«Челси» заплатит за Лавиа 53+5 млн фунтов. Медосмотр и объявление – на этой неделе
Ромео Лавиа будет представлен в качестве новичка «Челси» на этой неделе.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «синие» заплатят «Саутгемптону» 53 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В ближайшие дни полузащитник пройдет медосмотр.
Бельгиец в прошлом сезоне провел в АПЛ 29 игр и забил один гол. Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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2. Сериа А - 600 млн
3. Лига 1 - 555 млн
4. Бундеслига - 551 млн
5. СА - 524 млн
6. Челси - 382 млн
7. Ла лига - 254 млн
Пытаются потопить Челси, но ничего у них не получится)
Креативный Мак будет креативить можешь не сомневаться, а трансферное окно еще не закрыто, и опорник будет куплен, вот тогда и поговорим
Этот 🤡 превратил Челси в какое-то бессистемное и безвкусное ассорти из всего, что блестит - в "перспективное болото" без стиля и мысли... Если Почеттино вытащит их на 4 место - это будет прорыв года...