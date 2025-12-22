Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»

Рафинья о непопадании в команду года ФИФА: мне все равно.

Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что равнодушен к непопаданию в команду года от ФИФА.

После матча с «Вильярреалом » в 17-м туре Ла Лиги (2:0) бразильца спросили в микст-зоне о результатах премии ФИФА The Best и непопадании в символическую сборную 2025 года.

– Мне все равно. Неважно.

– Что думаете о зимнем чемпионстве «Барселоны»?

– Важнее всего концовка, – сказал Рафинья .

