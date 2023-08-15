Советник главы офиса Зеленского: «Позиция Украины неизменна: никакого участия России в Олимпиаде-2024 быть не может»

Офис Зеленского выступил против участия России в Олимпиаде-2024 в Париже.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в Играх.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может. <...> Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика», – написал Подоляк в твиттере.