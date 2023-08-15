Генич о Дзюбе и журналисте: «Ненавижу выкрики в спину в погоне за кликабельностью. Ошибка Артема только в том, что молча не сел в машину»

Константин Генич раскритиковал журналиста, с которым конфликтовал Артем Дзюба.

«Я не на стороне журналиста, это точно. И тем более не поддерживаю хейт в отношении Дзюбы.

Выкрики в спину в погоне за кликабельностью, когда футболист идет к машине со своей семьей, – это не очень, я ненавижу это. Ошибка Дзюбы только в том, что он молча не сел в машину. Грубейшая ошибка.

Сам вопрос нормальный, но форма подачи и способ выкрика этого вопроса выглядит плохо. У вас есть микст‑зона, работайте там, пожалуйста. А это… Ну что это такое?

Да, Дзюбе нужно было промолчать. И мне часто нужно промолчать – да многим часто не хватает сдержанности. Но футболисты и все мы живые люди. Думаю, корреспондент доволен, он получил то, за чем приехал на стадион», – заявил комментатор « ».

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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