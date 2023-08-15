«Захотелось денег – отжал телефон, продал. С первого купил сладостей и сходил в компьютерный клуб. Если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же». Капитан «Енисея» о детстве

Теги Первая лига Енисей Sports.ru Сборная Кыргызстана по футболу Валерий Кичин Футбол

Валерий Кичин рассказал о правонарушениях, совершенных в детстве.

– Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?

– В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1.

Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять.

В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб.

Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.

– Ты ж светловолосый, трудно не запомнить.

– Я тогда совсем светлый был. Надевал шапку, чтобы не спалиться. Голова-то уже тогда была, ха-ха.

– Как убеждал отдать телефон?

– Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.

– Мэр Оренбурга недавно сказал, что «выросло целое поколение, которое за свои слова не получало в морду». Согласен?

– За слова нужно отвечать, я согласен. Если говоришь фигню и тебя не наказывают – ничему не научишься.

– Сколько телефонов отработал?

– Пять-шесть.

– Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?

– Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.

– Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?

– В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.

– Срок давности по этим делам не узнавал?

– Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.

– Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?

– Ха-ха, найдем решение, – сказал капитан «Енисея» и сборной Кыргызстана в интервью Sports.ru.

«С первого отжатого телефона купил сладостей». Интервью капитана «Енисея» и сборной Кыргызстана

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66 комментариев

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therealgreenman
Честно, я тоже жил в (юности-детстве) в такой среде и в кругу таких компаний, но никогда совесть не позволяла делать что то подобное, лучше фуру с водой разгрузить, траншею под фундамент выкопать, получить деньги и потратить на своё удовольствие, чем так…
+222
-1
+221
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1. FC Köln
Айкью в минусах у товарища)
+153
-1
+152
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noti22
Ужас, человека лечить надо, такое поведение не должно считаться нормой
+95
-2
+93
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Леван Мкртчян
Ответ 1. FC Köln
Айкью в минусах у товарища)
Айкью?
Я не понял , ты чё тут умными словами расбрасываешься, хочешь,типа, показать, что я тупой?
Доставай мобилу...
+72
-4
+68
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Пользователь Имени
"...поступил бы так же" - этим все сказано.
Кто-то будет на воде жить, но чужого не возьмёт, даже если может отобрать силой, а кто-то даже со временем ничего в своей жизни не осознал
+65
0
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Владислав Харламов
На зону таких надо, и желательно не выпускать. Раз "по-другому нельзя"
+50
-1
+49
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saintveles
дегенерат, неспособный даже осознать насколько плохо он поступал
как другие люди покупали себе телефоны? на какие деньги они жили? как они чувствовали себя после этого "отжатия"? эти вопросы никогда не интересовали эмпатического имбецила
причем он же совершенно ничего не понял о жизни — спустя годы рассуждает, что "уж лучше кидать других", чем попытаться что-то исправить вокруг
радует, что в комментах ему уже напихали полный рот, надеюсь Валерий зайдет, почитает комментарии и его оставшиеся в живых клетки мозга попытаются хоть что-то осознать
впрочем, надежды на это мало
+41
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fisher40
Ответ 1. FC Köln
Айкью в минусах у товарища)
айкью есть? А если найду?
+39
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Korney
Ответ therealgreenman
Честно, я тоже жил в (юности-детстве) в такой среде и в кругу таких компаний, но никогда совесть не позволяла делать что то подобное, лучше фуру с водой разгрузить, траншею под фундамент выкопать, получить деньги и потратить на своё удовольствие, чем так…
во во,помню раз в неделю летом фуру с арбузами разгружали)в конце смены по два любых арбуза и денег(хватало на колу и жвачку))
а это 16 тонн разгрузить на 4-ых
+30
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Dr_horrible
"сейчас поступил бы так же"
+30
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Bayern Munich Mia San Mia
Если не футбол, сидел бы в тюрьме сейчас с такими представлениями о жизни
+26
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Mihail0910
Действительно, захотелось денег - пошёл отнял, а не заработал🤦‍♂️
Ему нужно лечиться, а не в футбол играть.
+20
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unreality
Ответ therealgreenman
Честно, я тоже жил в (юности-детстве) в такой среде и в кругу таких компаний, но никогда совесть не позволяла делать что то подобное, лучше фуру с водой разгрузить, траншею под фундамент выкопать, получить деньги и потратить на своё удовольствие, чем так…
Я газеты продавал. И такие петухи как Валерий Кичин (да, если ты это читаешь - ты петушара) постоянно искали таких как я чтобы отжать бабло.
+13
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SkyCarrier
Как же стыдно за таких людей. Имбецил одним словом.
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Julius Nwosu
Ответ Demyan Grachev
и чего нас не любят во всем мире?))
Граждан Киргизии?
+13
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Пикачу82
Это что? Пропаганда здорового образа жизни на спортсе?
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Anton Ilchenko
Этому л0хy всего 30, 15-16 лет было в 2007-2008 - самые денежные и перспективные годы. Если ему и в это время жилось так, то это уже не лечится. Таких нужно изолировать, а у него ещё вью берут, в котором он не сожалеет и ещё раз так бы сделал...
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blur
простите за оффтоп:

беспощадный русский футбол: сын главного тренера Енисея, работает в пункте выдачи ВБ в моем доме)))
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DeltaForce
Обычный гопник
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Barsa! bolshe chem klub
походу (Кокорин+Мамаев)²
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madaev
Действительно, нельзя, ведь заставляли под дулом пистолета
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Le_Mogul
И это капитан сборной.
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RealFlector
тьфу, урод. типичная отговорка гопников.
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Айрат Ситдиков
Ответ noti22
Ужас, человека лечить надо, такое поведение не должно считаться нормой
Выросло поколение, которое не получили никакое наказание за свои противоправные действия) а еще других чему-то учить пытаюсь, смешно.
+11
-3
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6yrora_arz
а я песок грузил, цемент таскал, подсобником на стройке работал...с первой месячной зарплаты купил с100 самсунг, который через несколько месяцев украли в спортивной раздевалке. а через три недели еще в этой же раздевалке мы командой спалили сына сторожа...что там было это уже третья история, но телефон такой же у меня появился вновь
+8
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