Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси против «Филадельфии»

В Кубке лиг в среду пройдут полуфинальные матчи.

«Филадельфия Юнион» примет «Интер Майами» . Во втором полуфинале сыграют « » и « ».

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/2 финала

16 августа

« » – « » – 02:00

«Монтеррей» – «Нэшвилл» – 04:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.