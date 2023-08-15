Экс-врач сборной Великобритании Ричард Фриман дисквалифицирован на 4 года за допинг-нарушения

Теги допинг сборная Великобритании сборная Великобритании жен Ineos Grenadiers (Sky) антидопинговое агентство Великобритании Ричард Фриман Федерация велоспорта Великобритании Велоспорт

Экс-врач британской сборной Ричард Фриман дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD). Фриман, который работал с национальной сборной по велоспорту и с командой Sky (нынешнее название – Ineos Grenadiers), не сможет заниматься спортивной деятельностью.

В мае 2011 года Фриман заказал 30 упаковок с запрещенным тестостероновым гелем (Testogel) – партия была доставлена в штаб-квартиру Федерации велоспорта Великобритании (British Cycling). По словам врача, препарат был предназначен не для спортсменов, а для одного из сотрудников организации. При этом Фриман указал, что даже вернул заказ поставщику – на утилизацию.

Позднее UKAD обвинила Фримана в даче ложных показаний по данному делу. Также выяснилось, что тестостерон предназначался для улучшения спортивных результатов.

«Как мы уже говорили ранее, действия Ричарда Фримана во время его работы в British Cycling не имели ничего общего с высокими этическими и профессиональными стандартами, которых придерживаемся мы, а также члены нашей организации и партнеры», – сказал глава British Cycling Фрэнк Слевин.

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31 комментарий

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4ndzhkv
Че, бритиши поедут под нейтральным флагом в Париж?
Или это другое?
+39
-17
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kvint(ksk)
Просто для справки . Олимпиада 2008, Великобритания - 19 золотых , 2012- 29 золотых,. Совпадение ? Не думаю.
+20
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+14
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Геннадий Тёкин
Один, на свой страх и риск решил допингом улучшить результаты спортсменов...никто даже об этом и не догадывался))).
+15
-5
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Гамарджоба Генацвале
Будет новая книга Родченкова?
+8
-1
+7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Valentin Efimenko
Они что Ирландию бомбят ? или что-то пропустил
Ирландия рядом, это опасно. Вот где-нибудь на Ближнем Востоке, пожалуйста.
+6
-1
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Ali
В палату лордов его!
+6
-2
+4
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Хаскерс
Хорошо, что никто в сборной Вб не успел это всё употребить! Не успел же, да?
+5
-2
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AlexanderRUS
А шоссейника Брэдли Уиггинса внезапно выигравшего ТДФ и вылезшего из ниоткуда после него Кристофера Фрум-хрума, гонявших как раз за Sky, они перепроверить не хотят? Громче всех тогда гнобили попавшихся на допинге
+3
0
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ДМ-1чемпион
Ответ Александр Максаков
Вам же сказали, его действия не имели ничего общего с их высокими морально-этическими стандартами) Вы сомневаетесь?
А ХА ХА. Как можно. Запад ведь "никогда, никого не обманывал"!
+7
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Александр Максаков
Ответ 4ndzhkv
Че, бритиши поедут под нейтральным флагом в Париж? Или это другое?
Вам же сказали, его действия не имели ничего общего с их высокими морально-этическими стандартами) Вы сомневаетесь?
+11
-8
+3
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DENbright
Ответ kvint(ksk)
Просто для справки . Олимпиада 2008, Великобритания - 19 золотых , 2012- 29 золотых,. Совпадение ? Не думаю.
Там в велоспорте было 8 и стало 8, скорее всего это раньше началось в Греции было только 2, а в Австралии 1. С учетом того, что Бриташек выбрали в 2004. Вот тогда они и запустили допинговую программу.
+2
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ДМ-1чемпион
Ну по западной логике, теперь надо всех спортсменов из Англии дисквалифицировать, отнять медали, ну а если докажут свою невиновности и осудят Англию, то можно допустить под нейтральным флагом ! Или это другое!?
+7
-5
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DENbright
Ответ Bigbadaboom
Сломалась очередная скрепа о том,что англосаксов не ловят,а только святых русских.
И что сколько проб передано из Лондонской лаборатории в Москву для повторной проверки? Когда увидим отстранение сборной?
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bedLaM
А разоблачения, книги, дневники, многочисленные интервью будут?
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rdyabin@icloud.com
Бред какой-то. Разве могут цивилизованные британцы принимать допинг? Это явно русские подсыпали! Надо оправдать фримана и обвинить российскую федерацию велоспорта!
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DENbright
Ответ Cube Litening C:68X
Интересно как французы подготовились к домашним играм..😁
Французы разгильдяи по жизни, сто процентов забыли, что на домашних играх только русских с допингом ловят.
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Аморалинни
Смотрите! Смотрите!
Запад борется с допингом! Дали ему дисквал на 4 года!
Правда за эти почти 15 лет СКАЙ и Британия стали доминаторами в велоспорте, навыигрывав кучу всего, и никто у них ничего не отнимет
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Антон Орехов
Это всё русские врачи допинга напихали !
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Алексей Ильин
Скоро уже новая раса на планете появится - "этадругисты"
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OnTuMyC
это ж каким идиотом надо быть чтобы так спалиться, а потом этим фактом пытаться отмазаться
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Michael1969
Вообще нужно быть довольно одаренным, чтобы заказать допинг прямо на адрес федерации ... весь в работе, что ли?
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Cube Litening C:68X
Ответ DENbright
Там в велоспорте было 8 и стало 8, скорее всего это раньше началось в Греции было только 2, а в Австралии 1. С учетом того, что Бриташек выбрали в 2004. Вот тогда они и запустили допинговую программу.
Интересно как французы подготовились к домашним играм..😁
0
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Sergey Arutyunov
тьфу на их демократию. надо было его в палату лордов. ничему не учатся
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Charmless Man
Ответ Eduard Rastryopin
Хозяева ОИ дома всегда больше,чем обычно,медалей завоевывают. В Рио,кстати, они 27 золотых взяли.Но с этой инфой ваш комментарий уже не имеет никакого смысла,не так ли?
Эта инфа никак не противоречит теории допинговой программы, которая, зарекомендовав себя хорошо на домашних ОИ, могла легко реализовываться и дальше, пока все клеймят русских.
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Cube Litening C:68X
Ответ DENbright
Французы разгильдяи по жизни, сто процентов забыли, что на домашних играх только русских с допингом ловят.
По сколько они брали обычно,по 10-12? Для сравнения..😁
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