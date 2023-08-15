Фарерский «Клаксвик» вылетел в 3-м отборочном раунде ЛЧ и попал в квалификацию ЛЕ. Выбивший «Ференцварош» Черчесова клуб сыграет минимум на групповом этапе ЛК

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Норвегия Мольде высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Лига Конференций УЕФА Футбол

«КИ Клаксвик» не добрался до финального квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команда, ранее выбившая чемпионов Венгрии («Ференцварош», который до поражения тренировал Станислав Черчесов) и Швеции («Хэкен»), сегодня в дополнительное время проиграла «Мольде» (0:2) и вылетела.

Тем не менее фарерцы уже гарантировали себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций – впервые в истории. Также 24 и 31 августа им предстоит сыграть в плей-офф отбора в Лигу Европы.

Фарерская сказка в ЛЧ: обыграли «Мольде», до этого выбили Черчесова и чемпиона Швеции

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Молодцы, бились до самого конца
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Блин, на самом деле немного обидно.
Стадию плэй-офф, они бы тоже вряд ли прошли, но вдруг?
А так и без Фарер в ЛЧ(уже 100%) и Стаса слили
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Месть за командира. Никто не забыт, ничто не забыто
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Ответ Николай Кошкин
Блин, на самом деле немного обидно. Стадию плэй-офф, они бы тоже вряд ли прошли, но вдруг? А так и без Фарер в ЛЧ(уже 100%) и Стаса слили
Стас уже третий отбор ЛЧ сливает будучи тренером
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stalker1785
Ответ Sebastian Debussy
Я так понимаю они в основное по нулям играли, и в допы пустили 2?
1 пустили в основное и в допах еще 1
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Младший лейтенант
Ответ igls54
«Ференцварош» уже не Черчесова
Когды выбивали, был Чирчесова. Так шо всё пральна.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Красавцы. Без таких сказок футбол был бы неинтересен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ляяяяя могли бы и пройти, интрига до последнего сохранялась. Черчесов, конечно, провалился. Но очевидно, что Клаксвик не лыком шит. Вполне могут пройти в групповой этап ЛЕ, что уже будет огромным достижением для 50 тысячного региона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Ларин
Тренер кажется подкачал...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndreyBSC
Очень жаль. Было бы очень любопытно посмотреть на них в ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
«Ференцварош» уже не Черчесова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рашпиль
Последние припадки помоечных заголовков суряева Слуцкого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Сражались достойно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Ответ Мартинелли
Стас уже третий отбор ЛЧ сливает будучи тренером
Точно надо идти к Саудитам) может с азиатской ЛЧ попрет😸
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Sebastian Debussy
Я так понимаю они в основное по нулям играли, и в допы пустили 2?
1:0 в основное и в доп пустили второй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tatatat
Ответ Sebastian Debussy
первый матч 1:0 в их пользу был?
2:1 в первом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Ответ Sebastian Debussy
первый матч 1:0 в их пользу был?
первый выиграли 2:1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sebastian Debussy
Ответ Stalker1785
1 пустили в основное и в допах еще 1
первый матч 1:0 в их пользу был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Кузнецов
Ответ Саша Ларин
Молодцы ребята!
Спасибо, друг! Фарерцы действительно выступили впечатляюще, выбив Черчесова и даже чемпиона Швеции. Немного допихнули и Мольде. Такие сказки в футболе всегда радуют! Правда, в Лиге конференций им пока довелось остановиться, но они еще имеют шанс продолжить в Лиге Европы. За такие успехи они действительно заслужили славу и похвалу. Но участвовать будет все сложнее и сложнее, так что придется им показать на что они способны. Это будет интересно посмотреть! 😄👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Отряд не заметил потери бойца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Даже группа ЛК для команды с Феррер - это успех. Да и есть шансы там и по спортивным показателям не провалиться на групповом этапе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Саша Ларин
Тренер кажется подкачал...
нет, в Норвегии чемпионат на финишную прямую выходит, а до этого играли с теми, у кого начинался чемпионат. Сыграй щас снова с теми же командами, не уверен что клуб их прошел бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Позорище, слили какому-то Мольде)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergeev55
Теперь маленький клуб сыграет в Европейских кубках! Это ли не их мечта?!
Некоторые рыбачки из этой команды смогут перейти в европейские клубы (особо отличившиеся) и заработать нормальные деньги!!!
Это будет бум на Фарерах!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
box2box2
Вот и остается теперь годам болеть за всякие фареры, пока наши любимые клубцы в бане и неадекватном кубке пути регионов, спасибо всем тем кто это устроил(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий