Агент Гарре: «Бенхамин хочет уйти из «Крыльев». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция агенты Бенхамин Гарре Спорт-Экспресс Футбол

Агент Бенхамина Гарре заявил, что вингер хочет уйти из «Крыльев Советов».

«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», – сказал агент Эмилио Чемпион.

Также агент подтвердил информацию о том, что «Крылья» получили предложение о трансфере Гарре от ПАОК.

«Да, это правда, было официальное предложение от ПАОК», – сказал Чемпион.

В июле агент сообщил, что Гарре приостановил получение гражданства РФ в связи с интересом от европейских клубов.

Зимой этого года «Крылья» выкупили у аргентинского «Расинга» 50% прав на 23-летнего футболиста. Аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 6 матчах сезона за «Крылья».

Полную статистику левого вингера можно изучить здесь.

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51 комментарий

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SanyaNosorog
Т.е. зимой когда он переходил команда его устраивала, а сейчас стала «не очень хорошая»? У Самары сейчас один из лучших стартов в сезоне за последние несколько лет. Зарплата слишком мала? Так зачем было на неё соглашаться буквально год назад? Выбивают контракт по-жирнее, я более чем уверен.
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ZarvuR2020
4 хороших тура и всё, невеста на выдане
+24
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Арасланов Роман
Действительно, всего лишь 5 место с 0 поражений, при небольшом бюджете, точно «не очень хороша»)
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Atremio
Да емае. Я вчера тебя зачем в фэнтези покупал блин?(((
+11
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ SanyaNosorog
Т.е. зимой когда он переходил команда его устраивала, а сейчас стала «не очень хорошая»? У Самары сейчас один из лучших стартов в сезоне за последние несколько лет. Зарплата слишком мала? Так зачем было на неё соглашаться буквально год назад? Выбивают контракт по-жирнее, я более чем уверен.
он переходил сюда, чтобы показать себя и трамплином пойти дальше. Это же очевидно. Или вы думали, что он мечтал с детства играть в Самаре за тарелку супа?
Хорошо играешь, лучше команда, вкуснее условия по зарплате. Агенту положить на лучший старт, он видит, что его клиент очень хорош.И ему и самому агенту нужно это использовать, чтобы это монетизировать. Ну это же база. Чему тут удивляться.

Молло приходил в КС, показал себя и пошел дальше.
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Я за Крылья!
Нехорошая новость!
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Krylya
Вот те на те #уй в томате…
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green-white-blue
Агента понять можно, игрок выстрелил - надо брать свою комиссию за трансфер.
Но этот подход просто убивает любовь к футболу.
На тебя ходят люди на стадион, у команды только попёрло, надо наслаждаться игрой и дарить людям эмоции, а не вот это всё...
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SanyaNosorog
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
он переходил сюда, чтобы показать себя и трамплином пойти дальше. Это же очевидно. Или вы думали, что он мечтал с детства играть в Самаре за тарелку супа? Хорошо играешь, лучше команда, вкуснее условия по зарплате. Агенту положить на лучший старт, он видит, что его клиент очень хорош.И ему и самому агенту нужно это использовать, чтобы это монетизировать. Ну это же база. Чему тут удивляться. Молло приходил в КС, показал себя и пошел дальше.
С этим никто и не спорит, я согласен, что он приходил сюда с перспективой дальнейшего роста, но говорить о том, что зарплата слишком мала? Он всего пол года в команде, приглашался именно на эти деньги. Если сыграет половину сезона так же, как начал, то за ним очередь будет из клубов сильнее и богаче. Для чего сейчас эти разговоры?
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Михаил Комкин
Перехвалили эксперты…
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Atremio
Бабаев, заряжай фотоаппарат!
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artem saribekyan
Если такой недовольный командой, тебя под дулом автомата заставили подписать контракт? Не понимаю.
А капризничать не надо: выполни контракт и вали себе куда хочешь.
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madjer163
Мда, агент требует комиссии вот и все. Непонятно зачем было переходить то тогда изначально? Очень все печально , по ходу история с бегуном МойзесомСоузой повторяется
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Никита Можаев
ПАОК, другие европейские клубы… ага-ага почему то уверен, что будет в бело голубом бегать и в любви признаваться
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King_X
Блин((
Такие адекватные комменты до этого выдавал агент
Жаль, что сменил тон
Сам Гарре не выглядит сильно грустным, мож агент давит на переход ради комиссий)) а то агенты не те, кого стабильность радует

Ну или в РПЛ кто клинья подбивает🤔
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ks-1993
ох уж эти агентские игры...
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Артур
Гарре должен побортся с командой за топ-5
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Krylya
Если это интервью не утка и у игрока с агентом такое не уважение к клубу (раз такое говорят), то дайте ему пенделя ускоряющего и пусть едет куда подальше.
Если решил уйти, то думаю можно было решать данный вопрос более дипломатично.
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Eric_Cartman
А когда подписывал на эту зп контракт, отчем думал? 🤔
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Плацкарт Вагоныч
Ответ SanyaNosorog
С этим никто и не спорит, я согласен, что он приходил сюда с перспективой дальнейшего роста, но говорить о том, что зарплата слишком мала? Он всего пол года в команде, приглашался именно на эти деньги. Если сыграет половину сезона так же, как начал, то за ним очередь будет из клубов сильнее и богаче. Для чего сейчас эти разговоры?
При этом он в последнем матче не забивает решающий пенальти...
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Никита Самарин
Такого игрока не хочется терять, для КС это 🔝, сопоставимого по уровню игрока найти будет очень сложно.
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Vatikan
Совсем заврался агент
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a2wai
Агент выбивает из Крыльев бабки, ничего интересного.
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Anton Rubtsov
Полгода толком не сыграл, уже хочет уйти))))))))
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Плацкарт Вагоныч
Как это бестактно и неприятно со стороны агента. Если бы мой агент такое себе позволил, я бы задумался о его профпригодности.
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