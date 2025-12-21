Тренер сборной Египта высказался о конфликте Салаха и Слота.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о конфликте Мохамеда Салаха и Арне Слота в «Ливерпуле ».

Завтра египтяне сыграют с Зимбабве в своем первом матче на Кубке Африки-2025.

«Настроение Салаха на тренировках очень бодрое – как будто он только начинает путь в сборной. Я верю, что он проведет отличный турнир. Чувствую, что его мотивация очень-очень сильна.

Салах – кумир и им останется. Он один из лучших игроков мира, и я поддерживаю его во всем, что он делает.

Я не считаю произошедшее с ним кризисом. Такое часто случается между игроками и тренерами. Мы были с ним на связи по телефону с самого начала, а затем я встретился с ним, когда он прибыл в расположение сборной. Его внимание полностью сосредоточено на турнире», – сказал Хассан.

Напомним, ранее вингер «красных» раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

