Михаил Мудрик: «Люди не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. Я уже молчу о личных проблемах»
Михаил Мудрик считает, что люди со стороны не понимают проблемы спортсменов.
«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.
Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто выйти на поле и бегать 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.
И вообще, я уже молчу о каких-то своих личных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место», – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».
В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.
Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.
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Также Мудрик в каждом интервью:
Такие товарищи, как Мудрик, это верхушка айсберга. В мире тысячи и десятки тысяч профессиональных спортсменов, а зарплата Мудрика прилетает только паре сотен, в лучшем случае.
Что конечно не отменяет его глупости в данном интервью. Любой человек знает и некоторые даже идеализируют образ жизни топ-спортсменов. А давление заключается лишь в том, что забравшись высоко хочется удержаться и подняться чуть выше. Если тот же Мудрик завтра забьёт на профессионализм,, он всё равно будет обеспечен до конца жизни
Да ладно? у других людей проблем не бывает почему-то.