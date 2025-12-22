Александер Исак может пропустить несколько месяцев.

У нападающего «Ливерпуля» Александера Исака подозрение на перелом.

Швед получил травму ноги, забивая гол «Тоттенхэму» (2:1) в 17-м туре АПЛ . При этом в клубе исключили возможность повреждения крестообразных связок.

The Athletic сообщает, что Исак мог сломать ногу. В этом случае форвард «Ливерпуля », купленный летом за 125 млн фунтов, может пропустить несколько месяцев.