Экс-врач сборной Великобритании Ричард Фриман дисквалифицирован на 4 года за допинг-нарушения

Экс-врач британской сборной Ричард Фриман дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD). Фриман, который работал с национальной сборной по велоспорту и с командой Sky (нынешнее название – Ineos Grenadiers), не сможет заниматься спортивной деятельностью.

В мае 2011 года Фриман заказал 30 упаковок с запрещенным тестостероновым гелем (Testogel) – партия была доставлена в штаб-квартиру Федерации велоспорта Великобритании (British Cycling). По словам врача, препарат был предназначен не для спортсменов, а для одного из сотрудников организации. При этом Фриман указал, что даже вернул заказ поставщику – на утилизацию.

Позднее UKAD обвинила Фримана в даче ложных показаний по данному делу. Также выяснилось, что тестостерон предназначался для улучшения спортивных результатов.

«Как мы уже говорили ранее, действия Ричарда Фримана во время его работы в British Cycling не имели ничего общего с высокими этическими и профессиональными стандартами, которых придерживаемся мы, а также члены нашей организации и партнеры», – сказал глава British Cycling Фрэнк Слевин.

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