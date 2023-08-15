Карпин стал бы тренером «Спартака» в случае прихода Хачатурянца. Экс-глава РПЛ согласовал отставку Абаскаля с «Лукойлом» (Андрей Панков)
Валерий Карпин мог сменить Гильермо Абаскаля на посту тренера «Спартака».
Об этом в ютуб-шоу Sports.ru «Нет темы» рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
– Во-первых, меняется все очень быстро. Во-вторых, когда у тебя «Лукойл» во главе, можно рассчитывать на что угодно.
Например, когда после Федуна в «Спартак» почти зашел Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали. В тот момент, когда Хачатурянц дал согласие и почти все было на мази, он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина. То есть если бы Хачатурянц пришел в «Спартак», Абаскаля бы в «Спартаке» уже не было, а был бы Карпин.
– Ты придумываешь это сейчас?
– Нет. Это тебе может подтвердить любой человек, общающийся с Ашотом Хачатурянцем.
– Ты хочешь сказать, что Карпин был готов уйти из «Ростова»?
– Да. Карпин согласился, да. И наш с вами [Глеба Чернявского и Тимура Журавеля] общий знакомый тоже может это подтвердить.
– Я не слышал об этом.
– Вот такие вот вам инсайды. За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно.
– А история может повториться?
– Ну, Хачатурянц вроде больше...
– Разочаруются в Абаскале и позовут Карпина?
– Смотря кто придет. Точнее смотря кто будет решать, – сказал Панков.
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Это те же люди, которым «это отзывается» и которые «врываются в»?
Сидит себе в Ростове, обожаем фанатами, ЗП капает нехилая. Трофеев нет? А у Ростова их вообще нет давно. И целей их выиграть нет.
В Спартаке ему бы было хуже — постоянные нервы и ненависть.
А Валера всё грезит возвращением..