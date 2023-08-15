Черчесов отклонил предложение возглавить «Ахмат»
«Ахмат» пригласил Станислава Черчесова поработать главным тренером.
По сведениям «Чемпионата», недавно уволенный «Ференцварошем» специалист отказался от предложения грозненцев.
Сегодня клуб Мир РПЛ отправил в отставку Сергея Ташуева. Готовить футболистов к игре с «Оренбургом» в 5-м туре будет Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.
«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»
Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вот это "Черчесого" очень запомнилось)
На кой ему Ахмат сдался?