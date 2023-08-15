Фарерский «Клаксвик» вылетел в 3-м отборочном раунде ЛЧ и попал в квалификацию ЛЕ. Выбивший «Ференцварош» Черчесова клуб сыграет минимум на групповом этапе ЛК
«КИ Клаксвик» не добрался до финального квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Команда, ранее выбившая чемпионов Венгрии («Ференцварош», который до поражения тренировал Станислав Черчесов) и Швеции («Хэкен»), сегодня в дополнительное время проиграла «Мольде» (0:2) и вылетела.
Тем не менее фарерцы уже гарантировали себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций – впервые в истории. Также 24 и 31 августа им предстоит сыграть в плей-офф отбора в Лигу Европы.
Фарерская сказка в ЛЧ: обыграли «Мольде», до этого выбили Черчесова и чемпиона Швеции
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Стадию плэй-офф, они бы тоже вряд ли прошли, но вдруг?
А так и без Фарер в ЛЧ(уже 100%) и Стаса слили
Некоторые рыбачки из этой команды смогут перейти в европейские клубы (особо отличившиеся) и заработать нормальные деньги!!!
Это будет бум на Фарерах!!!