«Захотелось денег – отжал телефон, продал. С первого купил сладостей и сходил в компьютерный клуб. Если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же». Капитан «Енисея» о детстве

Валерий Кичин рассказал о правонарушениях, совершенных в детстве.

– Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?

– В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1.

Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять.

В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб.

Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.

– Ты ж светловолосый, трудно не запомнить.

– Я тогда совсем светлый был. Надевал шапку, чтобы не спалиться. Голова-то уже тогда была, ха-ха.

– Как убеждал отдать телефон?

– Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.

– Мэр Оренбурга недавно сказал, что «выросло целое поколение, которое за свои слова не получало в морду». Согласен?

– За слова нужно отвечать, я согласен. Если говоришь фигню и тебя не наказывают – ничему не научишься.

– Сколько телефонов отработал?

– Пять-шесть.

– Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?

– Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.

– Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?

– В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.

– Срок давности по этим делам не узнавал?

– Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.

– Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?

– Ха-ха, найдем решение, – сказал капитан «Енисея» и сборной Кыргызстана в интервью .ru.

«С первого отжатого телефона купил сладостей». Интервью капитана «Енисея» и сборной Кыргызстана

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