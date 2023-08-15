Черчесов отклонил предложение возглавить «Ахмат»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Чемпионат.com Футбол

«Ахмат» пригласил Станислава Черчесова поработать главным тренером.

По сведениям «Чемпионата», недавно уволенный «Ференцварошем» специалист отказался от предложения грозненцев.

Сегодня клуб Мир РПЛ отправил в отставку Сергея Ташуева. Готовить футболистов к игре с «Оренбургом» в 5-м туре будет Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.

«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов

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26 комментариев

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Данко Лазович
во-первых не отклонил, а не принял))
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rarog
Не отклонил, а отрицательно принял
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bubareska
Не отклонил, а ответил отказом
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+16
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vzi
После ЧМ-18 и работы в восточной Европе этот дядя примет только московскую или питерскую команду.
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Recreated
Он конечно полевой командир, но не столько, чтобы туда идти!
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Давид Agabekyan
Ответ Антон Фалафель
Там бы его понты про полевого командира не прокатили.
Там бы реально на фронт отправили
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Oleg Olegov
Когда Саламыча увольняли из Терека, об этом написал в инсте один из руководителей клуба со словами типа "Приняли решение уволить Станислава Черчесого".
Вот это "Черчесого" очень запомнилось)
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Ярик01
Ответ Давид Agabekyan
Там бы реально на фронт отправили
Для тиктока в лесах в 2 км от границы он недостаточно гибок
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Wayne Gretzky 99
Черчесов примет только готовую команду, без очевидных проблем. Такую как Легия в свое время, Ференцварош Реброва и так далее.
На кой ему Ахмат сдался?
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compila
Повесточку этому господину.
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Огюст
Ждёт когда Рубин больше предложит !
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fussballer
В Ахмате уже есть полевой командир.
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Дмитрий Фирсов
Ответ vzi
После ЧМ-18 и работы в восточной Европе этот дядя примет только московскую или питерскую команду.
Есть слушок что его активно в Казань зазывают вместо Маматкулыча
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Антон Фалафель
Там бы его понты про полевого командира не прокатили.
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Вячеслав Тотров
если мне не изменяет память,то прошлое расставание прошло не очень гладко и были обвинения в сливе матчей. а у Ахмата те же люди в руководстве.
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ARIGAMI ARIGAMI
Это был-бы идеальный союз. Но он демобилизован
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Беня_Финитас
какой Ахмат ? сейчас саудиты в теме . правда на Стасика саудовских команд не хватит , но есть рядом Дубаи , Бахрейны всякие , катарцы тоже подтянутся .
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Balt
Не просто "отказался от предложения грозненцев", а "отказался от предложения о работе главным тренером в профессиональном футбольном клубе Ахмат из города Грозный".
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Сергей48
Не захотел портить отношения с Кадыровым?)
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interested
Саламыч большой! ему видней. Он подождёт, когда дым рассется, тогда и поглядит. ))
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MstAndreev
Логично. Тамошнего вождя в душ позвать накладно выйдет)
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Игорь Пичугин
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bsanchezb
Понятное дело генерал футбольных войск не хочет возвращаться на родину пока все не устаканится. Лучше уже на чужеземье на тирольских лугах перегруппироваться временно. А там глядишь может и предложение из какого-нибудь европейского клуба поступит.
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