так они меня еще и в правилах будут путать.
И это только первый тур, впереди много "весёлого" будет. Я про ошибки судей.
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