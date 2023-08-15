Карпин стал бы тренером «Спартака» в случае прихода Хачатурянца. Экс-глава РПЛ согласовал отставку Абаскаля с «Лукойлом» (Андрей Панков)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Лукойл Ашот Хачатурянц Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин мог сменить Гильермо Абаскаля на посту тренера «Спартака».

Об этом в ютуб-шоу Sports.ru «Нет темы» рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

– Во-первых, меняется все очень быстро. Во-вторых, когда у тебя «Лукойл» во главе, можно рассчитывать на что угодно.

Например, когда после Федуна в «Спартак» почти зашел Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали. В тот момент, когда Хачатурянц дал согласие и почти все было на мази, он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина. То есть если бы Хачатурянц пришел в «Спартак», Абаскаля бы в «Спартаке» уже не было, а был бы Карпин.

– Ты придумываешь это сейчас?

– Нет. Это тебе может подтвердить любой человек, общающийся с Ашотом Хачатурянцем.

– Ты хочешь сказать, что Карпин был готов уйти из «Ростова»?

– Да. Карпин согласился, да. И наш с вами [Глеба Чернявского и Тимура Журавеля] общий знакомый тоже может это подтвердить.

– Я не слышал об этом.

– Вот такие вот вам инсайды. За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно.

– А история может повториться?

– Ну, Хачатурянц вроде больше...

– Разочаруются в Абаскале и позовут Карпина?

– Смотря кто придет. Точнее смотря кто будет решать, – сказал Панков.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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61 комментарий

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Мелкие лавочники
Спасибо, что Хачатурянц не пришел...
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Aleksey Yashin
Там глядишь и Фалькао бы подъехал
+43
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pulyalke
перед игрой со спартаком у зенита как обычно начинается парад заказных статей))
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ApXuMaHqPuT
"За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно."

Мы, инсайдеры, не обманываем друг друга!😀
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griezmann
Наброс перед Блювенитом, сначала Зобнин, теперь тренер. Ну боятся, это хорошо…
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Lukaku24
Неплохой наброс!
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Алексей Петров
Ответ Aleksey Yashin
Там глядишь и Фалькао бы подъехал
И Кариоку бы вернули
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Mr.Alien
Ну и хорошо, что этого не произошло
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Николай Минкин
Ответ Мелкие лавочники
Спасибо, что Хачатурянц не пришел...
Да уж, повезло!
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Н.Ф.
В «Спартак» почти зашёл Ашот Хачатурянц ©
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Tvoyaocheredbomji
Ответ Carver
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Клоун тут только один
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Николай Боровков
Бред и домыслы.
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Scotty 2 Hotty
Ответ Н.Ф.
В «Спартак» почти зашёл Ашот Хачатурянц ©
На пол шишечки)
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AaA
Ответ Carver
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Точно! Один ты умник.
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Доктор Верховцев
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А Царь бы одобрил. Карпин 20 лет в футбол играл на высоком уровне и чеканить умеет, поди.
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градус ненависти
Что за идиотская новомодная привычка говорить вместо «зашёл куда-то» вместо пришёл?
Это те же люди, которым «это отзывается» и которые «врываются в»?
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SetupNick
Да-да, мы тоже ждём матча Спартак - Зенит) Почему-то перед матчами Спартака с Зенитом или ЦСКА вечно какая-то утятина всплывает про то, как Спартак разваливается и все всех сливают и ненавидят)
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MESSIya
Что за набросы, про карпина, про зобнина, накануне матча с зенитом?
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Фарид Харисов
А зачем это Карпину? Почему у него такая гиперфиксация на пост тренера «Спартака»?

Сидит себе в Ростове, обожаем фанатами, ЗП капает нехилая. Трофеев нет? А у Ростова их вообще нет давно. И целей их выиграть нет.

В Спартаке ему бы было хуже — постоянные нервы и ненависть.
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Trash Talking
Теперь докатились, что и Карпин к нам не поедет ёпт...
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Ramon Mercader
Удивительно даже, почему "журналист" Панков не сказал, что от нас сейчас требуется не бухтеть и сидеть тихо.
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ZECA
Ответ AaA
Причем без презерватива.
Без тебя? А почему без тебя? 😂😂😂
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Ярик01
Типа Хачатурянц такая ветреная болтушка, что все кто с ним "общается" знает любые подробности
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bengalsckyzh
"После Федуна в «Спартак» почти зашёл Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали".
А Валера всё грезит возвращением..
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МТБ
Это какая-то наркомания или что?
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