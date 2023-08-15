Зарплата Неймара в «Аль-Хилале» – 300 млн долларов за два года. Форвард может получить до 400 млн за счет бонусов и сделок со спонсорами
Неймар может заработать в «Аль-Хилале» 400 млн долларов за два года.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти еще на 100 млн.
Также отмечается, что контракт форварда не содержит опции продления.
Ранее сообщалось, что Неймар может получить за два сезона 300-400 млн евро.
Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)
Сколько Неймар уже заработал за карьеру? Еще до 300 млн от «Аль-Хилаля»
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