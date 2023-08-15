Ташуев уволен из «Ахмата» после 5 поражений в 6 играх. Это первая отставка сезона в РПЛ
Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».
Грозненский клуб объявил, что договорился с тренером о расторжении трудового договора по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир РПЛ.
В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу 5-го тура Мир РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев, работавший с молодежкой «Ахмата».
На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в таблице по итогам прошлого сезона.
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Очевидно, идентичная форма весь год не может быть, весной была хорошая, и к осени набрали б
И странно, что подушки безопасности после отличной концовки того сезона не было
"никогда не давал возможность показать и проявить себя нашим футболистам, а в игре с Мордовией, при выходе нашего игрока Мурата Тагиева, Черчесов даже не подал ему руки для пожатия, оскорбив его тем самым"."