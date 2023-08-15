Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси против «Филадельфии»

Теги МЛС Лионель Месси результаты высшая лига Мексика Монтеррей Филадельфия Юнион Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

В Кубке лиг в среду пройдут полуфинальные матчи.

«Филадельфия Юнион» примет «Интер Майами» Лионеля Месси. Во втором полуфинале сыграют «Монтеррей» и «Нэшвилл».

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/2 финала

16 августа

«Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» – 02:00

«Монтеррей» – «Нэшвилл» – 04:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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29 комментариев

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atomio
ппц спорцу настолько плевать, что в профиле Интера в составе до сих пор Игуаин, а под 10кой Писарро. Зато заголовок "«Интер Майами» Месси" для кликбейта разместить - это они первые
+15
-3
+12
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AnMe
Ответ noti22
Тейлору опять в одиночку тащить пешего и всё Майами в финал
😁😁😁😁 в голос
+8
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Oleg
Ответ Садковский Ян
Кристиано выиграл кубок, теперь очередь за Месси
18.12.2022 было выиграно самое значимое в истории спорта.
Остальное не важно и сейчас имеет лишь элемент шоу.
+10
-4
+6
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Greatest Of All Time
Ответ noti22
Тейлору опять в одиночку тащить пешего и всё Майами в финал
Тейлор молодец, по уровню он на 2 голову выше чем Рюналду.
+4
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Tseren031293
Интеру со дна в финал!
Ну а Величайшему желаю, как обычно- решать !
+3
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<CRISTIANO>
Там реально в составе Интера и Игуаин есть, даже два их, Шоукросс, Матиюди и так далее. Позорище, а не сайт.
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Greatest Of All Time
Наконец-то, а то соскучился по матчам лучшего в истории. Всеравно его игра намного отличается от остальных. Каждый раз жду от него, что-то не обычного на поле, которыми он радует своих фанатов. Пасы в разрез, пасы который даже в голову не приходит другому, пасы которые ты даже не ждёшь за экраном, а он это делает на поле.
Удачи Королю футбола, не важно выиграют они матч или нет, главное наблюдать за игрой лучшего.
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Oleg
Ответ udiekemen
Пхпх, Олег говорит!! Значит так и есть!!.....😂😂🤣
Ну а ты найди хоть одно интервью игрока, фаната, функционера, что бы тот главным турниром назвал ЛЧ?
Все скажут ЧМ.
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Абдул Абакаев
удачи Лео Кингу
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Greatest Of All Time
Ответ <CRISTIANO>
Там реально в составе Интера и Игуаин есть, даже два их, Шоукросс, Матиюди и так далее. Позорище, а не сайт.
А ты посмотри как лизнули лиге СА, они даже поместили фотки игроков, которых раньше никто не знал, хотя и сейчас никто не знает. А ещё и каждый пук СА тут пиарят. Вот такой вот пиар делает из футболиста топ, а потом ещё и его Лигу пиарят , пусть даже лига уровнем ниже дворовой футбол.
+2
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Ayan Yermek
Ответ udiekemen
Все молодые звёзды за Роналду, все мечтают стать как Роналду) или скажешь нет?) Роналду так-то лучший бомбардир в истории, лучший бомбардир за сборных, лучшим бомбардири ассистент главного европейского турнира) У Месси липовых ЗМ больше половины) например 10, 19, 21, все знают кто заслужил в этих годах)
ахахахахахахахахахаахах.Вот это уровень аргументациии.ахаха все молодые за Рона.Так у Рона 829 голов у Месси вроде 814.У Месси меньше на 100 матчей.Про липовых ты прав Месси все купил.Месси купил планету,президентов,бактерии и микробов чтобы они были против кринжа.Он еще купил Морокко и Тен Хага чтобы они опозорили и унизили кринжа
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GuruFutbola
2 часа, не так и поздно 😎
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Ayan Yermek
Ответ udiekemen
это ты себе?) я в отличие от тебя в театре не работал) все<только фаны Мессье)
у тебя пхду только нытье.Аргументы и факты будут? Рон даже по ЗБ отстает (6-4).Не говоря даже об остальных индив наградах.Во вторых не фанаты Месси,а все футбольные эксперты.Ты можешь посмотреть все рейтинги лучших игроков в Истории.Везде Месси на первом месте.Или ты скажешь что Месси и это купил?))
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Ayan Yermek
Ответ udiekemen
Пхпх, Олег говорит!! Значит так и есть!!.....😂😂🤣
это все говорят клоу*н.почему ты смеешься?
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Игорь Климов
😱 "Месси получил травму на тренировке в понедельник!
💥 Многие журналисты писали, что Месси не сможет выступить в предстоящем матче, но главный тренер не подтвердил информацию.
😬 Судя по видеозаписям: травма действительно была, но сможет ли она повлиять на присутствие в составе ещё неизвестно". (с)
***
Здоровья Лео Месси - лучшему футболисту современности! 🐐🇦🇷
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Ayan Yermek
Ответ udiekemen
Все молодые звёзды за Роналду, все мечтают стать как Роналду) или скажешь нет?) Роналду так-то лучший бомбардир в истории, лучший бомбардир за сборных, лучшим бомбардири ассистент главного европейского турнира) У Месси липовых ЗМ больше половины) например 10, 19, 21, все знают кто заслужил в этих годах)
Молодые за Рона потому что они знают что не может повторить Месси.Потому что это невероятный божий дар.Можешь читать интервью Мбаппе чудик)) Килиан Мбаппе: «Я хочу повторить карьеру Криштиану Роналду, потому что повторить карьеру Лионеля Месси невозможно».Ты видел человека который хочет быть похожим к Леонардо Да Винчи или Микеланджело??) Это тупо невозможно
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Lindeman
Ответ atomio
ппц спорцу настолько плевать, что в профиле Интера в составе до сих пор Игуаин, а под 10кой Писарро. Зато заголовок "«Интер Майами» Месси" для кликбейта разместить - это они первые
Вот это у тебя сон
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Мақсат Алдаш
Ответ Dmitry Shaolin
Да плевать на американские кубки
Мне тоже на тебя😂
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
Наконец-то, а то соскучился по матчам лучшего в истории. Всеравно его игра намного отличается от остальных. Каждый раз жду от него, что-то не обычного на поле, которыми он радует своих фанатов. Пасы в разрез, пасы который даже в голову не приходит другому, пасы которые ты даже не ждёшь за экраном, а он это делает на поле. Удачи Королю футбола, не важно выиграют они матч или нет, главное наблюдать за игрой лучшего.
Да, игра Месси - это магия.
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