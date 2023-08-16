«Интер Майами» с Месси выиграл все 6 матчей, забив 21 гол в этих играх

Команда Лионеля Месси продлила свою победную серию.

Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч « » – « » завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), « » (4:0), « » (3:1), « » (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти). Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.

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