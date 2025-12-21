Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
Серхио Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей».
Серхио Рамос посетил матч «Реала» и «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу».
Во вчерашнем матче 17-го тура Ла Лиги мадридцы одержали победу со счетом 2:0.
После матча бывший защитник «Реала» и «Севильи» опубликовал фото из VIP-ложи стадиона. Также Рамос поздравил с 27-летием Килиана Мбаппе: «Поздравляю, брат. Я уже говорил это раньше... Номер один».
Рамос является воспитанником «Севильи», он покинул клуб в 2005 году и вернулся в сезоне-2023/24. За «сливочных» испанский защитник выступал с 2005 по 2021 год.
Фото: инстаграм Серхио Рамоса
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
