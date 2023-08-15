«Челси» активировал отступные Олисе в 35 млн фунтов. Хавбек «Кристал Пэлас» согласен на трансфер

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » активировал отступные Олисе на сумму 35 миллионов фунтов. Сделка по полузащитнику « » близка к завершению.

Сообщается, что Олисе уже дал согласие на трансфер. «Кристал Пэлас» и «Челси» обсуждают последние детали сделки.

В АПЛ-2022/23 провел 37 матчей, отметившись 2 голами и 11 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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