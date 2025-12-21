Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
Агент Самошникова: поиском нового клуба для него не занимаемся.
Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался о будущем игрока.
Ранее сообщалось, что московский клуб недоволен Самошниковым, который перешел в команду летом из «Локомотива».
«Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», – заявил Бабырь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42613 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости