Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси против «Филадельфии»
В Кубке лиг в среду пройдут полуфинальные матчи.
«Филадельфия Юнион» примет «Интер Майами» Лионеля Месси. Во втором полуфинале сыграют «Монтеррей» и «Нэшвилл».
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Кубок лиг
1/2 финала
16 августа
«Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» – 02:00
«Монтеррей» – «Нэшвилл» – 04:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Остальное не важно и сейчас имеет лишь элемент шоу.
Ну а Величайшему желаю, как обычно- решать !
Удачи Королю футбола, не важно выиграют они матч или нет, главное наблюдать за игрой лучшего.
Все скажут ЧМ.
💥 Многие журналисты писали, что Месси не сможет выступить в предстоящем матче, но главный тренер не подтвердил информацию.
😬 Судя по видеозаписям: травма действительно была, но сможет ли она повлиять на присутствие в составе ещё неизвестно". (с)
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Здоровья Лео Месси - лучшему футболисту современности! 🐐🇦🇷