У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте, он оштрафован на 40 тысяч рублей. Форвард любит охотиться в Новгородской области
У Артемия Панарина конфисковали ружье в Новгородской области.
Об этом сообщает газета «Новгород» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.
Из материалов дела следует, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района хоккеист совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Таким образом, он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающее жизни и здоровью граждан.
Участковым уполномоченным по Мошенскому району отдела полиции «Боровичский» был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Панарина за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте.
Сообщается, что хоккеист «Рейнджерс» признал вину. Он совершил такое правонарушение впервые. С учетом этих смягчающих обстоятельств, Боровичский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.
Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По данным «53 новости», летом Панарин приезжает в Новгородскую область, так как любит охотиться. Как утверждают очевидцы, после инцидента с ружьем с хоккеистом НХЛ сфотографировалась половина поселка, в том числе и полицейские.
Безнаказанность в случае одного правонарушения никак не подразумевает то, что не должны наказывать за совершенно другое.