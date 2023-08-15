Генич о Дзюбе и журналисте: «Ненавижу выкрики в спину в погоне за кликабельностью. Ошибка Артема только в том, что молча не сел в машину»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Футбол

Константин Генич раскритиковал журналиста, с которым конфликтовал Артем Дзюба.

«Я не на стороне журналиста, это точно. И тем более не поддерживаю хейт в отношении Дзюбы.

Выкрики в спину в погоне за кликабельностью, когда футболист идет к машине со своей семьей, – это не очень, я ненавижу это. Ошибка Дзюбы только в том, что он молча не сел в машину. Грубейшая ошибка.

Сам вопрос нормальный, но форма подачи и способ выкрика этого вопроса выглядит плохо. У вас есть микст‑зона, работайте там, пожалуйста. А это… Ну что это такое?

Да, Дзюбе нужно было промолчать. И мне часто нужно промолчать – да многим часто не хватает сдержанности. Но футболисты и все мы живые люди. Думаю, корреспондент доволен, он получил то, за чем приехал на стадион», – заявил комментатор «Матч ТВ».

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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13 комментариев

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Сергей48
Согласен с Геничем! Нам всем порой не хватает выдержки к сожалению!)
+9
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Wayne Gretzky 99
«Ненавижу выкрики в спину!» - выкрикнул Генич в спину журналисту.
+4
-2
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Roon95
Ответ Дмитрий Васин
Генич один из немногих кто не вызывает отвращения на Матч тв
он вызывает извращения )
+3
-3
0
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Ничего Смешного
Ответ Дмитрий Васин
Генич один из немногих кто не вызывает отвращения на Матч тв
Иногда его несёт, этакий д Артания
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0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Регион-36
Вот интересно, попадись ананисту, нормальный товарищ, что не только бы в карман за словом не полез, а в ответ и в бубен мог дать на такие слова, чего бы Артемка делал - пАмАгите, хулиганы зрения лишают и он, уже не Никола питерский, а .. не пойми кто, Артемка.. драчунишка ?)
Влюбился бы?
+3
-3
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