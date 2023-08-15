Клотету в Москве не нравятся электросамокаты: «Не люблю их и считаю опасными. А дорожки здесь отличные, это один из лучших городов мира для прогулок»

Пеп Клотет рассказал, что его не устраивает в Москве.

– Вы тут уже полгода. Освоились?

– Первые два месяца были реально тяжелыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день – понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться.

На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалеку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва – максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат.

Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане.

– Есть что-то, что вам не нравится в Москве?

– Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще классные широкие тротуары.

Я всегда хожу пешком. Если сильно спешу, могу вызвать такси или поехать на метро. Но такое нечасто бывает. Не вижу смысла тратить деньги на вещи, без которых могу обойтись. И не особо люблю машины. Считаю, мы используем их слишком много.

Лучше больше заниматься спортом и гулять. Москва – один из лучших городов мира для прогулок! – заявил главный тренер « ».

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