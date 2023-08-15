Агент Гарре: «Бенхамин хочет уйти из «Крыльев». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала»
Агент Бенхамина Гарре заявил, что вингер хочет уйти из «Крыльев Советов».
«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», – сказал агент Эмилио Чемпион.
Также агент подтвердил информацию о том, что «Крылья» получили предложение о трансфере Гарре от ПАОК.
«Да, это правда, было официальное предложение от ПАОК», – сказал Чемпион.
В июле агент сообщил, что Гарре приостановил получение гражданства РФ в связи с интересом от европейских клубов.
Зимой этого года «Крылья» выкупили у аргентинского «Расинга» 50% прав на 23-летнего футболиста. Аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 6 матчах сезона за «Крылья».
Полную статистику левого вингера можно изучить здесь.
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Хорошо играешь, лучше команда, вкуснее условия по зарплате. Агенту положить на лучший старт, он видит, что его клиент очень хорош.И ему и самому агенту нужно это использовать, чтобы это монетизировать. Ну это же база. Чему тут удивляться.
Молло приходил в КС, показал себя и пошел дальше.
Но этот подход просто убивает любовь к футболу.
На тебя ходят люди на стадион, у команды только попёрло, надо наслаждаться игрой и дарить людям эмоции, а не вот это всё...
А капризничать не надо: выполни контракт и вали себе куда хочешь.
Такие адекватные комменты до этого выдавал агент
Жаль, что сменил тон
Сам Гарре не выглядит сильно грустным, мож агент давит на переход ради комиссий)) а то агенты не те, кого стабильность радует
Ну или в РПЛ кто клинья подбивает🤔
Если решил уйти, то думаю можно было решать данный вопрос более дипломатично.