Серхио Рамос посетил матч «Реала» и «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу ».

Во вчерашнем матче 17-го тура Ла Лиги мадридцы одержали победу со счетом 2:0.

После матча бывший защитник «Реала » и «Севильи» опубликовал фото из VIP-ложи стадиона. Также Рамос поздравил с 27-летием Килиана Мбаппе : «Поздравляю, брат. Я уже говорил это раньше... Номер один».

Рамос является воспитанником «Севильи», он покинул клуб в 2005 году и вернулся в сезоне-2023/24. За «сливочных» испанский защитник выступал с 2005 по 2021 год.

Фото: инстаграм Серхио Рамоса