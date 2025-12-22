«Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»
«Астон Вилла» подшутила над «МЮ» после победы.
Пресс-служба «Астон Вилла» выложила пост, посвященный 10-матчевой победной серии команды.
В воскресенье команда Унаи Эмери обыграла «МЮ» (2:1) в 17-м туре АПЛ.
«10 побед подряд. Тот фанат «Юнайтед» уже мог бы два раза постричься», – говорится в сообщении клуба.
Болельщик «МЮ» Фрэнк Иллетт стал известен из-за обещания не стричь волосы, пока манкунианцы не одержат пять побед подряд. Обещание было дано в октябре 2024 года, но «МЮ» до сих пор не удалось выполнить эту цель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Астон Виллы»
