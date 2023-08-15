За Неймара заплатили 400 млн евро за карьеру – это рекорд. Лукаку и Роналду – в топ-3

Неймар стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег.

Сегодня форвард перешел из « » в « ». Сделка оценивается в 90 млн евро.

Парижане потратили на бразильца 222 млн евро в 2017 году. До этого « » приобрела его у «Сантоса» за 88 млн.

400 млн евро в течение карьеры – мировой рекорд. Неймар опередил Ромелу Лукаку (« »), за которого заплатили суммарно 333,36 млн евро.

В тройку лидеров также входит («Аль-Наср») – 247 млн евро.

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