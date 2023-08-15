Овечкин о Ротенберге-тренере: «Рад за него, он фанат хоккея. В Романа все верят, все у него получится»

Теги СКА Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин отметил, что Роман Ротенберг всегда любил хоккей.

Ранее СКА продлил контракт с Ротенбергом как главным тренером на 5 лет.

«Я рад за него! За то, что он добился своей цели. Он вообще фанат хоккея. Он был менеджером сборной. Всегда любил именно хоккей, сам играет в хоккей.

Было понятно, что если он захочет стать тренером, то у него все получится. Но, опять же, здесь очень много факторов, которые могут сделать из него великого тренера, а может получиться и так, что ничего не выйдет. Нужно выиграть какие-то турниры, чемпионаты.

Он строит команду. Он подписал же на пять лет контракт? В него все верят. У него есть любовь к хоккею, поэтому, думаю, что все у него получится», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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51 комментарий

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valenok_spb
так, господа,держите себя в руках)
+60
-2
+58
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Александр Кожевников
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Саша ты некогда не стенешь в один ряд с Уэйном.
+57
-6
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Oleg Olegov
Саша, ну у тебя же нормально вроде все и с положением, и с местом в истории, и с деньгами, и с признанием,у тебя же фанатов десятки миллионов по всему миру, ну не ставь себя в один ряд с ротенбергом, не позорься, пожалуйста.
+51
-2
+49
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hazowsky
Ответ Oleg Olegov
Саша, ну у тебя же нормально вроде все и с положением, и с местом в истории, и с деньгами, и с признанием,у тебя же фанатов десятки миллионов по всему миру, ну не ставь себя в один ряд с ротенбергом, не позорься, пожалуйста.
Ну а если объективно? Александр великий хоккеист, добрых дел тоже много делал в плане благотворительности. Но в плане ума и политики он давно все уже обозначил, поэтому тут как раз все логично, что "они" тут в одном ряду
+26
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Водяра
Мерзкий тип этот Овечкин. Надеюсь не догонит рекорд Гретцки.
+22
-7
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Stanislav Stepanov
Саша конечно презерватив (это комплимент, не баньте)
+19
-5
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nmnackjbxkasbk
индюк тоже думал.
+9
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Atsuktuvas
Я уже догадываюсь кого первым включат в Зал Хоккейной Славы Ротенберга...
+7
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Жизнь кудрявая как Валерий Карпин
Овечкин очень хочет стать депутатом по завершении карьеры?)
+7
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Moffo
Кубок Африки например
+5
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Заблудившийся
Для начала необходимо создать команду из дворовых мальчишек и выиграть с ними турнр "золотая шайба", без привлечения админресурса и подкупа судейского корпуса :)))
+5
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Даня Чебыкин
Ответ Atsuktuvas
Я уже догадываюсь кого первым включат в Зал Хоккейной Славы Ротенберга...
Роттенберга же и включат!
+5
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hiper74
О Ротенбере:)))
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nmnackjbxkasbk
Ответ valenok_spb
так, господа,держите себя в руках)
а смысл?)
+5
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Шепот Шумов
Уже у очень многих людей, такой же срок, как у Путина.
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Айвенго
Ответ Stanislav Stepanov
Саша конечно презерватив (это комплимент, не баньте)
Действительно, такой хороший нештопанный презерватив.
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Kanan Jarrus
мерзкая парочка
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nmnackjbxkasbk
Ответ shab71
Какие-то..... По настольному хоккею например...
вряд ли, там конкуренция вполне себе.
+3
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Айвенго
Усердно лижет Баранов, готовит себе будущее после хоккея, совершенно не понимая, что такого будущего уже не будет.
+3
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Иннокентий Кокс
Овца рвется в депутаты. Тренирует шершавость язычка.
+3
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Анатолий Конь
Ответ Oleg Olegov
Саша, ну у тебя же нормально вроде все и с положением, и с местом в истории, и с деньгами, и с признанием,у тебя же фанатов десятки миллионов по всему миру, ну не ставь себя в один ряд с ротенбергом, не позорься, пожалуйста.
Ребята, поймите уже , этот парень живёт в другой вселенной, он обитает в среде "успешных людей" , как живут простые смертные он не знает и о их существовании скорее всего забыл. Я ,считаю , на него не надо огорчаться , так как он блаженный и своё он заработал не обманом или воровством ,а честным трудом .
+3
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Rus 116
Когда Ротен заслуженного тренера получит?
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Даня Чебыкин
Ты должен был бороться со злом! (с)
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RBChannel
В СКА как раз проблема в Ротенберге. Вместо того, чтобы набрать игроков под концепцию и работать с ними, они начинают скупать пол лиги. Ну, поэтому в этом сезоне вылетят от Локомотива или Авангарда:)) в Газпроме будут рады такому позору, как проиграть дочке из Омска или бывшим из ЦСКА:). Даже до команды Федорова не дойдут:))
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Mbest77
Это какая провокация со стороны Госдепа. Что народ подумает от того, что Ротенберга хвалит гражданин США 🤔
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