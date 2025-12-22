Мбаппе посвятил Роналду пост после повторения его рекорда.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в соцсетях свое детское фото с Криштиану Роналду , а также кадры с празднованием гола в стиле португальца в последнем матче с «Севильей» (2:0).

Напомним, вчера Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в составе «Реала » за календарный год. Француз забил 59 голов за «сливочных» в 2025-м, Криштиану сделал это в 2013-м.

«Верь в свои мечты. От души 👑🐐», – написал Мбаппе, отметив аккаунт Роналду.

Нападающий «Аль-Насра » оставил комментарий под постом: «🙌 🔥».

Изображения: инстаграм Мбаппе