Де Брюйне пропустит 3-4 месяца, травма серьезная. Его могут прооперировать – решат в ближайшие дни

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Бернли Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Кевин де Брюйне выбыл на срок до 4 месяцев.

В матче 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0) де Брюйне покинул поле на 23-й минуте из-за повреждения. Его заменил Матео Ковачич.

«Все серьезно. Мы должны решить, делать ли операцию, но он будет отсутствовать несколько месяцев.

[Решение будет принято] в ближайшие несколько дней. Он пропустит три или четыре месяца», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола

Де Брюйне проводил лишь второй официальный матч после финала Лиги чемпионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.

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56 комментариев

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Артём Толоконников
Худшее начало сезона, лучшие игроки выбывают на несколько месяцев (
+32
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Carver
Ответ Джавез Тилл
Пакета не уровень даже Вердеровского Де Брюйне 😂
А где взять игрока уровне Де Брейне? Таких просто нет на рынке.
+23
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Stewart D.
кажется сити не будет чемпиононами

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- спорц вы как себя чувствуете) ало
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Василий Монксик
Совсем хрусталем стал ,МС срочно нужно подписывать Пакета .
+13
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Джавез Тилл
Ответ Василий Монксик
Совсем хрусталем стал ,МС срочно нужно подписывать Пакета .
Пакета не уровень даже Вердеровского Де Брюйне 😂
+12
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Угараю_с_вас
Ответ Артём Толоконников
Худшее начало сезона, лучшие игроки выбывают на несколько месяцев (
Да, травмы серьезные. Последствие прошлого сезона сказывается
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blаncо
Уже жалеют, что отпустили Гюндогана.
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Эмгыр вар Эмрейс
F
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AF007
Холанда с топами теперь вообще бесполезно выпускать)
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Cliff Booth
Ответ Григорий Долбиев
Сейчас, Барселона не сможет его зарегать - Илкай и вернётся)
Он уже за Барсу в чемпионате успел сыграть.
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Ketaish
Нет Де Брейне, нет Гюндогана. Вот тебе шанс, Арсенал
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Uf1k
Ответ Висита Эльмурзаев
Вердеровский Де Брюйне > Модрич за всю карьеру
больше не шути, у тебя плохо получается
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Panther Black
Ответ blаncо
Уже жалеют, что отпустили Гюндогана.
ага еще и ортегу отпустят затем увидят что эдерсон травму получил
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Stewart D.
кажется сити не будет чемпиононами (Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст) - спорц вы как себя чувствуете) ало
так получается правильно вам рекомендовали ...

перечитайте. Там написано: чемпиоНОнами...

вам дали шанс исправить ошибку😅🤭
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Davron Tashkenbaev
Постепенно звезда начинает угасать.. травмы в таком возрасте заставят о себе знать.
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ToniKroos1999
Пора заканчивать с футболом
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Alex Legend
Ответ AF007
Холанда с топами теперь вообще бесполезно выпускать)
Он и так бесполезен
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Сэр-НеХер
Жаль Кевина, но я смотрю на эту ситуацию, как на гарантию интриги в этом сезоне. Условный арсенал или ньюкасл, а может кто-то другой, должны воспользоваться ситуацией и постараться на время оторваться от сити в гонке за титул
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bel01
Лучший плеймейкер Европы, из тех, кто в ней ещё играет.
Здоровья, Кевин...
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Sutekh Hexen
Закончился Де Брюйне, увы.
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Эрик Оганезов
Сити нужно брать Киммиха
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Alex Legend
Ответ Висита Эльмурзаев
Вердеровский Де Брюйне > Модрич за всю карьеру
Модрич во время перехода в Реал уже был не хуже, а прошло уже больше 10 лет.
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BZB
Здоровья Кевину Де Брюйне! Хочется чтобы он побольше радовал всех, кто любит футбол!
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Alex Legend
Ответ Tahir Turk
тогда не смотрите лигу чемпионов, раз вас так раздражают проблемы зарплат футболистов они обязаны играть в лч, в клубном Чм итд ИТП, кубок лиги точно лишний турнир,как ни крути без негатива, просто по человечески жаль и футболиста, и тренера, лучшие должны играть всегда
Так пускай не играют в кубке лиги, если это лишний турнир. Почему они тогда усердно за всё борятся? Пускай бы Плимут Таун трофей бы забрал или Сток Сити. С какого это он им ненужный? Но нет, нужно забрать всё, потому что это отобьёт затраты на состав. Это обыкновенное лицемерие. Какие-то 5-6 клубов со всей страны, где 200+ профессиональных команд стремятся собрать все сливки и набить карманы, так ещё и позволяют себе жаловаться.
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Джавез Тилл
3 Бельгийца за бортом... Самый толстый сам виноват!
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