  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
0

Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»

Тренер сборной Египта высказался о конфликте Салаха и Слота.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о конфликте Мохамеда Салаха и Арне Слота в «Ливерпуле». 

Завтра египтяне сыграют с Зимбабве в своем первом матче на Кубке Африки-2025. 

«Настроение Салаха на тренировках очень бодрое – как будто он только начинает путь в сборной. Я верю, что он проведет отличный турнир. Чувствую, что его мотивация очень-очень сильна.

Салах – кумир и им останется. Он один из лучших игроков мира, и я поддерживаю его во всем, что он делает.

Я не считаю произошедшее с ним кризисом. Такое часто случается между игроками и тренерами. Мы были с ним на связи по телефону с самого начала, а затем я встретился с ним, когда он прибыл в расположение сборной. Его внимание полностью сосредоточено на турнире», – сказал Хассан. 

Напомним, ранее вингер «красных» раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов – он был в составе «Ливерпуля» и первым вышел на замену. Мы идем дальше»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42734 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoАрне Слот
logoМохамед Салах
Хоссам Хассан
logoЛиверпуль
logoСборная Египта по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Африки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов – он был в составе «Ливерпуля» и первым вышел на замену. Мы идем дальше»
19 декабря, 10:35
Хаманн о Салахе: «Допускаю его возвращение в Италию, там ценят опытных игроков. Не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. Топ-клубам Англии он тоже не нужен»
16 декабря, 20:51
Ибраима Конате: «Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его. Все улажено. В этом клубе все любят друг друга»
14 декабря, 11:40
Главные новости
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
13 минут назад
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
41 минуту назадLive
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
43 минуты назад
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»
сегодня, 19:37
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
сегодня, 19:10
Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
сегодня, 19:02
Кубок Африки. Марокко и Коморы играют в матче открытия
сегодня, 19:00Live
Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»
сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
6 минут назадФото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
11 минут назадLive
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
26 минут назад
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
33 минуты назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
42 минуты назадLive
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
47 минут назад
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Дженоа»
56 минут назадLive
У Ямаля 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. В топ-5 лиг только Мбаппе забил больше до 19 лет
59 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Когда вижу «Реал» и «Барсу», думаю о том, что 100% недостаточно – надо выкладываться на 110%. Мы на том пути, где 100% мало»
сегодня, 19:31