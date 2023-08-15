Клотету в Москве не нравятся электросамокаты: «Не люблю их и считаю опасными. А дорожки здесь отличные, это один из лучших городов мира для прогулок»

Теги Первая лига Торпедо Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет рассказал, что его не устраивает в Москве.

– Вы тут уже полгода. Освоились?

– Первые два месяца были реально тяжелыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день – понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться.

На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалеку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва – максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат.

Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане.

– Есть что-то, что вам не нравится в Москве?

– Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще классные широкие тротуары.

Я всегда хожу пешком. Если сильно спешу, могу вызвать такси или поехать на метро. Но такое нечасто бывает. Не вижу смысла тратить деньги на вещи, без которых могу обойтись. И не особо люблю машины. Считаю, мы используем их слишком много.

Лучше больше заниматься спортом и гулять. Москва – один из лучших городов мира для прогулок! – заявил главный тренер «Торпедо».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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36 комментариев

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Арасланов Роман
Что что, а электросамокаты на Sports в комментах ещё не обсуждали
+45
0
+45
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T622222
Прав во всем, а самокаты достали дико
+45
-6
+39
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balander09
может заминусуют меня, но я бы ввел на самокаты 18+
конечно, и взрослые творят на них дичь, особенно выпившие и курьеры, но молодняк на самокатах это трэш. бросают где попало, по тротуарам топят, ездят вдвоем и тд.
согласен, удобства тоже есть, если нет времени ждать сел и поехал.
+37
-2
+35
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deadjoker
Ответ Арасланов Роман
Что что, а электросамокаты на Sports в комментах ещё не обсуждали
Партнеры по электросамокатам запрещают видимо :))
+15
-1
+14
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MstAndreev
С самокатчиками как с дикими животными. Так-то пускай будут, но важен контроль популяции путем отстрела некоторого процента особо борзых)
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Glukinho
Ответ T622222
Прав во всем, а самокаты достали дико
не самокаты, а дебилы на них
самокат как раз отличный транспорт, в жару так просто спасение
+14
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Rio de Janeiro
Наряду с Лондоном, Москва по большинству рейтингов, включая ООН, самый крутой мегаполис мира
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Mark Safa
Ответ QWertY
Москва лучший город мира для богатый людей!
Скажу тебе тайну… любой город для богатых, будет лучше 🕵️‍♀️
+8
-3
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Михо
Ответ Арасланов Роман
Что что, а электросамокаты на Sports в комментах ещё не обсуждали
А ведь всего то нужно было написать Месси/Роналду приехал на тренировку на электросамокате, и все срач на 200 коментов обеспечен😃
+5
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Russian Horse
Согласен с Пепом, электросамокаты - для🐔
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QWertY
Москва лучший город мира для богатый людей!
+11
-9
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encaro_one
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Автомобилисты не умрут, если у них отобрать по метру с краев обочин, только будет сложнее по спальному району лететь на скорости 100 километров в час
Самокатчики может и умрут, если как в США им будут запрещать передвигаться по гратуару, пользуясь только проезжей частью и велодорожками, но это естественный отбор и прекрасно.
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a2wai
Приятно знать, что в этом мире есть здравые люди. Которые ненавидят электросамокаты.
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AnMe
Поддерживаю тут всех, кого дикари на самокатах задолбали.
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Один живой
сейчас спонсором торпеды станет самокатная компания и мы услышим - "лучших дорожек для электросамокатов не видел, ездить одно удовольствие, электросамокатия один из самых лучших городов в мире для поездок. ну я поехал"
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Пользователь Имени
С велодорожки его сгоните, а то так и будут мешать электросамокаты )
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Bender rules
Ответ therealgreenman
Плюсану, но есть одно но, не для 90% Россиян…
Где то есть страны где количество богатых граждан намного выше, чем эти условные 10%?
По моему, пропорции плюс/минус везде одинаковые.
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therealgreenman
Ответ Bender rules
Где то есть страны где количество богатых граждан намного выше, чем эти условные 10%? По моему, пропорции плюс/минус везде одинаковые.
А есть странны где добыча ископаемых, ресурсы в разы меньше и которые существуют относительно недавно как современное общество и часть мировой экономике и процент состоятельных ( или близь к этому ) людей в разы больше, даже в процентном соотношении…
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Bender rules
Ответ therealgreenman
А есть странны где добыча ископаемых, ресурсы в разы меньше и которые существуют относительно недавно как современное общество и часть мировой экономике и процент состоятельных ( или близь к этому ) людей в разы больше, даже в процентном соотношении…
Ну прекрасно. Так вы для начала, начните работать как граждане этих стран. Например как корейцы, или как японцы, или как немцы, или как китайцы. Вы же так как они можете относиться к работе, а именно пахать и создавать продукт мирового качества, платить налоги как они, быть диспциплинированным и трудолюбивым. Вы, ваши друзья и все люди вокруг которых вы видите они ведь именно такие? Че нет? Не такие? Государство вас должно сделать такими за счет продажи ресурсов?
Где, назовите мне эти страны где процент состоятельных людей, которые могут себе позволить жить в условной Москве, Лондоне или Майами и ни в чем себе не отказывать, выше этих условных 10%?
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DeltaForce
Ответ QWertY
Москва лучший город мира для богатый людей!
А для обычных крестьян?
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therealgreenman
Ответ Bender rules
Ну прекрасно. Так вы для начала, начните работать как граждане этих стран. Например как корейцы, или как японцы, или как немцы, или как китайцы. Вы же так как они можете относиться к работе, а именно пахать и создавать продукт мирового качества, платить налоги как они, быть диспциплинированным и трудолюбивым. Вы, ваши друзья и все люди вокруг которых вы видите они ведь именно такие? Че нет? Не такие? Государство вас должно сделать такими за счет продажи ресурсов? Где, назовите мне эти страны где процент состоятельных людей, которые могут себе позволить жить в условной Москве, Лондоне или Майами и ни в чем себе не отказывать, выше этих условных 10%?
Смотрите, я ничего не требую от своего государства, честно, да, я не создаю и не создавал продукт мирового качества, но я исправно плачу всё что полагается гражданину Рф, но я знаю ( точнее догадываюсь или сказать подозреваю, а точнее уверен ) о состоятельности, запасов и богатство нашей страны, я ничего не прошу себе, я так воспитан, всё сам и всё зависит от тебя так сказать, но вот к примеру мой отец был рождён в советском союзе, учился, служил и большую часть своей жизни был военным (старший прапорщик) и всю жизнь живет по совести и ни копейки не кому не должен, государству всё что он должен выплачивает в тютельку в тютельку, а вот пенсию он за свои 69 лет заработал 15.252, с учётом сегодняшних цен, это хорошо или нормально? Как по вашему? И тут мы уже опустились даже от тех 10% о которых мы говорили…

