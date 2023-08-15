Де Брюйне пропустит 3-4 месяца, травма серьезная. Его могут прооперировать – решат в ближайшие дни
Кевин де Брюйне выбыл на срок до 4 месяцев.
В матче 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0) де Брюйне покинул поле на 23-й минуте из-за повреждения. Его заменил Матео Ковачич.
«Все серьезно. Мы должны решить, делать ли операцию, но он будет отсутствовать несколько месяцев.
[Решение будет принято] в ближайшие несколько дней. Он пропустит три или четыре месяца», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Де Брюйне проводил лишь второй официальный матч после финала Лиги чемпионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.
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- спорц вы как себя чувствуете) ало
перечитайте. Там написано: чемпиоНОнами...
вам дали шанс исправить ошибку😅🤭
Здоровья, Кевин...