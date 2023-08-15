Дзюба и корреспондент «РБ Спорт» вызваны на КДК. Рассмотрение угрозы – в повестке заседания

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия КДК РФС Футбол

Артем Дзюба и корреспондент «РБ Спорт» вызваны на заседание КДК РФС.

Завтра КДК РФС рассмотрит конфликт нападающего «Локомотива» с корреспондентом «РБ Спорт» Виталием Бородиным.

Напомним, Дзюба пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Как пишет «РБ Спорт», на заседание приглашены и Дзюба, и Бородин. В повестку внесен вопрос о рассмотрении угрозы нападающего в адрес корреспондента.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Дзюба же предупреждал ещё раз его увидит ,засунет в очко телефон.Посмотрим сдержит слово или нет)))
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что тут обсуждать. Юный журналист вместо журналистики, решил занятся чернухой и звдолбать Дзюбу. Своей цели он добился. Так надо гнать из профессии
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Надо уголовное дело возбуждать на Дзюба за угрозу изнасилования телефоном
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-oh!
Повестка заседания - о какой модели телефона идет речь
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
black3d
Будут проверять влезет или нет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
На заседании Дзюба засунет телефон парню в одно место.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Имитация бурной деятельности - это так называется
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Казань Казань
Грустная история про песеля, которого приютили на базе казанского «Рубина»

Собаку из приюта взял Леонид Слуцкий. Он дал ей жилье и питание на территории базы. После его ухода песеля вернули обратно в приют.

Пса зовут «Квара», кличку он получил в честь футболиста Хвичи Кварацхелии.

Вот такой, не самый веселый конец получается..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
Так это точно он был?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
Знаете в чем суть ?)
Суть в том, что вопрос про инопланетян задавал абсолютно другой журналист с такой же фамилией )

Но в этом никто уже разбираться не стал )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ WhatZ
Интересно, ты бы сам про розетку подумал, когда тебе человек под 2 метра ростом такое сказал?
А о чем Вы думаете, когда общаетесь с людьми под 2 метра ростом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдулов Алексей
Дзюбу пожурить, недожурналиста лишить аккредитации. На том и разойтись.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
Вроде бы Дзюба и старше "корреспондента" почти вдвое, а всё равно два малолетних дурачка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WhatZ
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
Ну конкретно в этот раз он что-то плохое спросил? Я не понимаю, что в этом вопросе было не так. Объясните, пожалуйста, раз Вы понимаете, что в этом вопросе было сверх неподобающего для спортсмена уровня Дзюбы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
угрозы должны быть на КДК рассматриваться, что за цирк. Если типа угрозы типа подтвердят, то это шапто обязано заявление катать в органы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Этому кдк вообще не чем заняться. Выдумывают какую-то чепуху. Стыдно это. Они наверное хотят наглядно посмотреть, как это будет происходить: Дзюба, телефон, журналист.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
А перешел бы в ТТХ в свое время то сейчас бы троллил бы Ришарлисона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shishovv
Вот там и можно ему телефон вставить ☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-oh!
Будут смотреть, как Дзюба будет переходить от слов к делу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Дзюба симулировал угрозу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
После КДК этому же журналисту надо будет спросить у Дзюбы, а не балабол ли он, мол, обещал засунуть при следующей встрече, а не засунул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ещё раз , Что является основанием для рассмотрения эпизода( инцидента) на КДК? И ещё : Для работы журналиста существует микс- зона, пресс-конференции, в конце концов звонят в пресс службу клуба и договариваются об интервью. Вот ни разу не поклонник Дзюбы, скорее наоборот, но журналист ( если его можно таковым назвать) сам напросился .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Ответ Vladvenk
А также уточнения на предметы: с включенным ли фонариком, в режиме ли виброзвонка,..
скорее в режиме полёта)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Так может в одно место - это на зарядку в розетку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Василий Монксик
Дзюба же предупреждал ещё раз его увидит ,засунет в очко телефон.Посмотрим сдержит слово или нет)))
Думаю дзюбе и засунут.. он мечтает об этом))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий