Клотету в Москве не нравятся электросамокаты: «Не люблю их и считаю опасными. А дорожки здесь отличные, это один из лучших городов мира для прогулок»
Пеп Клотет рассказал, что его не устраивает в Москве.
– Вы тут уже полгода. Освоились?
– Первые два месяца были реально тяжелыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день – понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться.
На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалеку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва – максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат.
Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане.
– Есть что-то, что вам не нравится в Москве?
– Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще классные широкие тротуары.
Я всегда хожу пешком. Если сильно спешу, могу вызвать такси или поехать на метро. Но такое нечасто бывает. Не вижу смысла тратить деньги на вещи, без которых могу обойтись. И не особо люблю машины. Считаю, мы используем их слишком много.
Лучше больше заниматься спортом и гулять. Москва – один из лучших городов мира для прогулок! – заявил главный тренер «Торпедо».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
конечно, и взрослые творят на них дичь, особенно выпившие и курьеры, но молодняк на самокатах это трэш. бросают где попало, по тротуарам топят, ездят вдвоем и тд.
согласен, удобства тоже есть, если нет времени ждать сел и поехал.
самокат как раз отличный транспорт, в жару так просто спасение
По моему, пропорции плюс/минус везде одинаковые.
Где, назовите мне эти страны где процент состоятельных людей, которые могут себе позволить жить в условной Москве, Лондоне или Майами и ни в чем себе не отказывать, выше этих условных 10%?
Извините конечно, не вам это высказывать, но в данный момент в данной беседе вот что то накипело и вышло, без обид…
Так что это взаимная история.