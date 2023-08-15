Овечкин о Ротенберге-тренере: «Рад за него, он фанат хоккея. В Романа все верят, все у него получится»

Александр Овечкин отметил, что Роман Ротенберг всегда любил хоккей.

Ранее СКА продлил контракт с как главным тренером на 5 лет.

«Я рад за него! За то, что он добился своей цели. Он вообще фанат хоккея. Он был менеджером сборной. Всегда любил именно хоккей, сам играет в хоккей.

Было понятно, что если он захочет стать тренером, то у него все получится. Но, опять же, здесь очень много факторов, которые могут сделать из него великого тренера, а может получиться и так, что ничего не выйдет. Нужно выиграть какие-то турниры, чемпионаты.

Он строит команду. Он подписал же на пять лет контракт? В него все верят. У него есть любовь к хоккею, поэтому, думаю, что все у него получится», – сказал нападающий « » .