Фарерский «Клаксвик» вылетел в 3-м отборочном раунде ЛЧ и попал в квалификацию ЛЕ. Выбивший «Ференцварош» Черчесова клуб сыграет минимум на групповом этапе ЛК

«КИ Клаксвик» не добрался до финального квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команда, ранее выбившая чемпионов Венгрии («Ференцварош», который до поражения тренировал Станислав Черчесов) и Швеции («Хэкен»), сегодня в дополнительное время проиграла «Мольде» (0:2) и вылетела.

Тем не менее фарерцы уже гарантировали себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций – впервые в истории. Также 24 и 31 августа им предстоит сыграть в плей-офф отбора в .

Фарерская сказка в ЛЧ: обыграли «Мольде», до этого выбили Черчесова и чемпиона Швеции

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