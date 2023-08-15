Лига чемпионов. 3-й раунд. «Клаксвик» в гостях у «Мольде», «Галатасарай» примет «Олимпию»
Фарерский «КИ Клаксвик» сыграет с «Мольде» в рамках 3-го отборочного раунда ЛЧ.
Также во вторник «Галатасарай» примет «Олимпию».
В среду ПСВ сыграет со «Штурмом» в гостях, «Рейнджерс» – с «Серветтом», «Марсель» примет «Панатинаикос».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Акер Стадион»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Генерали Арена»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Alphamega Stadium»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Самми Офер»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Городской стадион Бачка-Топола»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
Первый матч: 3:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Либенауэр»
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Стад де Женев»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 15 августа, 22.00, «Оранж Велодром»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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