Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех с 2004 года.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех как минимум за последние 20 лет.

Англичанин забил «Хайденхайму» в матче 15-го тура Бундеслиги.

Всего Кейн провел в чемпионате Германии 78 матчей, забил 81 гол и сделал 19 голевых передач. Форвард достиг отметки в 100 результативных действий быстрее всех с начала сбора статистики в сезоне-2004/05. Ранее рекорд принадлежал Арьену Роббену , которому потребовалось для этого 119 матчей.

