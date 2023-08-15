Черчесов отклонил предложение возглавить «Ахмат»

«Ахмат» пригласил Станислава Черчесова поработать главным тренером.

По сведениям «Чемпионата», недавно уволенный «Ференцварошем» специалист отказался от предложения грозненцев.

Сегодня клуб Мир отправил в отставку . Готовить футболистов к игре с «Оренбургом» в 5-м туре будет Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.

«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов

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