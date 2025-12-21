0

Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия

В Марокко стартовал Кубкок Африки.

В Марокко стартовал Кубкок Африки.

В матче открытия сборная Марокко встретится с Коморами.

В понедельник Египет встретится с Зимбабве. Во вторник Сенегал будет играть с Ботсваной, а Нигерия – с Танзанией.

В среду состоится матч Алжира и Судана, Кот-д`Ивуара и Мозамбика, а также Камеруна и Габона.

Кубок Африки

1-й тур

Группа A

Кубок Африки. 1 тур
22 декабря 14:00, Stade Mohamed V
Мали
Не начался
Замбия

Группа B

Кубок Африки. 1 тур
22 декабря 17:00, Stade de Marrakech
ЮАР
Не начался
Ангола
Кубок Африки. 1 тур
22 декабря 20:00, Stade d'Agadir
Египет
Не начался
Зимбабве

Группа C

Кубок Африки. 1 тур
23 декабря 12:30, Al Medina Stadium
ДР Конго
Не начался
Бенин

Группа D

Кубок Африки. 1 тур
23 декабря 20:00, Stade Olympique de Rabat
Тунис
Не начался
Уганда

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39823 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
результаты
logoКубок Африки
logoСборная Танзании по футболу
logoсборная Камеруна по футболу
logoсборная Ботсваны
logoсборная Буркина-Фасо
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Зимбабве по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoсборная Уганды
logoсборная Судана
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Коморских островов по футболу
logoсборная Экваториальной Гвинеи
logoСборная Туниса по футболу
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoсборная Бенина
logoсборная Мозамбика
logoСборная Замбии по футболу
logoсборная Габона
logoСборная Мали по футболу
logoСборная Анголы по футболу
logoсборная Алжира по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
26 минут назад
Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
32 минуты назад
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
41 минуту назад
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
сегодня, 10:00Реклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
сегодня, 09:28Видео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
3 минуты назад
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Я бы никогда намеренно не навредил ни ван Дейку, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
7 минут назад
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»
18 минут назад
Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»
18 минут назад
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
сегодня, 10:11
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
сегодня, 10:10
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
сегодня, 09:58Фото
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
сегодня, 09:44
Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
сегодня, 09:24
Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»
сегодня, 09:15