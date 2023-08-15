Зарплата Неймара в «Аль-Хилале» – 300 млн долларов за два года. Форвард может получить до 400 млн за счет бонусов и сделок со спонсорами

Теги бизнес Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Фабрицио Романо Футбол

Неймар может заработать в «Аль-Хилале» 400 млн долларов за два года.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти еще на 100 млн.

Также отмечается, что контракт форварда не содержит опции продления.

Ранее сообщалось, что Неймар может получить за два сезона 300-400 млн евро.

Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Сколько Неймар уже заработал за карьеру? Еще до 300 млн от «Аль-Хилаля»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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97 комментариев

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madaev
Ответ GuruFutbola
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Спортивные ценности в MLS
+69
-5
+64
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<CRISTIANO>
От такого смог отказаться только Месси.
+87
-34
+53
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Peter Parker
Лицо папаши Неймара имаджинировали?
+37
-4
+33
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udiekemen
Ответ <CRISTIANO>
От такого смог отказаться только Месси.
И перешёл в Барсу бесплатно...а хотя стоп..
+56
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Угараю_с_вас
Ответ GuruFutbola
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Чем МЛС лучше СА?
+33
-14
+19
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savik-A.M.
Ответ GuruFutbola
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как МЛС соочитаться со спортивными ценностями? Он выбрал лучшие условия для проживания
+21
-3
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Угараю_с_вас
Ответ GuruFutbola
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Он перешел туда где ему предложили акции клуба, классный город и так далее и куда взяли его корешей. Так что не рассказывай про поднять клуб с низов
+17
-3
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Arman FCSM
Ответ Peter Parker
Лицо папаши Неймара имаджинировали?
https://ibb.co/5vhzZ5z
+12
-1
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Дмитрий Васин
Ответ GuruFutbola
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Свечку поставил к иконе?
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versus_
Ответ GuruFutbola
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Месси в Майаме не для спорта. Ему подготовили долгосрочный бизнес, и игра за клуб необходимый пункт для его продвижения и прокачки.
+11
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Угараю_с_вас
Ответ Экспертное мнение
А есть результативное действие у Кринжотти в ПО ЧМ?
А как ты это привязал вообще к моему вопросу
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udiekemen
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален модератором
Кто про что, а ты про своего кумира)
+11
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Askold Kharitonov
Ответ <CRISTIANO>
От такого смог отказаться только Месси.
Только в пользу более выгодного контракта. Сначала изучай информацию, а потом пиши такую ересь.
+8
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Talgat Ergeshov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален модератором
так-то он там за год 200млн получит))
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BZB
Клубника уже в шоке с этого, даже в Аравии он будет второй.
+15
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Угараю_с_вас
Ответ Экспертное мнение
Тем, что в США не пустили бы Кринжа за изнасилование? То ест законы работают.
А есть вынесен обвинительный приговор Роналду?
+6
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Felp
А вы говорите карьеру просрал. Он ради таких денег карьеру и строил
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Cakefabregas
Ответ Экспертное мнение
Просто спросил, чего такой нервный? Не хватает голов или передач в ПО ЧМ у твоего любимого кринжетона за 20 лет?
У кого больше всего голов и ассистов в ЛЧ?
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udiekemen
Ответ Arman FCSM
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Ахах
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Amalfitano
Раньше богачи покупали себе острова, яхты, самолёты. Теперь они могут себе купить целые страны. Если захотят.
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4akyr
Саудиты как пылесос всех звёзд рассосали
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Родя Раскольников
Ответ Угараю_с_вас
Чем МЛС лучше СА?
Я бы скорее ставил вопрос в плоскость чем США лучше Саудовской Аравии. Ибо, очевидно, если бы как минимум не было разницы, то Месси бы сейчас играл за миллиард евро в СА, а не 50 миллионов в США.
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<~Inter~>
Ответ <CRISTIANO>
От такого смог отказаться только Месси.
ему в МЛС с учётом всех спонсорских сделок предложили не меньше
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Иван Есев
Ответ BZB
Клубника уже в шоке с этого, даже в Аравии он будет второй.
Неймар просто моложе, только и всего))
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Glukinho
Ответ <CRISTIANO>
От такого смог отказаться только Месси.
не волнуйся, он тоже не бедствует
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