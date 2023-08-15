Лига чемпионов. 3-й раунд. «Клаксвик» в гостях у «Мольде», «Галатасарай» примет «Олимпию»

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Фарерский «КИ Клаксвик» сыграет с «Мольде» в рамках 3-го отборочного раунда ЛЧ.

Также во вторник «Галатасарай» примет «Олимпию». 

В среду ПСВ сыграет со «Штурмом» в гостях, «Рейнджерс» – с «Серветтом», «Марсель» примет «Панатинаикос». 

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Мольде Норвегия – КИ Клаксвик Фарерские острова
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Спарта Прага Чехия – Копенгаген Дания
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Арис Лимасол Кипр – Ракув Польша
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Alphamega Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Маккаби Хайфа Израиль – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Бачка Топола Сербия – Брага Португалия
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Городской стадион Бачка-Топола»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

Галатасарай Турция – Олимпия Словения
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:0

Штурм Австрия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:4

Серветт Швейцария – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Стад де Женев»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Марсель Франция – Панатинаикос Греция
Дата проведения
15 августа, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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