Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»

Теги происшествия Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на взрыв заправки в Махачкале.

«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в Махачкале», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на автомобильной заправке. По данным МЧС, на данный момент жертвами стали 35 человек, более 100 человек пострадали.

Мендес заявил, что Хабиба не будет в углу Махачева на UFC 294

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Наша пожарная инспекция МЧС, ещё та инспекция, сколько было Хромых Лошадей и Зимних Вишен увы...
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diego 95
Ребята,давайте без лишнего под таким постом,просто поскорбим вместе,и пожелаем здоровья выжившим
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harutyun Manukyan
соболезнования близким погибших , это трагедия .
Удивляет то как не соблюдались нормы на таком объекте как АЗС
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рязанов
Хороший подход у этих ребят. Твори любую дичь, наплюй на нормы и требования безопасности... Но в итоге "на всё воля Аллаха".
+25
-13
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pa Chu
Ответ Андрей Рязанов
Хороший подход у этих ребят. Твори любую дичь, наплюй на нормы и требования безопасности... Но в итоге "на всё воля Аллаха".
Хоспдя, Андрюх, ну че ты завёлся? Ты безгрешен? Ты никому при этом никогда не соболезновал? Ну, у него такой вот способ выразить поддержку. Суть-то всё равно та же самая
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Ilyin
Ответ Rick Sorkin
Фейковая информация насчет АЗС. Взрыв произошел в автосервисе.
Пожар начался в автосервисе рядом, но потом как раз заправка взорвалась, судя по новостям
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Источник - инстаграм Нурмагомедова. Запрещён в России и признан экстремистским, но ссылаться всё равно будем на него. Ну ок.
Людей, безусловно, жалко. Пострадавшим скорейшего выздоровления.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Ответ Андрей Рязанов
Хороший подход у этих ребят. Твори любую дичь, наплюй на нормы и требования безопасности... Но в итоге "на всё воля Аллаха".
Мусульмане так выражают соболезнования , причем тут творить дичь ? Заправка Хабиба что ли ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rick Sorkin
Ответ Harutyun Manukyan
соболезнования близким погибших , это трагедия . Удивляет то как не соблюдались нормы на таком объекте как АЗС
Фейковая информация насчет АЗС. Взрыв произошел в автосервисе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Verhovn
Источник - инстаграм Нурмагомедова. Запрещён в России и признан экстремистским, но ссылаться всё равно будем на него. Ну ок. Людей, безусловно, жалко. Пострадавшим скорейшего выздоровления.
А куда ссылаться если он там написал?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazbek.sultanbek
Ответ Harutyun Manukyan
соболезнования близким погибших , это трагедия . Удивляет то как не соблюдались нормы на таком объекте как АЗС
Селитру хранили как попало.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leikocyt
Ответ Андрей Рязанов
Хороший подход у этих ребят. Твори любую дичь, наплюй на нормы и требования безопасности... Но в итоге "на всё воля Аллаха".
За все действия и слова будет спрос, за любую дичь уж тем более.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ Russ Ivan
Наша пожарная инспекция МЧС, ещё та инспекция, сколько было Хромых Лошадей и Зимних Вишен увы...
Вопрос на столиков в МЧС. Сколько во взятках всем проверяющим. Это дешевле, чем правильно делать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
Жалко погибших и пострадавших! Мои соболезнования!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Alexander Ilyin
Пожар начался в автосервисе рядом, но потом как раз заправка взорвалась, судя по новостям
Нет, не заправка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Соболезную. Дай Аллах погибшим место в раю. А больным скорейшего выздоровления. Аминь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jese Rodrigues
Над Землёй ходим лет 60-70, а вот под лежим вечно. К какому из них вы готовитесь? Или вы уверены что эволюционировавшие обезьянки в космосе летящие в неизвестность? И что сначала было "ничего" а потом это "ничего" взорвалось?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ Андрей Рязанов
Хороший подход у этих ребят. Твори любую дичь, наплюй на нормы и требования безопасности... Но в итоге "на всё воля Аллаха".
а у русских какой подход? твори любую дичь , и с нами Бог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pa Chu
Ответ Jese Rodrigues
Над Землёй ходим лет 60-70, а вот под лежим вечно. К какому из них вы готовитесь? Или вы уверены что эволюционировавшие обезьянки в космосе летящие в неизвестность? И что сначала было "ничего" а потом это "ничего" взорвалось?
а я вот не завтракал сегодня - с этим что прикажешь делать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий