«Захотелось денег – отжал телефон, продал. С первого купил сладостей и сходил в компьютерный клуб. Если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же». Капитан «Енисея» о детстве
Валерий Кичин рассказал о правонарушениях, совершенных в детстве.
– Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?
– В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1.
Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять.
В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб.
Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.
– Ты ж светловолосый, трудно не запомнить.
– Я тогда совсем светлый был. Надевал шапку, чтобы не спалиться. Голова-то уже тогда была, ха-ха.
– Как убеждал отдать телефон?
– Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.
– Мэр Оренбурга недавно сказал, что «выросло целое поколение, которое за свои слова не получало в морду». Согласен?
– За слова нужно отвечать, я согласен. Если говоришь фигню и тебя не наказывают – ничему не научишься.
– Сколько телефонов отработал?
– Пять-шесть.
– Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?
– Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.
– Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?
– В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.
– Срок давности по этим делам не узнавал?
– Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.
– Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?
– Ха-ха, найдем решение, – сказал капитан «Енисея» и сборной Кыргызстана в интервью Sports.ru.
«С первого отжатого телефона купил сладостей». Интервью капитана «Енисея» и сборной Кыргызстана
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Я не понял , ты чё тут умными словами расбрасываешься, хочешь,типа, показать, что я тупой?
Доставай мобилу...
Кто-то будет на воде жить, но чужого не возьмёт, даже если может отобрать силой, а кто-то даже со временем ничего в своей жизни не осознал
как другие люди покупали себе телефоны? на какие деньги они жили? как они чувствовали себя после этого "отжатия"? эти вопросы никогда не интересовали эмпатического имбецила
причем он же совершенно ничего не понял о жизни — спустя годы рассуждает, что "уж лучше кидать других", чем попытаться что-то исправить вокруг
радует, что в комментах ему уже напихали полный рот, надеюсь Валерий зайдет, почитает комментарии и его оставшиеся в живых клетки мозга попытаются хоть что-то осознать
впрочем, надежды на это мало
а это 16 тонн разгрузить на 4-ых
Ему нужно лечиться, а не в футбол играть.
беспощадный русский футбол: сын главного тренера Енисея, работает в пункте выдачи ВБ в моем доме)))