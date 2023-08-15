Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами на юниорском ЧМ по борьбе

Украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском чемпионате мира по борьбе.

Об этом пишет RT со ссылкой на украинское СМИ. Соревнования проходят в столице Иордании Аммане с 14 по 20 августа (в возрастной категории до 20 лет).

За два соревновательных дня украинцы трижды встречались с представителями России и Беларуси: Алим Месуветов уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву, Владимир Кочанов победил Александра Градовкина из Беларуси, а Иван Примарченко оказался сильнее белоруса Владислава Козлова.

Россияне и белорусы выступают на турнире в нейтральном статусе.