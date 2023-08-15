У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте, он оштрафован на 40 тысяч рублей. Форвард любит охотиться в Новгородской области

Теги происшествия Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

У Артемия Панарина конфисковали ружье в Новгородской области.

Об этом сообщает газета «Новгород» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Из материалов дела следует, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района хоккеист совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Таким образом, он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающее жизни и здоровью граждан.

Участковым уполномоченным по Мошенскому району отдела полиции «Боровичский» был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Панарина за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте.

Сообщается, что хоккеист «Рейнджерс» признал вину. Он совершил такое правонарушение впервые. С учетом этих смягчающих обстоятельств, Боровичский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным «53 новости», летом Панарин приезжает в Новгородскую область, так как любит охотиться. Как утверждают очевидцы, после инцидента с ружьем с хоккеистом НХЛ сфотографировалась половина поселка, в том числе и полицейские.

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8 комментариев

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Александр Филиппов
пострелял в поле с ружья сразу хулиган. главное мусульманские свадьбы никто не трогает.
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nata shima
Коркино форевер!
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Дави На кнопы
Ничего, на хлебушек заработает...
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Artmann
Ответ Александр Филиппов
пострелял в поле с ружья сразу хулиган. главное мусульманские свадьбы никто не трогает.
"А чо как они, так ничо, а как я, так вон чо?!" - это очень перспективная линия защиты в суде.(нет))
Безнаказанность в случае одного правонарушения никак не подразумевает то, что не должны наказывать за совершенно другое.
+2
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furiking
Лысый уголовник))
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Сергей Лепехин
Ну и ружье тысяч под триста
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Jeff Lebowski
Гладкоствол?
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Раменки за Динамо
Оштрафовали и извинились.
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