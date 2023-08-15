Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ»
Неймар стал игроком «Аль-Хилаля».
Команда из Саудовской Аравии объявила о трансфере, представив игрока в клубной форме.
Сообщалось, что бразильский полузащитник «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Хилалем» на 2 года.
Согласно информации L’Équipe, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро. Сообщалось, что «ПСЖ» получит за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов, это рекордная продажа клуба.
В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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Очередной раз убеждаюсь, что в футболе таланта недостаточно и на одном таланте далеко не уедешь... Ты станешь лучшим футболистом только тогда, когда у тебя 1% талант, а остальные 99 % это сила воли, самоотдача, страсть к работе, дисциплина и хорошие окружающие ( увы, но у Неймара все было наоборот)
Бензема благодаря работы над собой из "мората" превратился в обладателя ЗМ в 34-35, Месси в 35 становится Чемпионом мира и один из главных претендентов на ЗМ в 36, Роналду до 37 успел поиграть почти во всех топ лигах и везде показывал результаты, Модрич и Тиаго Сильва в свои 38 все ещё держат уровень европейского футбола и одни из ключевых игроков своих команд...
Да, Неймар популярен, богат, есть свой личный бренд, имя на рынке ... Но жаль, что такие талантливые игроки, как: Роналдиньо, Робиньо, Неймар, Куарежма быстро забили на футбол, а зрители толком не успели наслаждаться за их игрой...
Видимо наши ожидания - наши проблемы:)
Удачи, Принц который не стал королем!
В той сделке на 222 миллиона проиграли все: Барселона, Неймар и даже ПСЖ
Неймару удачи. Жаль, что так рано ушел из футбола
Аль-Хилаль Неймара ❌
Аль-Хилаль Малкома и Неймара ✅
Игрока которого считали лучшим игроком поколения и надеждой пентокампеонов, посути поехал доигрывать...
Даже У меня (болельщика Реала) минимум шок...
Это катастрофа, не должны игроки такого калибра так заканчивать...
Неймар сильнейший атакующий футболист прошлого десятилетия после Лео и Криша.