Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами на юниорском ЧМ по борьбе

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная Украины Политика юниорская сборная России жен юниорская сборная России сборная Беларуси Борьба

Украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском чемпионате мира по борьбе.

Об этом пишет RT со ссылкой на украинское СМИ. Соревнования проходят в столице Иордании Аммане с 14 по 20 августа (в возрастной категории до 20 лет).

За два соревновательных дня украинцы трижды встречались с представителями России и Беларуси: Алим Месуветов уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву, Владимир Кочанов победил Александра Градовкина из Беларуси, а Иван Примарченко оказался сильнее белоруса Владислава Козлова.

Россияне и белорусы выступают на турнире в нейтральном статусе.

 

23 комментария

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99cm5djnc4
Ой ну и пошли они, осенью надеюсь на общей мобилизации будут военкому жать руки, если такие принципиальные? Или сразу вспомнят, что они за мир и русские не враги
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+17
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D-eisler@yandex.ru
правильно. Россияне не должны пачкаться об этих
+24
-13
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Ivan Denisenko
Их боротьба
+6
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Uriy walmart
Украинец Алим против русского Ибрагима 😁😁
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Sakurachan
А что должны были быть рукопожатия? Как будто первый раз блин... Или вы каждый раз будете о таком писать?
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Александр Романов
Как говорил Керенский
Украинцы гонят беса
+7
-6
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Atsuktuvas
Ответ 99cm5djnc4
Ой ну и пошли они, осенью надеюсь на общей мобилизации будут военкому жать руки, если такие принципиальные? Или сразу вспомнят, что они за мир и русские не враги
Все еще "украинцев мобилизуют силой" и "будут встречать с цветами" мерещаться ?.. За полтора года можно и прозреть...
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99cm5djnc4
Ответ Atsuktuvas
Все еще "украинцев мобилизуют силой" и "будут встречать с цветами" мерещаться ?.. За полтора года можно и прозреть...
А ну да, когда военкомы бегают за будущим водителем леопарда или подъезжают и закидывают чела в авто, избивают за отказ с ними пройти, это все неправда))) Нарезка таких моментов уже по сети гуляет даже)
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Витольд Бубеный
Последовательные они, однако
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KozlikX
и чё теперь армяне армянам руки жать перестанут ?
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Контрольный выстрел
Спорц прекрасен. Кликбейт настроен хорошо. Спорт? А?
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Олег Кузнецов
Ответ 99cm5djnc4
Ой ну и пошли они, осенью надеюсь на общей мобилизации будут военкому жать руки, если такие принципиальные? Или сразу вспомнят, что они за мир и русские не враги
Украина пытается спортивные старты превратить в поле боя. В чем смысл? Кому и чего они докажут?
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99cm5djnc4
Ответ Atsuktuvas
Все еще "украинцев мобилизуют силой" и "будут встречать с цветами" мерещаться ?.. За полтора года можно и прозреть...
А как поживает один из создателей тг канала, где люди делились инфой, где военкомы сейчас ловят людей? Точно, ему 5 лет влепили) зайди на труху и в истории найди эту новость)
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Atsuktuvas
Ответ 99cm5djnc4
А ну да, когда военкомы бегают за будущим водителем леопарда или подъезжают и закидывают чела в авто, избивают за отказ с ними пройти, это все неправда))) Нарезка таких моментов уже по сети гуляет даже)
По сети много чего гуляет. А вот линия фронта чего-то в ту сторону не движется.
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Uriy walmart
Ответ 99cm5djnc4
А ну да, когда военкомы бегают за будущим водителем леопарда или подъезжают и закидывают чела в авто, избивают за отказ с ними пройти, это все неправда))) Нарезка таких моментов уже по сети гуляет даже)
А потом этот чел едет на фронт и воюет на ничем не хуже второй армии мира?😁😁😁
Да уж, тяжко быть патриотом, лапша все время с ушей соскальзывает
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99cm5djnc4
Ответ Uriy walmart
А потом этот чел едет на фронт и воюет на ничем не хуже второй армии мира?😁😁😁 Да уж, тяжко быть патриотом, лапша все время с ушей соскальзывает
Зомби, я гражданин Узбекистана и всю жизнь тут живу. К тому же, у меня фамилия Лысенко) Но, я в отличие от Мыкол знаю, как мобилизация проходит на Украине. Раз, два п@@@юля и опа, ты уже в окопе, а выходил вроде бы в магаз
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Uriy walmart
Ответ Александр Романов
Как говорил Керенский Украинцы гонят беса
😂
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