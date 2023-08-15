За Неймара заплатили 400 млн евро за карьеру – это рекорд. Лукаку и Роналду – в топ-3

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Ромелу Лукаку деньги Футбол

Неймар стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег.

Сегодня форвард перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль». Сделка оценивается в 90 млн евро.

Парижане потратили на бразильца 222 млн евро в 2017 году. До этого «Барселона» приобрела его у «Сантоса» за 88 млн.

400 млн евро в течение карьеры – мировой рекорд. Неймар опередил Ромелу Лукаку («Челси»), за которого заплатили суммарно 333,36 млн евро.

В тройку лидеров также входит Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 247 млн евро.

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61 комментарий

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Любезный Коссутий
Лукаку - эта развод 21-го века, на который попались многие клубы.
+70
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Леван Мкртчян
У Сутормина был бы шанс перебить рекорд, если бы его перепродали 900 тысяч раз за карьеру
+64
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nurikkkk
Трансфер Роналду в Реал, это один из лучших трансферов в истории.
Купили за 90, выиграли 4 ЛЧ с ним и продали в 33 года за 117....
+48
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+42
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Отец Абду
Ответ Любезный Коссутий
и только за Месси не платил никто. что не помешало ему стать одним из самых великих игроков 21-го века.
Просто он бесценен:)
+31
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Покерный Футбол
Ответ nurikkkk
Трансфер Роналду в Реал, это один из лучших трансферов в истории. Купили за 90, выиграли 4 ЛЧ с ним и продали в 33 года за 117....
Равно как и трансфер Роналду в МЮ из Спортинга.
+14
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Oleg
Ответ nurikkkk
Трансфер Роналду в Реал, это один из лучших трансферов в истории. Купили за 90, выиграли 4 ЛЧ с ним и продали в 33 года за 117....
А почему не Модрича или Крооса?)
Роналду с 2009 в Реале, а первая ЛЧ пришла только в 2014, аккурат после усиления полузащиты.
+12
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Siveluz
Ответ Oleg
А почему не Модрича или Крооса?) Роналду с 2009 в Реале, а первая ЛЧ пришла только в 2014, аккурат после усиления полузащиты.
может быть потомучто роналду стал лучшим бомбардиром в истории реала?
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blаncо
Ответ Леван Мкртчян
У Сутормина был бы шанс перебить рекорд, если бы его перепродали 900 тысяч раз за карьеру
Боули бы справился за пару подписаний.
+6
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Silent2006
Ответ Леван Мкртчян
У Сутормина был бы шанс перебить рекорд, если бы его перепродали 900 тысяч раз за карьеру
Кстати, если бы Сутормин менял по одному клубу в день, то на то, чтобы перепродать его 900 тысяч раз, ушло бы 2456 лет.
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Russian Horse
Ответ Любезный Коссутий
Лукаку - эта развод 21-го века, на который попались многие клубы.
Может с Моратой поспорить.
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Андрей Рейшель
Ответ МТБ
У вас странный вопрос. Модрича купили летом 2012, а Крооса подписали после того ЛЧ. Может я что забыл, но в 2013 покупали Бэйла, Иско, Илляраменди, Карвахаля и Каземиро. Иско там огромной роли не играл, Илляраменди вообще никакой роли не играл, Каземиро почти сразу ушёл в команду Б. Какое было усиление полузащиты, когда рулил в ЛЧ Ди Мария и Озил, а в полузащите был Хедира? И их всех купили в 2010.
всё бы ничего, конечно, но Озил ушел летом 13-ого и ЛЧ с Реалом не брал...
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МТБ
Ответ Леван Мкртчян
У Сутормина был бы шанс перебить рекорд, если бы его перепродали 900 тысяч раз за карьеру
Ну, за Сутормина заплатили больше, чем за Месси, так что тоже ничего так
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Любезный Коссутий
Ответ Russian Horse
Может с Моратой поспорить.
вот я думал про Морату, но за него столько не платили.
Мората немного другого вида развод - это абсолютно средний игрок, который, тем не менее, на протяжении всей карьеры выступает только в топ-клубах 😁
это действительно, какой-то феномен, ну либо там агент уровня "Бог", раз постоянно умудряется пристраивать его только в топ-команды.
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Покерный Футбол
Ответ Любезный Коссутий
Лукаку - эта развод 21-го века, на который попались многие клубы.
Ну не знаю,по моему только мы попались. МЮ особо не потерял купив/продав. Интер вообще наварился и только вот Челси попал так попал.
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SaH4r.
Ответ Великий Алонсо
У Лукаку зато самый длинный прибор. У Роналду 5 ЗМ и звание лучшего футболиста в истории. А у Неймара что? Ничего
мечтаешь о приборе Лукаку?
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МТБ
Ответ Oleg
А почему не Модрича или Крооса?) Роналду с 2009 в Реале, а первая ЛЧ пришла только в 2014, аккурат после усиления полузащиты.
У вас странный вопрос. Модрича купили летом 2012, а Крооса подписали после того ЛЧ. Может я что забыл, но в 2013 покупали Бэйла, Иско, Илляраменди, Карвахаля и Каземиро. Иско там огромной роли не играл, Илляраменди вообще никакой роли не играл, Каземиро почти сразу ушёл в команду Б.
Какое было усиление полузащиты, когда рулил в ЛЧ Ди Мария и Озил, а в полузащите был Хедира? И их всех купили в 2010.
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Febos_
удивительно как такой ограниченный форвард как лакака оказался в топ 3 , интересно на каком месте находится тот же Мората если посчитать все его трансферы
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Black Phoenix
А толку? У Неймара ни ЗМ нет, ни ЧМ, и только одна ЛЧ ещё в составе пиковой Барсы. У него был шанс показать себя в ПСЖ в связке с молодым Мбаппе, но Ней предпочёл страдать дурью и всякой ерундистикой за большие деньги, вместо того чтоб играть в футбол.
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St.7
Ответ Oleg
У Лео самые выдающиеся достижения в истории, где аргументы есть только у Пеле на соседство с Лео, а уж в 21 веке кто? Кринж твой что ли?) Увы, он проиграл.
«Кринж»побил около сотни рекордов,у него множество впечатляющих достижений,посмотри его рекорды,после этого его грех не называть одним из лучших в истории:)Тем более разорвал по всем фронтам в ЛЧ,имел достойную статистику в Апл и космическую в Ла Лиге:)
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Dastan Ashyrbekov
Ответ Siveluz
может быть потомучто роналду стал лучшим бомбардиром в истории реала?
Ключевое отличие - Роналду продали дороже чем купили. (Инфляция не в счёт). Крооса и Модрича не продадут.
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nurikkkk
Ответ Человек1991
Сити и ПСЖ в период 2011-2016 годов предлагали за Месси МИЛЛИАРД ! и ему ЗП 200 лимонов ! но Месси отказался . А этим летом Месси отказался от контракта пустынной медиалиге на 2 МИЛЛИАРДА !
Ну да, ну да...и еще по 50% акций то каждого клуба.))))
ваша наивность умиляет))
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Russian Horse
Ответ Любезный Коссутий
вот я думал про Морату, но за него столько не платили. Мората немного другого вида развод - это абсолютно средний игрок, который, тем не менее, на протяжении всей карьеры выступает только в топ-клубах 😁 это действительно, какой-то феномен, ну либо там агент уровня "Бог", раз постоянно умудряется пристраивать его только в топ-команды.
В целом согласен. Думаю, у них с Сашей Кокориным общий агент 😁
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Vladimir Zinkov
Ответ Hengst
Юрий Палыч действительно мог купить Неймара, когда тому было 16 лет?
Неймар от Палыча со вкусом карнавала и бразильского ореха
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Dmitry Koway
Ответ МТБ
У вас странный вопрос. Модрича купили летом 2012, а Крооса подписали после того ЛЧ. Может я что забыл, но в 2013 покупали Бэйла, Иско, Илляраменди, Карвахаля и Каземиро. Иско там огромной роли не играл, Илляраменди вообще никакой роли не играл, Каземиро почти сразу ушёл в команду Б. Какое было усиление полузащиты, когда рулил в ЛЧ Ди Мария и Озил, а в полузащите был Хедира? И их всех купили в 2010.
да это же олежа, зачем вы пытаетесь вести с ним диалог?
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Аа Еее
челси по барабану сколько они потерять,там Абрамович разбрасывается украденными у российского народа сотнями миллиардов долларов.по мне ьак абрамовича давно надо закрыть в стенках лефортова.
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