«Челси» активировал отступные Олисе в 35 млн фунтов. Хавбек «Кристал Пэлас» согласен на трансфер

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе деньги Футбол

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» активировал отступные Олисе на сумму 35 миллионов фунтов. Сделка по полузащитнику «Кристал Пэлас» близка к завершению.

Сообщается, что Олисе уже дал согласие на трансфер. «Кристал Пэлас» и «Челси» обсуждают последние детали сделки.

В АПЛ-2022/23 Майкл Олисе провел 37 матчей, отметившись 2 голами и 11 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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46 комментариев

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TennisForever
Я не совсем понимаю-у Челси что свой фейрплей?
+44
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Милдронат Бромантанов
Боули случаем не тот персонаж Ди Каприо из фильма про Джанго? Какая-то нездоровая тяга ко всем темнокожим...
+20
-3
+17
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Shuller18
В целом адекватный ценник. Но как же радикально изменился состав Челси буквально за лето
+10
-4
+6
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Иван Вахов
Ответ Василий Монксик
Санчес ,Тьяго Силва,Чилуэл,Галлахер.Белых половина основы .
Санчес и Тьяго Силва прям ходячие пломбиры)))
+3
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Roman Boroveev
Ответ TennisForever
Я не совсем понимаю-у Челси что свой фейрплей?
На 7-8 лет разбивают вроде. Мне больше интересует, сколько там в заявке уже, человек 40?
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DavidRobertJosephBeckham
Боэли снова с цепи сорвался и включил режим шопоголика)
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Лёха Жданчик
Боэли думает что Фофана и Нкунку умерли)
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KeriLLo
Правоногий инсайд, у Челси кроме Мадуэке нет больше никого, остальные сырые, Зиеш, очевидно, клубу не нужен.
А Олисе хороший вариант, приличный сезон провëл.
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Aggrrist
Ответ Shuller18
В целом адекватный ценник. Но как же радикально изменился состав Челси буквально за лето
а за два лета даже состав акционеров поменялся.
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B@SS
Воспитанник, адекватный ценник, один из лучших распасовщиков АПЛ. Из минусов только месяц еще будет лечиться )
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Василий Монксик
Ответ Иван Вахов
Санчес и Тьяго Силва прям ходячие пломбиры)))
Загорелые)
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Russian Horse
Ответ Василий Монксик
Санчес ,Тьяго Силва,Чилуэл,Галлахер.Белых половина основы .
Ох уж эти белЯши силва с санчезом
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Stewart D.
Ответ Василий Монксик
Санчес ,Тьяго Силва,Чилуэл,Галлахер.Белых половина основы .
тьяго силва белый у нас теперь ахаххаа
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Акира_1
Ответ <CRISTIANO>
Сколько сейчас игроков в Челси? Там уже восьмой состав на подходе вроде как.
На спорте ради плюсов готовы все писать, но никто не может открыть состав Челси и посмотреть, что там куча народу ушла и это им замены покупают.
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Shuller18
Ответ B@SS
с 8 до 15 в Челси был )
Лучшая школа мира)
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B@SS
Ответ Shuller18
Он же воспитанник Рэдинга, не?
с 8 до 15 в Челси был )
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The Best
Ответ Roman Boroveev
На 7-8 лет разбивают вроде. Мне больше интересует, сколько там в заявке уже, человек 40?
32 игрока в заявке,а ещё учитывая что некоторые уйдут в аренду или будут проданы то будет ещё меньше.Хватит жить прошлым сезоном когда у Челси было 44 игрока в заявке
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Василий Монксик
Ответ Roman Boroveev
На 7-8 лет разбивают вроде. Мне больше интересует, сколько там в заявке уже, человек 40?
всего 30
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Угараю_с_вас
Ответ TennisForever
Я не совсем понимаю-у Челси что свой фейрплей?
А там же статья выходила, там все по правилам будет, как я думаю. Поэтому и контракты так на долго подписывают, так и если Боули внесет своих денег в бюджет клуба, это будет отражено как прибыль
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Лёха Жданчик
как остановить эту машину?? просто включите гимн активистов BLM во время матча)
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Stewart D.
опять черныш))) это жесть просто
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Акира_1
Вингер точно был нужен Челси, ибо Нкунку вылетел, а Мудрик и Мадуэке очевидно не тянут. Только смущает, что на травме опять, не хочется очередного Фофану для усиления больницы.
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Василий Монксик
Кто то болен лудоманией или алкоголизмом ,у Боэли болезнь тратить по 300-400 млн фунтов каждое Трансферное окно)))
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MaitreML
ЦСКА активировал отступные в 35000 тенге за секу олисэ.
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Злобный Конь
Родственник Секу?
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