Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»

Агент Самошникова: поиском нового клуба для него не занимаемся.

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался о будущем игрока. 

Ранее сообщалось, что московский клуб недоволен Самошниковым, который перешел в команду летом из «Локомотива». 

«Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», – заявил Бабырь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
