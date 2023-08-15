«Челси» заплатит за Лавиа 53+5 млн фунтов. Медосмотр и объявление – на этой неделе

Ромео Лавиа будет представлен в качестве новичка «Челси» на этой неделе.

Как сообщает инсайдер , «синие» заплатят « » 53 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В ближайшие дни полузащитник пройдет медосмотр.

Бельгиец в прошлом сезоне провел в 29 игр и забил один гол. Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

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