Извините конечно, не вам это высказывать, но в данный момент в данной беседе вот что то накипело и вышло, без обид…
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deadjoker
Ответ QWertY
Москва лучший город мира для богатый людей!
Собственно как и любой крупный город в мире :))
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Роман
Ответ balander09
может заминусуют меня, но я бы ввел на самокаты 18+ конечно, и взрослые творят на них дичь, особенно выпившие и курьеры, но молодняк на самокатах это трэш. бросают где попало, по тротуарам топят, ездят вдвоем и тд. согласен, удобства тоже есть, если нет времени ждать сел и поехал.
Так уже вроде при регистрации там ты подтверждаешь, что тебе 18+. По крайней мере прошлым летом было так. То, что они не требуют фото паспорта и любой школьник жмёт "мне 18" — другой вопрос.
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encaro_one
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Чтоб не было проблем с электросамокатами достаточно строить велодорожки. Только тсс, это тайна, легче же запретить электросамокаты, нужно же бороться со следствием, а не с причиной
И как во дворы и на обычно небольшие тротуары в Москве еще и велодорожки засунуть. Нередко и на двух человек едва хватает движения.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Чтоб не было проблем с электросамокатами достаточно строить велодорожки. Только тсс, это тайна, легче же запретить электросамокаты, нужно же бороться со следствием, а не с причиной
Буквально на днях в Музеоне еду на скорости 13-14 по велодорожке, и офигеваю от того, что на этих же велодорожках идут люди. Так люди ещё и возмущаются, с чего это сначала велосипедист, а потом и я на самокате еду по выделенной территории.

Так что это взаимная история.
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