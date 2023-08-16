«Интер Майами» с Месси выиграл все 6 матчей, забив 21 гол в этих играх
Команда Лионеля Месси продлила свою победную серию.
Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.
36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).
Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти). Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.
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Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее...
Интер Майами в этом сезоне до прихода Месси: 31 голов в 28 матчах
Интер Майами с Месси: 21 голов в 6 матчах
он может принести первый в истории трофей клубу( попутно став лучшим бомбардиром и игроком)
А теперь Интер Майами выиграл 4:1.
Кто знает статистику????
Если в 6 матчах с Лео 21 гол.
Надеюсь без него в 22 матчах забили больше, если нет, то снимаю шляпу перед ним в 1000 раз и в очередной раз убеждён что он лучший в истории.