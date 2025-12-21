  • Спортс
  Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
4

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс считает гением главного тренера команды Унаи Эмери

Роджерс сделал дубль в сегодняшнем матче с «МЮ» (2:1) в АПЛ

«Тренер – гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляется вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся все это впитывать – в итоге получается идеальное сочетание».

О своих голах

«Мне нужно забивать по-разному. Я не хочу полагаться только на один тип завершения атак, потому что так будет получаться не всегда. Но такие голы, конечно, приятно забивать».

О сборной Англии

«Я сосредотачиваюсь на себе и стараюсь становиться лучше. Найти свою форму, выходить на новый уровень в каждом матче, посмотрим, к чему это приведет. Вокруг очень много сильных игроков, и я просто пытаюсь конкурировать. Я выкладываюсь на максимум», – сказал Роджерс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
