«Интер Майами» с Месси выиграл все 6 матчей, забив 21 гол в этих играх

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси Крус Асуль Филадельфия Юнион Орландо Сити Интер Майами Атланта Юнайтед Шарлотт Футбол

Команда Лионеля Месси продлила свою победную серию.

Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти). Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alejandro_27
Вот это я понимаю человек поставил для себя вызов - пришёл в последнею команду MLS и поднимает к победам/титулам
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Эффект Месси!

Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее...

Интер Майами в этом сезоне до прихода Месси: 31 голов в 28 матчах
Интер Майами с Месси: 21 голов в 6 матчах
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tore2016
Последняя команда МЛС вышла в ЛЧ этого региона. Фантастика!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фаррух Касимов
Ответ Alejandro_27
Вот это я понимаю человек поставил для себя вызов - пришёл в последнею команду MLS и поднимает к победам/титулам
А вызов нехилый,не все рискнут.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
а если ещё и выиграет. вы только вдумайтесь.
он может принести первый в истории трофей клубу( попутно став лучшим бомбардиром и игроком)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yymt9ksjrh
А еще Интер Майами с Лео Месси в первые в истории клуба квалифицировались в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Вот это я понимаю делает разницу! 💪🏼
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Лихо они с Филадельфией разобрались. А ведь она на 4 месте в МЛС идёт
А ещё 2 месяца назад Филадельфия выиграл 4:1 Интер Майами.
А теперь Интер Майами выиграл 4:1.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
А сколько забили в этом сезоне без Месси в 22 матчах Интер Майами???
Кто знает статистику????
Если в 6 матчах с Лео 21 гол.
Надеюсь без него в 22 матчах забили больше, если нет, то снимаю шляпу перед ним в 1000 раз и в очередной раз убеждён что он лучший в истории.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Лихо они с Филадельфией разобрались. А ведь она на 4 месте в МЛС идёт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жора Тютюник
не забывайте что с ним пришли ещё партнёры по Барсе.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
А кто-то смеялся, что Месси переходит в последнюю команду МЛС. Была последняя, станет 1-я. Дело небольшого времени. Месси - красавчек!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салесар
Как-то слишком всё просто, если честно. Казалось, что даже перехода Месси, Бускетса и Альбы не хватит, чтобы просто начать всех разносить без сопротивления, а тут вообще как будто играют против детей на площадке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
G.O.A.T
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Ответ Отец Абду
Эффект Месси! Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее... Интер Майами в этом сезоне до прихода Месси: 31 голов в 28 матчах Интер Майами с Месси: 21 голов в 6 матчах
и 9 из 21 одного гола забил сам Месси. Почти половина всех голов команды. Не считая что другие игроки рядом с Месси тоже становятся лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий