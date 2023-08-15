Игорь Акинфеев: «Европа – это классно, но почему нельзя приносить пользу своей стране? Почему не играть здесь за свой любимый клуб, если люди тебя любят?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Матч ТВ Михаил Рядно Футбол

Игорь Акинфеев поддерживает игроков, желающих играть в России, а не Европе.

– После матча Мишу [Рядно] спросили, хотел бы он поиграть в Европе или провести всю карьеру в ЦСКА и стать легендой, как Акинфеев. Он выбрал второй вариант. Как вы на такое реагируете? И задумывались, что кто-то из нынешней молодежи сможет повторить ваш путь?

– Конечно положительно. Все думают о Европе – да, это хорошо, но почему, если ты играешь за свой любимый клуб, если ты приносишь ему пользу, если тебя любят люди, почему не играть здесь? Почему нельзя приносить пользу своей стране? Я только за, двумя руками.

Европа – это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить ее до конца, – заявил вратарь армейцев.

Выносы Акинфеева – величие. За счет точности часто создает моменты

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44 комментария

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Machine Head
Акинфеев - недосягаемая величина для многих спортсменов в нравственном и спортивном плане ! Великая легенда ! Всегда восхищаюсь им . А его слова - подтверждение того , что Акинфеев потрясающий человек ! Безграничное уважение , снимаю шляпу !
+47
-9
+38
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Красная стрела
Крути не крути, а Акинфеев написал историю свою и поучаствовал в истории всего нашего футбола. Все удачи, неудачи через него прошли. Не понимаю, когда появляются сообщения с троллингом🤷‍♂️Акинфеев одно из лучших явлений в нашем футболе в постсоветскую эпоху. Надеюсь увидеть его еще в ЛЧ!
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+34
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Ярик01
Можно. Только бюджетное финансирование и деньги госкомпаний уберите с команд и на честной патриотической основе приносите пользу
+31
-4
+27
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JBa
Ответ sergey2022
Надо любить нашу родину, как любишь свою семью, родителей не выбирают
Золотые слова. Вас бы в депутаты. Там тоже родину не выбирают, а детей всё равно отправляют учиться и жить в Америку
+25
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+22
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v.belorussky
Ответ sergey2022
Надо любить нашу родину, как любишь свою семью, родителей не выбирают
Родину - да. Правительство - не обязаны.
+14
-3
+11
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Budabuda
Ответ Machine Head
Акинфеев - недосягаемая величина для многих спортсменов в нравственном и спортивном плане ! Великая легенда ! Всегда восхищаюсь им . А его слова - подтверждение того , что Акинфеев потрясающий человек ! Безграничное уважение , снимаю шляпу !
Акинфеев это Пётр Чех, оставшийся он в Спарте.
+12
-2
+10
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Иван Коваленко
Ответ Machine Head
Акинфеев - недосягаемая величина для многих спортсменов в нравственном и спортивном плане ! Великая легенда ! Всегда восхищаюсь им . А его слова - подтверждение того , что Акинфеев потрясающий человек ! Безграничное уважение , снимаю шляпу !
Я извиняюсь, в чем нравственная величина?
+14
-7
+7
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Профессор из Кобхэма
Ну в Европе у Акинфеева тоже есть рекорд. Можно сказать легенда европейского футбола.
+14
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sergey2022
Надо любить нашу родину, как любишь свою семью, родителей не выбирают
+16
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Алексей Супонинский
Одним слово очканул. Там за ляпы на руках носить не буду . Тут все считают священной коровой и боготворят , а все слова про семью и родину ЧЕПУХА
+14
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Владимир Владимир
Можно понять Акинфеева, ну тут от случая к случаю: кто-то не уходит из-за зарплат и нежелания конкурировать, а кто-то действительно любит работать в России для болельщиков. Но можно поехать в Европу, в более классный чемпионат, чтобы потом принести этот опыт и знания в Россию, стать лучше как спортсмен и помочь другим.

Внутри России ты достигнешь определённого потолка и навсегда останешься на этом уровне, как Акинфеев, а в Европе ты отодвинешь эту черту и сможешь принести этот опыт своим соотечественникам, популярность России, повысишь интерес к ней.
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Peter Parker
Ответ sergey2022
Надо любить нашу родину, как любишь свою семью, родителей не выбирают
А что именно под родиной понимать? Вот, у старших поколений родина СССР, а теперь его нет. Кое-что, входившее в него, отделилось. И вот это отделившееся это все еще родина или нет? А то в некоторые места сейчас даже и поехать нельзя.
Никого не призываю к чему бы то ни было, только спрашиваю, раз такую тему подняли
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Pb-SE
Эти доводы были актуальны во времена еврокубков. Участвовать в турнире, где чемпион заранее известен, быстро надоедает.
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Dick Advocaat
Потому что ,Игорь, все люди разные и не всех устраивает все в российском футболе, как ровно и противоположное мнение имеет место быть.
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Uriy walmart
Ответ Ярик01
Можно. Только бюджетное финансирование и деньги госкомпаний уберите с команд и на честной патриотической основе приносите пользу
Ищи дурака
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fbd
Ответ sergey2022
Надо любить нашу родину, как любишь свою семью, родителей не выбирают
Любовь - это чувство, и возникает это чувство произвольно, ты не можешь полюбить по своему желанию. Если у человеку не близко понятие родины, он ее никогда и не полюбит. И это нормально, все люди разные.
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Rio de Janeiro
Самый заслуженный постсоветский футболист России.Легенда и красавец
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encaro_one
Ответ Иван Коваленко
Я извиняюсь, в чем нравственная величина?
Отношения с 15 летней девушкой, внучкой Валерия Кузьмича Непомнящего вполне нравственная тема. Ибо так издревле на Руси было.
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не левый питерец
Игорь, но согласись, что ты не против был поиграть в Европе..
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Bochkin
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну в Европе у Акинфеева тоже есть рекорд. Можно сказать легенда европейского футбола.
Хоть убей, не могу понять, почему ему при каждом удобном случае припоминают эту серию? Почему ставят её перед кучей достижений и рекордов в российском футболе? Как можно не принимать и не понимать его величие (не побоюсь этого слова) в рамках нашего футбола. Вот прям искренне не понимаю...
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Один живой
Абсолютно согласен с Игорем. На позиции вратаря можно классным быть везде, и дома, и за рубежом. А когда сборная мимо всех крупных турниров лет на 10 пролетела, вообще смысла нет.
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prist
Ответ Алексей Супонинский
Одним слово очканул. Там за ляпы на руках носить не буду . Тут все считают священной коровой и боготворят , а все слова про семью и родину ЧЕПУХА
Эх, Алёша....
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k_terekhov
Ответ Brennet
Просто мозги надо включать и думать в завтра. И где эта Европа окажется через несколько лет? В чью историю ты собрался вписывать своё имя? Овечкин на НХЛ горбатился всю карьеру, а что теперь? Нет его в зале славы и скорее всего не будет. А Родина – есть Родина. Самоё себя не забудешь.
Овечкин попадёт в Зал славы сразу же по окончанию карьеры, ты написал полную чушь
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Пользователь Имени
Когда ты в команде которая способна выигрывать Еврокубки это одна история, а когда ты в команде для которой часто групповой этап непреодолимое препятствие, а твой личный уровень явно позволяет играть в команде другого порядка, то уходить надо. Займи свое место в мировом футболе и вернись к 30 годам доигрывать, когда впереди ещё есть парочка хороших сезонов
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I LOVE SPORT
Потому что в Европе мог бы стать как Оливер Кан по уровню
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