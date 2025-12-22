Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
Мбаппе посвятил Роналду пост после повторения его рекорда.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в соцсетях свое детское фото с Криштиану Роналду, а также кадры с празднованием гола в стиле португальца в последнем матче с «Севильей» (2:0).
Напомним, вчера Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год. Француз забил 59 голов за «сливочных» в 2025-м, Криштиану сделал это в 2013-м.
«Верь в свои мечты. От души 👑🐐», – написал Мбаппе, отметив аккаунт Роналду.
Нападающий «Аль-Насра» оставил комментарий под постом: «🙌 🔥».
Изображения: инстаграм Мбаппе
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
