Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ»

Неймар стал игроком «Аль-Хилаля».

Команда из Саудовской Аравии объявила о трансфере, представив игрока в клубной форме.

Сообщалось, что бразильский полузащитник « » подписал контракт с «Аль-Хилалем» на 2 года.

Согласно информации L’Équipe, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро. Сообщалось, что «ПСЖ» получит за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов, это рекордная продажа клуба.

В прошлом сезоне набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?