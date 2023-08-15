Ташуев уволен из «Ахмата» после 5 поражений в 6 играх. Это первая отставка сезона в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Ахмат отставки Сергей Ташуев Иса Байтиев Футбол

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

Грозненский клуб объявил, что договорился с тренером о расторжении трудового договора по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир РПЛ.

В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу 5-го тура Мир РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев, работавший с молодежкой «Ахмата».

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в таблице по итогам прошлого сезона.

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68 комментариев

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Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
+153
-11
+142
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Очки Дани Алвеса
Ответ holdenkolfielddd
Эксперты по Ахмату, подскажите, с чем связан такой резкий спад? В прошлом сезоне же околотопами были
Прошу прощения, но, думаешь, таковые есть?
+36
-5
+31
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Очки Дани Алвеса
Странно, такую хорошую концовку прошлого сезона выдали, и на тебе.
+30
-2
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Иван Шуткин
Генич, только вчера говорил в комент шоу, что у Ташуева подушка безопасности в виде 5 места в прошлом сезоне и на следующий день отставка)) Понятно почему со ставками не идёт)
+22
0
+22
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Евгений Маслов
Ответ Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
Извинись пожалуйста, Дон
+22
-3
+19
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Sashabolshoy
Ответ Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
Пора бы им уже очиститься в лучшей лиге мира
+20
-2
+18
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holdenkolfielddd
Эксперты по Ахмату, подскажите, с чем связан такой резкий спад? В прошлом сезоне же околотопами были
+19
-1
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beerbearbeard
Ответ Очки Дани Алвеса
Прошу прощения, но, думаешь, таковые есть?
Есть один академик, во многих вопросах спец, но на спортсру не сидит скорее всего
+18
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ApXuMaHqPuT
Терек так уверенно шёл в пердив - и на тебе🙁
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Three Days Grace
Ответ holdenkolfielddd
Эксперты по Ахмату, подскажите, с чем связан такой резкий спад? В прошлом сезоне же околотопами были
многие говорят (эксперты, бывшие игроки клуба), что Ташуев не умеет в предсезонку
+7
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Плеймейкер87
От успеха до отставки всего лишь 6 матчей
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VanyaVanya063
Эхх Ташуев мог бы выполнить желание большинства россиян - выкинуть чай в пердив.
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Александр Беляков
Черчесов?
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werowolf-gears
Ответ VanyaVanya063
Эхх Ташуев мог бы выполнить желание большинства россиян - выкинуть чай в пердив.
Большинство россиян не интересуется рпл
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Slavnov
Зря,не плохой тренер,не повезло просто,что столько травм
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Руслан Ильясов
Ответ Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
Такого потеряли они уже. Он другие команды туда в прошлом сезоне вывел
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Anthony Wrynn
Ответ Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
мне кажется, Спартак гогниев идеально подойдёт по всем параметрам, только он сможет это сделать
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Сибирский литовец
Барсик постарался
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Любитель побеждать
Ну тут по делу. Что-то у Ахмата не пошло после отличного прошлого сезона с Ташуевым. Наверное закончился Багаж Талалаева. Ну, жаль конечно, мог бы их и в ФНЛ вывести.
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Verhovn
Ответ Vićtor Diaź
Искренне желаю найти тереку тренера, который поможет им занять заслуженное место. Место в ФНЛ!
Тогда Талалаев - лучшая кандидатура! 😄
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ЧакЧак
Мостового бы им
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King_X
Глупость, прям дикая глупость
Очевидно, идентичная форма весь год не может быть, весной была хорошая, и к осени набрали б
И странно, что подушки безопасности после отличной концовки того сезона не было
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Garikus89
Глупость полнейшая. При нем Терек поднялся на самое высокое за хрен знает сколько лет место, да и в играх нового сезона ничего такого критичного не было. С Крыльями и НН ужасная реализация, уж ничьи спокойно могли забирать, с ЦСКА бешенный матч с пятью пенальти и удалениями, Сочи на выезде обыграли. Плюс травмирован Садулаев, который был одним из главных двигателей атаки, нет Швеца, железного игрока основы, ушли Нижич, Трошечкин и Карапузов, которые если не в старте, то со скамейки регулярно выходили.
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LaffyTaffy
Ответ Иван Шуткин
Генич, только вчера говорил в комент шоу, что у Ташуева подушка безопасности в виде 5 места в прошлом сезоне и на следующий день отставка)) Понятно почему со ставками не идёт)
ахахах)) тоже вчера на эти слова обратил внимание а сейчас захожу и вижу эту новость)
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Ярик01
Ответ Ilya Shilovskiy
Опаааа, кажется, я знаю, где будет работать Стас
Не будет. Он гордый, второй раз не пойдет к тем, кто выкинул с формулировкой:
"никогда не давал возможность показать и проявить себя нашим футболистам, а в игре с Мордовией, при выходе нашего игрока Мурата Тагиева, Черчесов даже не подал ему руки для пожатия, оскорбив его тем самым"."
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