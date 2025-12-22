  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
Фото
2

Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»

Мбаппе посвятил Роналду пост после повторения его рекорда.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в соцсетях свое детское фото с Криштиану Роналду, а также кадры с празднованием гола в стиле португальца в последнем матче с «Севильей» (2:0). 

Напомним, вчера Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год. Француз забил 59 голов за «сливочных» в 2025-м, Криштиану сделал это в 2013-м. 

«Верь в свои мечты. От души 👑🐐», – написал Мбаппе, отметив аккаунт Роналду. 

Нападающий «Аль-Насра» оставил комментарий под постом: «🙌 🔥». 

Изображения: инстаграм Мбаппе

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42941 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
соцсети
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
16 минут назад
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
23 минуты назад
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
27 минут назадФото
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
43 минуты назадФото
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
57 минут назад
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
сегодня, 20:09
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
сегодня, 20:01Live
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
сегодня, 19:59
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»
сегодня, 19:37
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
32 минуты назад
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
50 минут назад
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
50 минут назадФото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
55 минут назадLive
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
сегодня, 20:16
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
сегодня, 20:09
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 20:00Live
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Дженоа»
сегодня, 19:46Live