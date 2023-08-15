Советник главы офиса Зеленского: «Позиция Украины неизменна: никакого участия России в Олимпиаде-2024 быть не может»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Владимир Зеленский Легкая атлетика

Офис Зеленского выступил против участия России в Олимпиаде-2024 в Париже.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в Играх.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может. <...> Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика», – написал Подоляк в твиттере.

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24 комментария

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Bartez1986
Самое интересное, что в последнем предложении он все правильно сказал
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PolarBear
Позиция Украины- стоять раком у Америки
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Олег Еремин
Олимпиада это прошлый век, скоро весь мир захочет принять участие в Играх стран СНГ 💪
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rdyabin@icloud.com
Позиция России неизменна: украины быть не может.
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Oleg Kolesnikov
Грозное хрю.
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Cruel Snake
Любезнейший

Простите великодушно, а не соблаговолите ли вы пойти ##### с такими заявлениями. Будьте любезны, ваше благородие
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Алексей Токарев
Даже он понимает, что никакой автономии спорта не существует.
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Михаил Нуякшин
Наша позиция неизменна: Мудрик не стоит 100 млн
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Welks 72
Только так
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Влад Сергеев
Позиция России - в 2024 году никакой Украины быть не должно.
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evgeniy
Ответ Bartez1986
Самое интересное, что в последнем предложении он все правильно сказал
Осталось официально убедить в этом МОК и Баха
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KMR
Ох уж этот Подоляка.
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Ezhevika33
Очередные хуторянские фантазии .
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Verhovn
Правда что ли? Как неожиданно...Кто бы мог подумать..
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And-Rover
Для чего этот офис на Банковой жалеют и вот этих кукловодов сидящих там? Давно бы сравняли его с асфальтом уже что ли.
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