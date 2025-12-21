Агент Самошникова: поиском нового клуба для него не занимаемся.

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака » Ильи Самошникова , высказался о будущем игрока.

Ранее сообщалось , что московский клуб недоволен Самошниковым, который перешел в команду летом из «Локомотива».

«Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», – заявил Бабырь.