Игорь Акинфеев: «Европа – это классно, но почему нельзя приносить пользу своей стране? Почему не играть здесь за свой любимый клуб, если люди тебя любят?»

Игорь Акинфеев поддерживает игроков, желающих играть в России, а не Европе.

– После матча Мишу [Рядно] спросили, хотел бы он поиграть в Европе или провести всю карьеру в ЦСКА и стать легендой, как Акинфеев. Он выбрал второй вариант. Как вы на такое реагируете? И задумывались, что кто-то из нынешней молодежи сможет повторить ваш путь?

– Конечно положительно. Все думают о Европе – да, это хорошо, но почему, если ты играешь за свой любимый клуб, если ты приносишь ему пользу, если тебя любят люди, почему не играть здесь? Почему нельзя приносить пользу своей стране? Я только за, двумя руками.

Европа – это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить ее до конца, – заявил вратарь армейцев.

Выносы Акинфеева – величие. За счет точности часто создает моменты

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