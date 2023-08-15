Дзюба и корреспондент «РБ Спорт» вызваны на КДК. Рассмотрение угрозы – в повестке заседания
Артем Дзюба и корреспондент «РБ Спорт» вызваны на заседание КДК РФС.
Завтра КДК РФС рассмотрит конфликт нападающего «Локомотива» с корреспондентом «РБ Спорт» Виталием Бородиным.
Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
Как пишет «РБ Спорт», на заседание приглашены и Дзюба, и Бородин. В повестку внесен вопрос о рассмотрении угрозы нападающего в адрес корреспондента.
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