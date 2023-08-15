Агент Гарре: «Бенхамин хочет уйти из «Крыльев». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала»

Агент Бенхамина Гарре заявил, что вингер хочет уйти из «Крыльев Советов».

«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», – сказал агент Эмилио Чемпион.

Также агент подтвердил информацию о том, что «Крылья» получили предложение о трансфере Гарре от ПАОК.

«Да, это правда, было официальное предложение от », – сказал Чемпион.

В июле агент сообщил, что приостановил получение гражданства РФ в связи с интересом от европейских клубов.

Зимой этого года «Крылья» выкупили у аргентинского «Расинга» 50% прав на 23-летнего футболиста. Аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 6 матчах сезона за « ».

Полную статистику левого вингера можно изучить здесь.

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