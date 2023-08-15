Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар стал игроком «Аль-Хилаля».

Команда из Саудовской Аравии объявила о трансфере, представив игрока в клубной форме.

Сообщалось, что бразильский полузащитник «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Хилалем» на 2 года.

Согласно информации L’Équipe, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро. Сообщалось, что «ПСЖ» получит за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов, это рекордная продажа клуба.

В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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168 комментариев

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Отец Абду
Неймар перед ответным матчем против "ПСЖ" в ЛЧ: "Наш шанс на проход дальше составляет 1%. 99% – это работа, вера и удача"

Очередной раз убеждаюсь, что в футболе таланта недостаточно и на одном таланте далеко не уедешь... Ты станешь лучшим футболистом только тогда, когда у тебя 1% талант, а остальные 99 % это сила воли, самоотдача, страсть к работе, дисциплина и хорошие окружающие ( увы, но у Неймара все было наоборот)

Бензема благодаря работы над собой из "мората" превратился в обладателя ЗМ в 34-35, Месси в 35 становится Чемпионом мира и один из главных претендентов на ЗМ в 36, Роналду до 37 успел поиграть почти во всех топ лигах и везде показывал результаты, Модрич и Тиаго Сильва в свои 38 все ещё держат уровень европейского футбола и одни из ключевых игроков своих команд...

Да, Неймар популярен, богат, есть свой личный бренд, имя на рынке ... Но жаль, что такие талантливые игроки, как: Роналдиньо, Робиньо, Неймар, Куарежма быстро забили на футбол, а зрители толком не успели наслаждаться за их игрой...

Видимо наши ожидания - наши проблемы:)

Удачи, Принц который не стал королем!
+262
-31
+231
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XavIniesta2008-2015
Офигенно из тени Месси вышел, ничего не скажешь
В той сделке на 222 миллиона проиграли все: Барселона, Неймар и даже ПСЖ
+51
0
+51
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Дмитрий Артёменко
Теперь театр со слезами наконец-то даст немного влаги почве Аравийского полуострова
+54
-6
+48
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IceBear27
Неймар закончил с футболом ещё в 2017 году, так что ничего удивительного
+38
-7
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Роберт Дауни-средний
Ответ Отец Абду
Неймар перед ответным матчем против "ПСЖ" в ЛЧ: "Наш шанс на проход дальше составляет 1%. 99% – это работа, вера и удача" Очередной раз убеждаюсь, что в футболе таланта недостаточно и на одном таланте далеко не уедешь... Ты станешь лучшим футболистом только тогда, когда у тебя 1% талант, а остальные 99 % это сила воли, самоотдача, страсть к работе, дисциплина и хорошие окружающие ( увы, но у Неймара все было наоборот) Бензема благодаря работы над собой из "мората" превратился в обладателя ЗМ в 34-35, Месси в 35 становится Чемпионом мира и один из главных претендентов на ЗМ в 36, Роналду до 37 успел поиграть почти во всех топ лигах и везде показывал результаты, Модрич и Тиаго Сильва в свои 38 все ещё держат уровень европейского футбола и одни из ключевых игроков своих команд... Да, Неймар популярен, богат, есть свой личный бренд, имя на рынке ... Но жаль, что такие талантливые игроки, как: Роналдиньо, Робиньо, Неймар, Куарежма быстро забили на футбол, а зрители толком не успели наслаждаться за их игрой... Видимо наши ожидания - наши проблемы:) Удачи, Принц который не стал королем!
че, равенныч, долго держал это сообщение на готове?
+37
-9
+28
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Юрий Аникеев
ну вот и окончание карьеры.
+21
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Блуждающий странник
Имя Фамилия. Ты как там? Уверял меня, что Неймара не будет в СА. Не может быть, ты опять не прав

Неймару удачи. Жаль, что так рано ушел из футбола
+20
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<CRISTIANO>
Неймар так увлекся выходом из тени Месси, что это его привело в чемпионат Саудовской аравии.
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Акира_1
Ответ Юрий Аникеев
ну вот и окончание карьеры.
И начало царской жизни на арабские деньги.
+16
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ML26
Ответ Роберт Дауни-средний
че, равенныч, долго держал это сообщение на готове?
Насколько люди могут быть больные, чтобы у себя в заметках писать такой текст, а потом сразу его опубликовать, как только офф новость появится, чтобы побольше лукасов собрать. Это просто 🤯
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Егор Маслобоев
помянем
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VERBLYUD
Где пропал Имя Фамилия?)))
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Алексей Иваненко
выдоил парижский шейх-проект,поехал доить следующих...вот это житуха)
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Кефтеме
Аль-Хилаль Малкома ❌
Аль-Хилаль Неймара ❌
Аль-Хилаль Малкома и Неймара ✅
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доктор Ливси
Самая скомканная карьера футболиста на моей памяти. Как-то все странно в ней прошло
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VERBLYUD
Ответ Блуждающий странник
Имя Фамилия. Ты как там? Уверял меня, что Неймара не будет в СА. Не может быть, ты опять не прав Неймару удачи. Жаль, что так рано ушел из футбола
Скоро он на ветках чемпионата СА будет писать, что это лучшая лига мира))
+10
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DenizKios
Мне интересно как это воспримут в Бразилии
Игрока которого считали лучшим игроком поколения и надеждой пентокампеонов, посути поехал доигрывать...
Даже У меня (болельщика Реала) минимум шок...
Это катастрофа, не должны игроки такого калибра так заканчивать...
+5
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Роберт Дауни-средний
щас с земелей Малкомом наколотят на двоих под сотку
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Bergamotte
Почему его сфоткали на фоне пещеры из фильма РЕН ТВ про египетские пирамиды?
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Всеволод Бобров
как ты так быстро написал столько текста?)
заготовленная речь
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Экспертное мнение
Ответ Кефтеме
Аль-Хилаль Малкома ❌ Аль-Хилаль Неймара ❌ Аль-Хилаль Малкома и Неймара ✅
Фланги Неймар и Малком выглядит поинтереснее чем у самого ПСЖ, да и чем у многих других топ клубов
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Overkiller
Ответ Егор Маслобоев
помянем
Аль-Наср.
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lvov88
Все они через 2 года вернутся в Европу, Проект СА мертвый, за ним нет ничего - это дутый пузырь.
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Donald Subanov
Очередной бразильский кудесник мяча, который фактически закончил с большим футболом после 30.

Неймар сильнейший атакующий футболист прошлого десятилетия после Лео и Криша.
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sievra
Ответ Дмитрий Артёменко
Теперь театр со слезами наконец-то даст немного влаги почве Аравийского полуострова
Зато в пустынях увеличится концентрация перекати-поле
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