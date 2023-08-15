«Челси» заплатит за Лавиа 53+5 млн фунтов. Медосмотр и объявление – на этой неделе

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Ромео Лавиа Фабрицио Романо Футбол

Ромео Лавиа будет представлен в качестве новичка «Челси» на этой неделе.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «синие» заплатят «Саутгемптону» 53 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В ближайшие дни полузащитник пройдет медосмотр.

Бельгиец в прошлом сезоне провел в АПЛ 29 игр и забил один гол. Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

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73 комментария

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laziofan
Ливерпуль: 🗿🗿🗿🗿🗿
+50
-3
+47
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Отец Абду
Челси по тратам на трансферы уже на шестом месте:)
1. АПЛ - 1,7 млрд
2. Сериа А - 600 млн
3. Лига 1 - 555 млн
4. Бундеслига - 551 млн
5. СА - 524 млн
6. Челси - 382 млн
7. Ла лига - 254 млн
+38
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+34
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fbd
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий скрыт
Ты прикинь, 60 лет назад аж золотой мяч дали игроку вообще без голов. Его Лев Яшин звали.
+29
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Любезный Коссутий
мы уже видели это в прошлом сезоне. потом будут судорожно избавляться от половины неликвида.
+14
-5
+9
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fbd
Ответ laziofan
Ливерпуль: 🗿🗿🗿🗿🗿
Брайтон и Саутгемптон:🌚🌚
+12
-3
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Grime Font
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
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а ещё у него 0 сейвов за 29 игр. болбой какой-то, а не опорник.
+7
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doctorcaiman
Не играют в еврокубках, нет титульного спонсора, 45 тыс. стадион.... 1,1 лярд за календарный год.... 8 форвардов и вингеров на 3 позиции, это не считая Лукаку и Зиеша, причем почти все 21-22 года, которым нужна практика.. Боули от непонимания футбола и жадности придушит свой же проект.
+11
-5
+6
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Покерный Футбол
Ответ Красная стрела
Отлично. Апл такими темпами быстро сама себя уничтожит. Если они так на ноунеймов 19 ти летних тратятся, так подвзорвали рынок, условного Мбаппе, меньше чем за половину ярда никто не отдаст 😂
Ага,это из той же оперы что доллар скоро лопнет😏
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Сергей Кайзер
Ответ Красная стрела
Отлично. Апл такими темпами быстро сама себя уничтожит. Если они так на ноунеймов 19 ти летних тратятся, так подвзорвали рынок, условного Мбаппе, меньше чем за половину ярда никто не отдаст 😂
В чём именно суть уничтожения АПЛ?
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Николай Васильков
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
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blаncо
Добрая душа этот Боули.
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Febos_
Я считаю в конце концов фанаты Челси заслужили такие качественные трансферы опорников после 5-и лет страданий с Жоржиньо ))
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Grime Font
Ответ Отец Абду
Челси по тратам на трансферы уже на шестом месте:) 1. АПЛ - 1,7 млрд 2. Сериа А - 600 млн 3. Лига 1 - 555 млн 4. Бундеслига - 551 млн 5. СА - 524 млн 6. Челси - 382 млн 7. Ла лига - 254 млн
а по продажам? чисто чтоб сравнить разницу
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Висита Эльмурзаев
Ответ Сергей Кайзер
В чём именно суть уничтожения АПЛ?
он пытается сказать, что когда богатые клубы дарят бабки бедным, это уничтожает лигу, а не то, как один богатый клуб (бавария) бесплатно забирает лучших игроков у конкурентов, это вообще не уничтожает лигу. держи в курсе, дружище
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Grime Font
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Если у него не было бы вообще голов, то это не проблема вопрос в другом зачем он Челси, они не могут ни один матч сыграть забив больше 2 мячей в матче зачем им покупать вновь и вновь игроков которые не забивали и не били даже по воротам толком?
Лавиа - чистый опорник, разрушитель. какие голы ты от него хочешь? 🤡🤡🤡🤡🤡
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А это еще что за ноунейм? Ведь у Челси "одна из лучших академий в Европе"? Почему бы оттуда не брать игроков? А, понял, сразу вылет из АПЛ.
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Aggrrist
Ответ Любезный Коссутий
мы уже видели это в прошлом сезоне. потом будут судорожно избавляться от половины неликвида.
Поттеру дали контракт на 5 лет и через полгода уволили
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Профессор из Кобхэма
Ответ Иван Иванов
Титульного спонсора на футболки собираются найти, или совсем на ФФП забили?
Уже нашли, ФА не устроило, что слишком много платят спонсоры.
Пытаются потопить Челси, но ничего у них не получится)
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Direct free kick
ливерпуль унижает даже их бывший фарм клуб из сотона
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Андрюха с района
Очередного ноунейма купили за бешенные деньги)
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Борщ со сметанкой
Ответ Anton A
Эта солянка изрядно потрепала твой любимый клуб, не имея ещё в обойме как минимум двух добротнейших новичков. А вы и дальше креативного Мака в опорку ставить будете
А то у Ливерпуля типо полная обойма была?? Если что, там два игрока не на своих позициях играли, а именно Макалистер и Гакпо. Эта солянка пожрала бы сполна, если бы клоуны на вар не долбились в зенки и поставили чистую пенку. Но что есть, то есть.

Креативный Мак будет креативить можешь не сомневаться, а трансферное окно еще не закрыто, и опорник будет куплен, вот тогда и поговорим
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Gornostaev
Только Ливерпуль готовится кого-то приобрести, вдруг появляется клептоман и шопоголик Боэли и истерично вопит: "Моё!"...
Этот 🤡 превратил Челси в какое-то бессистемное и безвкусное ассорти из всего, что блестит - в "перспективное болото" без стиля и мысли... Если Почеттино вытащит их на 4 место - это будет прорыв года...
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Aggrrist
Ответ Direct free kick
ливерпуль унижает даже их бывший фарм клуб из сотона
по-моему весь прошлый сезон Боули унижал Челси
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Kurama Altai
Ответ Отец Абду
Челси по тратам на трансферы уже на шестом месте:) 1. АПЛ - 1,7 млрд 2. Сериа А - 600 млн 3. Лига 1 - 555 млн 4. Бундеслига - 551 млн 5. СА - 524 млн 6. Челси - 382 млн 7. Ла лига - 254 млн
мне больно смотреть на ла лигу, чтт с тобой?
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glock17
Ответ fbd
Брайтон и Саутгемптон:🌚🌚
Ага, особенно Соттон в шипе может дальше свистеть и распродавать своих игроков. Зато денег подымут, правда как бы судьбу Сандерленда не повторить
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