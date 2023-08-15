Лига чемпионов. 3-й раунд. «Клаксвик» в гостях у «Мольде», «Галатасарай» примет «Олимпию»

Фарерский «КИ Клаксвик» сыграет с «Мольде» в рамках 3-го отборочного раунда ЛЧ.

Также во вторник «Галатасарай» примет «Олимпию».

В среду ПСВ сыграет со «Штурмом» в гостях, «Рейнджерс» – с «Серветтом», «Марсель» примет «Панатинаикос».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 1:2

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:3

Первый матч: 3:0

Первый матч: 1:4

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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