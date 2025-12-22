Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех с 2004 года.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех как минимум за последние 20 лет.
Англичанин забил «Хайденхайму» в матче 15-го тура Бундеслиги.
Всего Кейн провел в чемпионате Германии 78 матчей, забил 81 гол и сделал 19 голевых передач. Форвард достиг отметки в 100 результативных действий быстрее всех с начала сбора статистики в сезоне-2004/05. Ранее рекорд принадлежал Арьену Роббену, которому потребовалось для этого 119 матчей.
Со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
