  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
0

Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена

Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех с 2004 года.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех как минимум за последние 20 лет.

Англичанин забил «Хайденхайму» в матче 15-го тура Бундеслиги.

Всего Кейн провел в чемпионате Германии 78 матчей, забил 81 гол и сделал 19 голевых передач. Форвард достиг отметки в 100 результативных действий быстрее всех с начала сбора статистики в сезоне-2004/05. Ранее рекорд принадлежал Арьену Роббену, которому потребовалось для этого 119 матчей.

Со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...43085 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoХарри Кейн
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoАрьен Роббен
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
сегодня, 18:31
Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»
сегодня, 16:16
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» разгромил «Хетафе»
8 минут назад
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита»? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»
18 минут назад
Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»
21 минуту назад
«Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»
31 минуту назад
Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
39 минут назад
У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
58 минут назад
Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
сегодня, 21:08Фото
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
сегодня, 21:03
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
сегодня, 20:59Фото
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
сегодня, 20:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» обыграла «Дженоа»
26 минут назад
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
сегодня, 20:54
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
сегодня, 20:36
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
сегодня, 20:36Фото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
сегодня, 20:31Live
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
сегодня, 20:16
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
сегодня, 20:09
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49