  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»
1

«Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»

«Астон Вилла» подшутила над «МЮ» после победы.

Пресс-служба «Астон Вилла» выложила пост, посвященный 10-матчевой победной серии команды. 

В воскресенье команда Унаи Эмери обыграла «МЮ» (2:1) в 17-м туре АПЛ

«10 побед подряд. Тот фанат «Юнайтед» уже мог бы два раза постричься», – говорится в сообщении клуба.

Болельщик «МЮ» Фрэнк Иллетт стал известен из-за обещания не стричь волосы, пока манкунианцы не одержат пять побед подряд. Обещание было дано в октябре 2024 года, но «МЮ» до сих пор не удалось выполнить эту цель. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...43010 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Астон Виллы»
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
ахахаха
logoпремьер-лига Англия
соцсети
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
сегодня, 20:09
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
сегодня, 19:59
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Главные новости
Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
17 минут назад
У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
36 минут назад
Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
38 минут назадФото
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
43 минуты назад
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
47 минут назадФото
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
сегодня, 20:43Фото
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
сегодня, 20:29
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
сегодня, 20:09
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
сегодня, 20:01Live
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» обыграла «Дженоа»
4 минуты назад
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
52 минуты назад
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
сегодня, 20:36
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
сегодня, 20:36Фото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
сегодня, 20:31Live
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
сегодня, 20:16
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
сегодня, 20:09
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 20:00Live
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49