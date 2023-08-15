Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на взрыв заправки в Махачкале.
«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в Махачкале», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на автомобильной заправке. По данным МЧС, на данный момент жертвами стали 35 человек, более 100 человек пострадали.
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Удивляет то как не соблюдались нормы на таком объекте как АЗС
Людей, безусловно, жалко. Пострадавшим скорейшего выздоровления.