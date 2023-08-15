Де Брюйне пропустит 3-4 месяца, травма серьезная. Его могут прооперировать – решат в ближайшие дни

Кевин де Брюйне выбыл на срок до 4 месяцев.

В матче 1-го тура против « » (3:0) де Брюйне покинул поле на 23-й минуте из-за повреждения. Его заменил Матео Ковачич.

«Все серьезно. Мы должны решить, делать ли операцию, но он будет отсутствовать несколько месяцев.

[Решение будет принято] в ближайшие несколько дней. Он пропустит три или четыре месяца», – сказал главный тренер « » .

Де Брюйне проводил лишь второй официальный матч после финала Лиги чемпионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.

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