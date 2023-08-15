Михаил Мудрик: «Люди не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. Я уже молчу о личных проблемах»

Теги Челси премьер-лига Англия психология Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик считает, что люди со стороны не понимают проблемы спортсменов.

«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.

Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто выйти на поле и бегать 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.

И вообще, я уже молчу о каких-то своих личных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место», – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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68 комментариев

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Arima Baki
чел люди на работающем сердца проводят операции по 16-20 часов и получают за всю жизнь твою месячную зарплату, хватит ныть
+79
-8
+71
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Александр Соловьёв
Так иди работать на завод. Свой путь ты выбрал сам.
+36
-6
+30
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ten Hag
Ответ Arima Baki
чел люди на работающем сердца проводят операции по 16-20 часов и получают за всю жизнь твою месячную зарплату, хватит ныть
Он и Зинченко больше остальных страдают. Под солнцем на яхтах
Посочувствуем
+33
-4
+29
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Peter Parker
Мудрик: я не хочу жаловаться
Также Мудрик в каждом интервью:
+20
-2
+18
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Roy Keane
Спортсмены получая миллионы не понимают как обычный работяга справляется 40 часов в неделю со станком и после пытается выжить на зп футболиста за час жизы.
+14
-1
+13
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Чемпионшипз
Ответ Alda
у типа берут интервью на ютуб канале каком-то, люди в коммментах спортса, считают, что он ноет и жалуется им лично в ленту, другие индивиды считают смешным добавлять Зинченко и его шутку про плач. Как же мне за таких дурачков стыдно, я надеюсь, что это просто маленькие дети, у которых голова встанет на свои места, а если не дети, то сочувствую
мне жалко дурачков которые считают мудрика футболистом )))
+11
-1
+10
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Ноу криминалити
Все его соотечественники из окопов заплакали, услышав эти слова
+12
-2
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Питекантроп
Как же тяжело живется спортсменам, ужас((
+7
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Манковский
За 10 лет карьеры обеспечить себя и детей на всю жизнь. Просто колоссальные проблемы.
+4
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Любитель побеждать
Приуныл, сгонял на Мальдивы, приуныл, что не на Сейшелы.
+3
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Ilya Shilovskiy
Ответ Чемпионшипз
то ли дело парни его возраста на фронте, вот там халява, никакого стресса и проблем
У мудрика высокое давление, у него отсрочка
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Отец Абду
Хорошо, что хотя бы не заплакал как Зинченко:)
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Nikita Voytenko
Ответ Arima Baki
чел люди на работающем сердца проводят операции по 16-20 часов и получают за всю жизнь твою месячную зарплату, хватит ныть
С таким обесцениванием чужих проблем, которых ты не понимаешь, мне жаль твоего ребенка
+2
0
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Marcus-light
Ответ Arima Baki
чел люди на работающем сердца проводят операции по 16-20 часов и получают за всю жизнь твою месячную зарплату, хватит ныть
А ещё есть люди, назовём их врачи, которые своих тяжким трудом доводят людей до таких 16-20 часовых операций. И есть те, кто за 10-минутные операции получает зарплату вместо срока. И их тоже принято ставить в пример.
Такие товарищи, как Мудрик, это верхушка айсберга. В мире тысячи и десятки тысяч профессиональных спортсменов, а зарплата Мудрика прилетает только паре сотен, в лучшем случае.
Что конечно не отменяет его глупости в данном интервью. Любой человек знает и некоторые даже идеализируют образ жизни топ-спортсменов. А давление заключается лишь в том, что забравшись высоко хочется удержаться и подняться чуть выше. Если тот же Мудрик завтра забьёт на профессионализм,, он всё равно будет обеспечен до конца жизни
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Профессор из Кобхэма
Ответ Arima Baki
чел люди на работающем сердца проводят операции по 16-20 часов и получают за всю жизнь твою месячную зарплату, хватит ныть
Как зарплата врача соотносится с давлением, которое испытывает профессиональный футболист в топ клубе?
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Василий Монксик
Ответ Чемпионшипз
А теперь вспоминаем 100 миллионов и вот это вот: украинский мбаппе, украинский месси и делаем выводы)))
Его купили за 70,а не 100) Прошло мало времени чтобы делать выводы, Мю купил пляжника Антони за 100,он не многим сильнее Мудрика)
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Чемпионшипз
то ли дело парни его возраста на фронте, вот там халява, никакого стресса и проблем
+1
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Cearvm
А футболисты, видимо, не понимают, с какими проблемами сталкиваются обычные люди.
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Alda
у типа берут интервью на ютуб канале каком-то, люди в коммментах спортса, считают, что он ноет и жалуется им лично в ленту, другие индивиды считают смешным добавлять Зинченко и его шутку про плач. Как же мне за таких дурачков стыдно, я надеюсь, что это просто маленькие дети, у которых голова встанет на свои места, а если не дети, то сочувствую
+5
-4
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Джавез Тилл
Мудриньо, все-таки пас надо было давать на дальнего а не ближнего на котором двое висели...
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Ahmed Demha
Ответ BaldFraud
Все верно говорит. Местные офисные планктоны, заводчане и таксисты не знают, какое давление испытывают известные футболисты. Что-то еще про окопы пишут. Ну так сами идите воевать, раз такие крутые, а футболисты неженки.
Тут всё взаимосвязано, понятно, что из 100 человек дай боже 5-10 дойдут до уровня Мудрика, остальные будут играть в условной Лиги МиккиМауса, но собственно увеличение зарплат футболистов (рост гораздо больший, чем у каких-нибудь инженеров, врачей за теже 20 лет) и денег в футболе в целом, связано с ростом медийности футбола, так что "нравится не нравится терпи моя красавица"
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Гений с лысиной
Извини, действительно не понимали, на нас же не оказывается никакого давления
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Kanonir152
"И вообще, я уже молчу о каких-то своих личных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в жизни."
Да ладно? у других людей проблем не бывает почему-то.
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Russian Horse
Это он что, своими слезами, решил отобрать хлеб зинченки?
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Waititi
люди не поймут о каком давление идёт речь , зарплату вы получаете ту которую хотели, а игру показать не можете. отрабатывать зарплату, а не нойте как вам тяжело. вас мешки с цементом тоскать никто не заставляет.
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