Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия
В Марокко стартовал Кубкок Африки.
В Марокко стартовал Кубкок Африки.
В матче открытия сборная Марокко встретится с Коморами.
В понедельник Египет встретится с Зимбабве. Во вторник Сенегал будет играть с Ботсваной, а Нигерия – с Танзанией.
В среду состоится матч Алжира и Судана, Кот-д`Ивуара и Мозамбика, а также Камеруна и Габона.
1-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39823 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости