За Неймара заплатили 400 млн евро за карьеру – это рекорд. Лукаку и Роналду – в топ-3
Неймар стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег.
Сегодня форвард перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль». Сделка оценивается в 90 млн евро.
Парижане потратили на бразильца 222 млн евро в 2017 году. До этого «Барселона» приобрела его у «Сантоса» за 88 млн.
400 млн евро в течение карьеры – мировой рекорд. Неймар опередил Ромелу Лукаку («Челси»), за которого заплатили суммарно 333,36 млн евро.
В тройку лидеров также входит Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 247 млн евро.
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Купили за 90, выиграли 4 ЛЧ с ним и продали в 33 года за 117....
Роналду с 2009 в Реале, а первая ЛЧ пришла только в 2014, аккурат после усиления полузащиты.
Мората немного другого вида развод - это абсолютно средний игрок, который, тем не менее, на протяжении всей карьеры выступает только в топ-клубах 😁
это действительно, какой-то феномен, ну либо там агент уровня "Бог", раз постоянно умудряется пристраивать его только в топ-команды.
Какое было усиление полузащиты, когда рулил в ЛЧ Ди Мария и Озил, а в полузащите был Хедира? И их всех купили в 2010.
ваша наивность умиляет))