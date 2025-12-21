Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия

В Марокко стартовал Кубкок Африки.

В Марокко стартовал Кубкок Африки.

В матче открытия сборная Марокко встретится с Коморами.

В понедельник Египет встретится с Зимбабве . Во вторник Сенегал будет играть с Ботсваной, а Нигерия – с Танзанией.

В среду состоится матч Алжира и Судана, Кот-д`Ивуара и Мозамбика, а также Камеруна и Габона.

Кубок Африки

1-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки