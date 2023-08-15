Михаил Мудрик: «Люди не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. Я уже молчу о личных проблемах»

Михаил Мудрик считает, что люди со стороны не понимают проблемы спортсменов.

«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.

Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто выйти на поле и бегать 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.

И вообще, я уже молчу о каких-то своих личных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место», – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе перешел в « » из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?