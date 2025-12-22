Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»
Рафинья о непопадании в команду года ФИФА: мне все равно.
Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что равнодушен к непопаданию в команду года от ФИФА.
После матча с «Вильярреалом» в 17-м туре Ла Лиги (2:0) бразильца спросили в микст-зоне о результатах премии ФИФА The Best и непопадании в символическую сборную 2025 года.
– Мне все равно. Неважно.
– Что думаете о зимнем чемпионстве «Барселоны»?
– Важнее всего концовка, – сказал Рафинья.
Дембеле, Ямаль, Беллингем, Палмер, ван Дейк, Доннарумма – в сборной 2025 года по версии ФИФА
«Несправедливо!» Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА
