  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
13

У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)

Александер Исак может пропустить несколько месяцев.

У нападающего «Ливерпуля» Александера Исака подозрение на перелом.

Швед получил травму ноги, забивая гол «Тоттенхэму» (2:1) в 17-м туре АПЛ. При этом в клубе исключили возможность повреждения крестообразных связок.

The Athletic сообщает, что Исак мог сломать ногу. В этом случае форвард «Ливерпуля», купленный летом за 125 млн фунтов, может пропустить несколько месяцев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42934 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoАлександер Исак
logoЛиверпуль
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
17 минут назадФото
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
22 минуты назад
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
26 минут назадФото
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
42 минуты назадФото
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
56 минут назад
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
сегодня, 20:09
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
сегодня, 20:01Live
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
сегодня, 19:59
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»
сегодня, 19:37
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
31 минуту назад
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
49 минут назад
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
49 минут назадФото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
54 минуты назадLive
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
сегодня, 20:16
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
сегодня, 20:09
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 20:00Live
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Дженоа»
сегодня, 19:46Live