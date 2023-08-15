Ташуев уволен из «Ахмата» после 5 поражений в 6 играх. Это первая отставка сезона в РПЛ

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

Грозненский клуб объявил, что договорился с тренером о расторжении трудового договора по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир .

В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу 5-го тура Мир РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев, работавший с молодежкой « ».

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в таблице по итогам прошлого сезона.

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